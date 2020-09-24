Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200924/svyaschennik-1577693099.html
Нижегородский священник получил условный срок за растрату
Бывший настоятель одного из православных приходов в Нижегородской области осужден на 3 года условно за растрату денег, полученных от продажи вверенной ему... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:35
2020-09-24T10:39
религия и мировоззрение
религия
николай чудотворец
новости - религия и мировоззрение
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/82754/73/827547342_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c798b9f4e532df71227e79c6bd7f7215.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости.</strong> Бывший настоятель одного из православных приходов в Нижегородской области осужден на 3 года условно за растрату денег, полученных от продажи вверенной ему квартиры, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.Согласно информации на сайте Шахунского районного суда, будучи настоятелем православного прихода церкви в честь святителя Николая Чудотворца, мужчина скрыл от прихода факт продажи вверенной ему квартиры. В казну прихода полученные деньги он не внес, чем причинил материальный ущерб на сумму 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения или в крупном размере)."Суд вынес обвинительный приговор священнослужителю и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Городецкой епархии, иерей Сергей Цепов указом епархиального архиерея был освобожден от занимаемой должности настоятеля прихода. При передаче дел новому настоятелю и проверке финансово-хозяйственной деятельности прихода были выявлены многочисленные нарушения, допущенные иереем Цеповым, в том числе "проведение незаконной сделки купли-продажи квартиры, принадлежащей приходу; хищение финансовых средств, пожертвованных для нужд прихода на расчетный счет от частных компаний; а также хищение денег из кружек для пожертвования и сейфа из церковной лавки".Цепову было предложено вернуть приходу имущество и деньги, но тот отказался это сделать. В итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20190626/1555912016.html
1
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/82754/73/827547342_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ba227294beb09bf5dad8ed65fe69c15b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, николай чудотворец, новости - религия и мировоззрение, нижегородская область, происшествия

Нижегородский священник получил условный срок за растрату

10:35 24.09.2020 (обновлено: 10:39 24.09.2020)
478
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Бывший настоятель одного из православных приходов в Нижегородской области осужден на 3 года условно за растрату денег, полученных от продажи вверенной ему квартиры, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Согласно информации на сайте Шахунского районного суда, будучи настоятелем православного прихода церкви в честь святителя Николая Чудотворца, мужчина скрыл от прихода факт продажи вверенной ему квартиры. В казну прихода полученные деньги он не внес, чем причинил материальный ущерб на сумму 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения или в крупном размере).
"Суд вынес обвинительный приговор священнослужителю и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Городецкой епархии, иерей Сергей Цепов указом епархиального архиерея был освобожден от занимаемой должности настоятеля прихода. При передаче дел новому настоятелю и проверке финансово-хозяйственной деятельности прихода были выявлены многочисленные нарушения, допущенные иереем Цеповым, в том числе "проведение незаконной сделки купли-продажи квартиры, принадлежащей приходу; хищение финансовых средств, пожертвованных для нужд прихода на расчетный счет от частных компаний; а также хищение денег из кружек для пожертвования и сейфа из церковной лавки".
Цепову было предложено вернуть приходу имущество и деньги, но тот отказался это сделать. В итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело.
Молитвенник - РИА Новости, 1920, 26.06.2019
26 июня 2019, 08:00Религия и мировоззрение
Церковь и налоги. О чем говорят прихожане, священники и власти
252113
Обсудить1
Религия и мировоззрениеРелигияНиколай ЧудотворецНовости - Религия и мировоззрениеНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В России за сутки умерли 149 человек с коронавирусом
Лаборатория для тестирования на коронавирус
В России провели более 43,9 миллиона тестов на коронавирус
Врач скорой помощи
В Москве выявили 1050 новых случаев заражения коронавирусом
Цветы у мечети Аль-Марджани в день празднования Курбан-Байрама в Казани
Мусульмане назвали города России, где больше всего не хватает мечетей
Врач скорой помощи
В России за сутки 6130 пациентов излечились от коронавируса
Биотехнологическая компания Biocad в Санкт-Петербурге
Biocad будет выпускать вакцину "Спутник V"
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении владельца "Зимней вишни"
Рамиль Шамсутдинов
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории
В РПЦ выступили за запрет суррогатного материнства для иностранцев
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
В ЕС оценили расширение списка граждан, которым запретили въезд в Россию
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
СМИ: производитель SSJ-100 провел массовые сокращения сотрудников
Тележка с продуктами в супермаркете
Более 23 тысяч человек получили продуктовую помощь от РПЦ за три месяца
Невский проспект в Санкт-Петербурге
Россиянин попытался продать сына на "Авито"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния