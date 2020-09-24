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https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577703383.html
Центр Гамалеи начал испытания вакцины "Спутник V" на группах риска
Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи начал клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на добровольцах из групп... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:16
2020-09-24T14:23
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи начал клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на добровольцах из групп риска, в том числе на пожилых. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.В начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V".Препарат получил все разрешения и летом успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.Как отмечал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, за участниками этого этапа будут пристально наблюдать врачи: их не госпитализируют, но возьмут все необходимые анализы до, после и во время исследований. Помимо этого, планируют проводить электронный мониторинг: добровольцы смогут напрямую сообщать о своих неприятных ощущениях, если они возникнут, медикам.Еще одна российская вакцина против коронавируса —"ЭпиВакКорона", разработанная в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/">Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзора</a> — проходит испытания и готовится к регистрации в середине октября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Центр Гамалеи начал испытания вакцины "Спутник V" на группах риска

13:16 24.09.2020 (обновлено: 14:23 24.09.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени ГамалеиСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи начал клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на добровольцах из групп риска, в том числе на пожилых. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Давайте дождемся результатов этих исследований, но фундаментально наша вакцина менее рисковая, потому что она основана на аденовирусе человека. <...> Мы не ожидаем каких-то негативных действий для пожилых людей. У меня мама и папа, им 74 года, они тоже в рамках программы добровольцев привились и чувствуют себя прекрасно", — сказал Дмитриев на пресс-конференции.
В начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V".
Препарат получил все разрешения и летом успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Как отмечал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, за участниками этого этапа будут пристально наблюдать врачи: их не госпитализируют, но возьмут все необходимые анализы до, после и во время исследований. Помимо этого, планируют проводить электронный мониторинг: добровольцы смогут напрямую сообщать о своих неприятных ощущениях, если они возникнут, медикам.
Еще одна российская вакцина против коронавируса —"ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора — проходит испытания и готовится к регистрации в середине октября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
130232117
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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