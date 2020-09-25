https://ria.ru/20200925/evrazes-1577757627.html

Онлайн-конференция о российской политике на евразийском пространстве

29 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Евразийство и "мягкая сила"".

2020-09-25T12:18

2020-09-25T12:18

2020-09-25T12:46

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200929/952916497.html">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- директор Евразийского центра им. Льва Гумилева, писатель Павел ЗАРИФУЛЛИН;<br>- эксперт-международник Татьяна КОВАЛЕНКО-НАРОЧНИЦКАЯ;<br>- политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексей ДЗЕРМАНТ (Минск, Беларусь);<br>- художник, музыкант Максим ИЛЬИНОВ.<br><br>10 октября исполняется 20 лет со дня подписания договора о создании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), ставшего основой для создания Евразийского экономического союза. Говоря о важности региональной экономической интеграции, многие эксперты отмечают большое значение сохранения единой культурной общности на евразийском пространстве. Важную роль в этом играет Евразийский центр им. Л. Гумилева, которому 1 октября исполняется 10 лет. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы продвижения российской политики и культуры на евразийском пространстве с использованием так называемой "мягкой силы".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы