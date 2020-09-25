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Эксперт объяснил "сезонность" респираторных инфекций
Подъем заболеваемости респираторных инфекций в России является сезонным, обычно сохраняется до февраля, рассказал РИА Новости заместитель директора ФБУН... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:56
2020-09-25T15:56
александр горелов
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Подъем заболеваемости респираторных инфекций в России является сезонным, обычно сохраняется до февраля, рассказал РИА Новости заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>."Сезонный подъем, и коронавирусная инфекция не исключение из респираторных инфекций, всегда мы в конце сентября-начале октября отмечаем подъем. В ноябре-начале декабря отмечается, традиционно, пик этого подъема, который сохраняется обычно до февраля. Так что ничего удивительного нет, это ожидаемый сценарий", - сказал он.По словам эксперта, люди возвращаются из отпуска, заново формируются и детские, и рабочие коллективы, идет обмен в том числе и вирусной информацией. Другим аспектом, который влияет на заболеваемость, является традиционная перестройка иммунной системы весной и осенью, когда люди несколько более восприимчивы к инфекционным агентам, чем обычно.
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александр горелов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эксперт объяснил "сезонность" респираторных инфекций

15:56 25.09.2020
259
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Подъем заболеваемости респираторных инфекций в России является сезонным, обычно сохраняется до февраля, рассказал РИА Новости заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Сезонный подъем, и коронавирусная инфекция не исключение из респираторных инфекций, всегда мы в конце сентября-начале октября отмечаем подъем. В ноябре-начале декабря отмечается, традиционно, пик этого подъема, который сохраняется обычно до февраля. Так что ничего удивительного нет, это ожидаемый сценарий", - сказал он.
По словам эксперта, люди возвращаются из отпуска, заново формируются и детские, и рабочие коллективы, идет обмен в том числе и вирусной информацией. Другим аспектом, который влияет на заболеваемость, является традиционная перестройка иммунной системы весной и осенью, когда люди несколько более восприимчивы к инфекционным агентам, чем обычно.
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 11.06.2020
11 июня, 16:22РИА Наука
Ученые выяснили, как работает иммунитет против респираторных вирусов
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Александр ГореловЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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