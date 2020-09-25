https://ria.ru/20200925/ford-1577738483.html

Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло расследование против Харрисона Форда, после того как актер прошел специальные курсы, сообщает... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T02:52

2020-09-25T02:52

2020-09-25T02:52

харрисон форд

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Федеральное управление гражданской авиации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (FAA) закрыло расследование против <a href="http://ria.ru/person_KHarrison_Ford/" target="_blank" data-auto="true">Харрисона Форда</a>, после того как актер прошел специальные курсы, сообщает портал <a href="https://www.tmz.com/" target="_blank">TMZ</a>.Инцидент с участием Форда, который известен как заядлый авиатор-энтузиаст, произошел в конце апреля. Актер на своем самолете в муниципальном аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a> пересек взлетно-посадочную полосу в момент, когда на нее приземлялось другое воздушное судно.Как сообщил представитель FAA, актеру было предписано пройти "корректирующий тренировочный курс", связанный с несанкционированными выездами на взлетно-посадочную полосу. После прохождения курса дело Форда было закрыто.В апреле 2017 года авиационные власти не стали наказывать Форда, который несколькими месяцами ранее чуть не врезался в пассажирский лайнер во время захода на посадку в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>.Самый громкий инцидент, связанный с хобби Харрисона Форда, произошел в марте 2015 года: пилотируемый актером легкомоторный самолет — коллекционный Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны — разбился на поле для гольфа рядом с аэропортом города <a href="http://ria.ru/location_Santa_Monica/" target="_blank" data-auto="true">Санта-Моника</a> в Калифорнии. Незадолго до крушения самолета Форд сообщал об отказе двигателя. После крушения актер был госпитализирован в состоянии средней тяжести с травмами головы.

https://ria.ru/20200226/1565195939.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харрисон форд, сша, в мире