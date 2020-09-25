https://ria.ru/20200925/belka-1577711492.html
Играющая на рояле белка восхитила пользователей Сети
Снимки, сделанные фотографом и учителем музыки Джеффри Вангом, на которых кажется, что рыжая белка играет на мини-рояле, восхитили пользователей в Facebook. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T05:23
2020-09-25T05:23
2020-09-25T05:23
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новости культуры
шотландия
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<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Снимки, сделанные фотографом и учителем музыки Джеффри Вангом, на которых кажется, что рыжая белка играет на мини-рояле, восхитили пользователей в Facebook. По информации издания Classic FM, Ванг <a href="https://www.classicfm.com/discover-music/instruments/piano/red-squirrel-playing-grand-photos/" target="_blank">провел</a> необычную фотосессию в Государственном лесном заповеднике Carnie Woods, расположенном в Шотландии. Для того чтобы привлечь внимание зверька, он использовал фундук.Когда белка обнаружила угощение внутри карманного рояля, Джеффри Вангу не составило труда запечатлеть момент, будто грызун что-то исполняет на инструменте прямо посреди леса. За несколько дней серия снимков набрала множество положительных комментариев. "Сказочные фотографии", — считает Heather Edgar; "Это так мило и очаровательно", — прокомментировала Cynthia Matranga; "Невероятно", — присоединилась к обсуждению Ann Collie; "Великолепные снимки", — заявил Ian Massie.
https://ria.ru/20191123/1561470855.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, шотландия, фотография
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Снимки, сделанные фотографом и учителем музыки Джеффри Вангом, на которых кажется, что рыжая белка играет на мини-рояле, восхитили пользователей в Facebook.
По информации издания Classic FM, Ванг провел
необычную фотосессию в Государственном лесном заповеднике Carnie Woods, расположенном в Шотландии. Для того чтобы привлечь внимание зверька, он использовал фундук.
"Белки очень любят эти орехи, поэтому когда видят их, сразу бросаются за ними", — рассказал фотограф.
Когда белка обнаружила угощение внутри карманного рояля, Джеффри Вангу не составило труда запечатлеть момент, будто грызун что-то исполняет на инструменте прямо посреди леса.
За несколько дней серия снимков набрала множество положительных комментариев.
"Сказочные фотографии", — считает Heather Edgar; "Это так мило и очаровательно", — прокомментировала Cynthia Matranga; "Невероятно", — присоединилась к обсуждению Ann Collie; "Великолепные снимки", — заявил Ian Massie.