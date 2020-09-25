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Онлайн-конференция о российской политике на евразийском пространстве
29 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Евразийство и "мягкая сила"".
2020-09-25T12:18
2020-09-25T12:46
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200929/952916497.html">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- директор Евразийского центра им. Льва Гумилева, писатель Павел ЗАРИФУЛЛИН;<br>- эксперт-международник Татьяна КОВАЛЕНКО-НАРОЧНИЦКАЯ;<br>- политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексей ДЗЕРМАНТ (Минск, Беларусь);<br>- художник, музыкант Максим ИЛЬИНОВ.<br><br>10 октября исполняется 20 лет со дня подписания договора о создании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), ставшего основой для создания Евразийского экономического союза. Говоря о важности региональной экономической интеграции, многие эксперты отмечают большое значение сохранения единой культурной общности на евразийском пространстве. Важную роль в этом играет Евразийский центр им. Л. Гумилева, которому 1 октября исполняется 10 лет. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы продвижения российской политики и культуры на евразийском пространстве с использованием так называемой "мягкой силы".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о российской политике на евразийском пространстве

12:18 25.09.2020 (обновлено: 12:46 25.09.2020)
25
Читать ria.ru в
29 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Евразийство и "мягкая сила"".
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Участники:
- директор Евразийского центра им. Льва Гумилева, писатель Павел ЗАРИФУЛЛИН;
- эксперт-международник Татьяна КОВАЛЕНКО-НАРОЧНИЦКАЯ;
- политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексей ДЗЕРМАНТ (Минск, Беларусь);
- художник, музыкант Максим ИЛЬИНОВ.

10 октября исполняется 20 лет со дня подписания договора о создании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), ставшего основой для создания Евразийского экономического союза. Говоря о важности региональной экономической интеграции, многие эксперты отмечают большое значение сохранения единой культурной общности на евразийском пространстве. Важную роль в этом играет Евразийский центр им. Л. Гумилева, которому 1 октября исполняется 10 лет. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы продвижения российской политики и культуры на евразийском пространстве с использованием так называемой "мягкой силы".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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