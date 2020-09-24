https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577692940.html
Biocad будет выпускать вакцину "Спутник V"
Российская биотехнологическая компания Biocad будет выпускать вакцину от коронавируса "Спутник V" института имени Гамалеи, в планах также наладить производство... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:33
2020-09-24T10:33
2020-09-24T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
biocad
александр гинцбург
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Российская биотехнологическая компания <a href="http://ria.ru/organization_Biocad/" target="_blank" data-auto="true">Biocad</a> будет выпускать вакцину от коронавируса "Спутник V" института имени Гамалеи, в планах также наладить производство сухой вакцины, сообщили РИА Новости в фармкомпании."23 сентября 2020 биотехнологическая компания Biocad подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины. Компания Biocad становится индустриальным партнером научного центра и обеспечит массовое производство вакцины "Спутник V", - заявили в компании.Помимо производства жидкой вакцины в планах партнеров наладить выпуск лиофилизированной (в виде порошка) вакцины, сообщили в компании. Она не требует особых условий хранения при транспортировке."Производство сухой вакцины было временно заморожено, поскольку у Центра нет таких мощностей по лиофильным сушкам, чтобы в серьезных количествах обеспечить страну. Теперь, когда к нам подключилась компания Biocad, у которой есть серьезные мощности по лиофилизации, надеемся, что сухая вакцина будет производиться в нужных количествах", - цитирует пресс-служба фармкомпании слова директора Центра им. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александра Гинцбурга</a>.Промышленный выпуск препарата начнется до конца года, уточнили в компании.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/vaktsina-1577689045.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, biocad, александр гинцбург, общество