Онлайн-конференция о российской политике на евразийском пространстве
12:18 25.09.2020 (обновлено: 12:46 25.09.2020)
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29 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Евразийство и "мягкая сила"".
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Участники:
- директор Евразийского центра им. Льва Гумилева, писатель Павел ЗАРИФУЛЛИН;
- эксперт-международник Татьяна КОВАЛЕНКО-НАРОЧНИЦКАЯ;
- политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексей ДЗЕРМАНТ (Минск, Беларусь);
- художник, музыкант Максим ИЛЬИНОВ.
10 октября исполняется 20 лет со дня подписания договора о создании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), ставшего основой для создания Евразийского экономического союза. Говоря о важности региональной экономической интеграции, многие эксперты отмечают большое значение сохранения единой культурной общности на евразийском пространстве. Важную роль в этом играет Евразийский центр им. Л. Гумилева, которому 1 октября исполняется 10 лет. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы продвижения российской политики и культуры на евразийском пространстве с использованием так называемой "мягкой силы".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Евразийского центра им. Льва Гумилева, писатель Павел ЗАРИФУЛЛИН;
- эксперт-международник Татьяна КОВАЛЕНКО-НАРОЧНИЦКАЯ;
- политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексей ДЗЕРМАНТ (Минск, Беларусь);
- художник, музыкант Максим ИЛЬИНОВ.
10 октября исполняется 20 лет со дня подписания договора о создании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), ставшего основой для создания Евразийского экономического союза. Говоря о важности региональной экономической интеграции, многие эксперты отмечают большое значение сохранения единой культурной общности на евразийском пространстве. Важную роль в этом играет Евразийский центр им. Л. Гумилева, которому 1 октября исполняется 10 лет. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы продвижения российской политики и культуры на евразийском пространстве с использованием так называемой "мягкой силы".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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