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https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577692940.html
Biocad будет выпускать вакцину "Спутник V"
Российская биотехнологическая компания Biocad будет выпускать вакцину от коронавируса "Спутник V" института имени Гамалеи, в планах также наладить производство... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:33
2020-09-24T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
biocad
александр гинцбург
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Российская биотехнологическая компания <a href="http://ria.ru/organization_Biocad/" target="_blank" data-auto="true">Biocad</a> будет выпускать вакцину от коронавируса "Спутник V" института имени Гамалеи, в планах также наладить производство сухой вакцины, сообщили РИА Новости в фармкомпании."23 сентября 2020 биотехнологическая компания Biocad подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины. Компания Biocad становится индустриальным партнером научного центра и обеспечит массовое производство вакцины "Спутник V", - заявили в компании.Помимо производства жидкой вакцины в планах партнеров наладить выпуск лиофилизированной (в виде порошка) вакцины, сообщили в компании. Она не требует особых условий хранения при транспортировке."Производство сухой вакцины было временно заморожено, поскольку у Центра нет таких мощностей по лиофильным сушкам, чтобы в серьезных количествах обеспечить страну. Теперь, когда к нам подключилась компания Biocad, у которой есть серьезные мощности по лиофилизации, надеемся, что сухая вакцина будет производиться в нужных количествах", - цитирует пресс-служба фармкомпании слова директора Центра им. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александра Гинцбурга</a>.Промышленный выпуск препарата начнется до конца года, уточнили в компании.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, biocad, александр гинцбург, общество

Biocad будет выпускать вакцину "Спутник V"

10:33 24.09.2020
898
© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкБиотехнологическая компания Biocad в Санкт-Петербурге
Биотехнологическая компания Biocad в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Киреев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская биотехнологическая компания Biocad будет выпускать вакцину от коронавируса "Спутник V" института имени Гамалеи, в планах также наладить производство сухой вакцины, сообщили РИА Новости в фармкомпании.
"23 сентября 2020 биотехнологическая компания Biocad подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины. Компания Biocad становится индустриальным партнером научного центра и обеспечит массовое производство вакцины "Спутник V", - заявили в компании.
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 08:42
Перечислены достоинства и недостатки вакцин от COVID-19
Помимо производства жидкой вакцины в планах партнеров наладить выпуск лиофилизированной (в виде порошка) вакцины, сообщили в компании. Она не требует особых условий хранения при транспортировке.
"Производство сухой вакцины было временно заморожено, поскольку у Центра нет таких мощностей по лиофильным сушкам, чтобы в серьезных количествах обеспечить страну. Теперь, когда к нам подключилась компания Biocad, у которой есть серьезные мощности по лиофилизации, надеемся, что сухая вакцина будет производиться в нужных количествах", - цитирует пресс-служба фармкомпании слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
Промышленный выпуск препарата начнется до конца года, уточнили в компании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
3321000
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19BiocadАлександр ГинцбургОбщество
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