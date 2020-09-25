Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/ford-1577738483.html
Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло расследование против Харрисона Форда, после того как актер прошел специальные курсы, сообщает... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T02:52
2020-09-25T02:52
харрисон форд
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/101181/63/1011816312_0:219:3930:2430_1400x0_80_0_0_452a2a57eea44f0d7ef1545b7c1b0cff.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Федеральное управление гражданской авиации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (FAA) закрыло расследование против <a href="http://ria.ru/person_KHarrison_Ford/" target="_blank" data-auto="true">Харрисона Форда</a>, после того как актер прошел специальные курсы, сообщает портал <a href="https://www.tmz.com/" target="_blank">TMZ</a>.Инцидент с участием Форда, который известен как заядлый авиатор-энтузиаст, произошел в конце апреля. Актер на своем самолете в муниципальном аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a> пересек взлетно-посадочную полосу в момент, когда на нее приземлялось другое воздушное судно.Как сообщил представитель FAA, актеру было предписано пройти "корректирующий тренировочный курс", связанный с несанкционированными выездами на взлетно-посадочную полосу. После прохождения курса дело Форда было закрыто.В апреле 2017 года авиационные власти не стали наказывать Форда, который несколькими месяцами ранее чуть не врезался в пассажирский лайнер во время захода на посадку в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>.Самый громкий инцидент, связанный с хобби Харрисона Форда, произошел в марте 2015 года: пилотируемый актером легкомоторный самолет — коллекционный Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны — разбился на поле для гольфа рядом с аэропортом города <a href="http://ria.ru/location_Santa_Monica/" target="_blank" data-auto="true">Санта-Моника</a> в Калифорнии. Незадолго до крушения самолета Форд сообщал об отказе двигателя. После крушения актер был госпитализирован в состоянии средней тяжести с травмами головы.
https://ria.ru/20200226/1565195939.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/101181/63/1011816312_40:0:3880:2880_1400x0_80_0_0_aa21941068e20795ab55c072f8feabd4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харрисон форд, сша, в мире

Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента

02:52 25.09.2020
778
© AP Photo / Joel Ryan Харрисон Форд
Харрисон Форд - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Joel Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло расследование против Харрисона Форда, после того как актер прошел специальные курсы, сообщает портал TMZ.
Инцидент с участием Форда, который известен как заядлый авиатор-энтузиаст, произошел в конце апреля. Актер на своем самолете в муниципальном аэропорту Лос-Анджелеса пересек взлетно-посадочную полосу в момент, когда на нее приземлялось другое воздушное судно.
Как сообщил представитель FAA, актеру было предписано пройти "корректирующий тренировочный курс", связанный с несанкционированными выездами на взлетно-посадочную полосу. После прохождения курса дело Форда было закрыто.
В апреле 2017 года авиационные власти не стали наказывать Форда, который несколькими месяцами ранее чуть не врезался в пассажирский лайнер во время захода на посадку в Калифорнии.
Самый громкий инцидент, связанный с хобби Харрисона Форда, произошел в марте 2015 года: пилотируемый актером легкомоторный самолет — коллекционный Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны — разбился на поле для гольфа рядом с аэропортом города Санта-Моника в Калифорнии. Незадолго до крушения самолета Форд сообщал об отказе двигателя. После крушения актер был госпитализирован в состоянии средней тяжести с травмами головы.
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт - РИА Новости, 1920, 26.02.2020
26 февраля, 03:17Культура
Харрисон Форд поделился секретом хороших отношений с супругой
1101200
Обсудить1
Харрисон ФордСШАВ мире
Рекомендуем
Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике Ново-Барышевская в Новосибирской области
Найдена замена куриному яйцу
Камера для смертельных инъекций
В США впервые после отмены 17-летнего моратория казнили афроамериканца
Гватемала. Архивное фото
Угнанный в Мексике бизнес-джет разбился в Гватемале с грузом наркотиков
Зал судебных заседаний в Портленде, США
Обвиняемый в подготовке кибератаки на Tesla россиянин не признал вину
Автомобили в павильоне автосалона
Эксперт рассказал об обмане с "суперскидками" на сайтах автосалонов
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Создатель "Новичка" призвал Мирзаянова покаяться из-за книги о яде
Президент США Дональд Трамп
Сенатор Грэм: источник компромата на Трампа мог быть "российским агентом"
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Японцев возмутила "россиизация" Южных Курил
Самолет Ан-178
Источник: Россия готова предложить Перу самолеты вместо украинских Ан-178
Бурый медведь
На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник
Домашний холодильник
Назван срок хранения еды в морозилке
Сотрудник спецслужб осуществляет наблюдение
Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
Лес
В Приморье спасли пенсионерку, которая провела в лесу два дня
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня
Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
Социальный работник закупает товары для продуктовых наборов пенсионерам в Москве
В Госдуме предложили раздавать продуктовые сертификаты для нуждающихся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:44В России за сутки 4317 пациентов излечились от коронавируса
10:44В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19
10:43Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:43В Москве выявили 1560 новых случаев COVID-19
10:43В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
10:42В России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом
10:37Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
10:36Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
10:36В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
10:31Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
10:31В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
10:31Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
10:29Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
10:29В Новосибирске на уличном экране пустили порно
10:27Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
10:27Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
10:20Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
10:18Разработчик "Новичка" рассказал о его создании
10:13Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине
10:11Завершено расследование еще двух дел о "Бессмертном полку"
Лента новостейМолния