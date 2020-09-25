https://ria.ru/20200925/infektsii-1577777492.html
Эксперт объяснил "сезонность" респираторных инфекций
Подъем заболеваемости респираторных инфекций в России является сезонным, обычно сохраняется до февраля, рассказал РИА Новости заместитель директора ФБУН... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:56
2020-09-25T15:56
2020-09-25T15:56
александр горелов
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Подъем заболеваемости респираторных инфекций в России является сезонным, обычно сохраняется до февраля, рассказал РИА Новости заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>."Сезонный подъем, и коронавирусная инфекция не исключение из респираторных инфекций, всегда мы в конце сентября-начале октября отмечаем подъем. В ноябре-начале декабря отмечается, традиционно, пик этого подъема, который сохраняется обычно до февраля. Так что ничего удивительного нет, это ожидаемый сценарий", - сказал он.По словам эксперта, люди возвращаются из отпуска, заново формируются и детские, и рабочие коллективы, идет обмен в том числе и вирусной информацией. Другим аспектом, который влияет на заболеваемость, является традиционная перестройка иммунной системы весной и осенью, когда люди несколько более восприимчивы к инфекционным агентам, чем обычно.
https://ria.ru/20200611/1572817274.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество