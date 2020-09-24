https://ria.ru/20200924/svyaschennik-1577693099.html

Нижегородский священник получил условный срок за растрату

Бывший настоятель одного из православных приходов в Нижегородской области осужден на 3 года условно за растрату денег, полученных от продажи вверенной ему... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T10:35

2020-09-24T10:35

2020-09-24T10:39

религия и мировоззрение

религия

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происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости.</strong> Бывший настоятель одного из православных приходов в Нижегородской области осужден на 3 года условно за растрату денег, полученных от продажи вверенной ему квартиры, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.Согласно информации на сайте Шахунского районного суда, будучи настоятелем православного прихода церкви в честь святителя Николая Чудотворца, мужчина скрыл от прихода факт продажи вверенной ему квартиры. В казну прихода полученные деньги он не внес, чем причинил материальный ущерб на сумму 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения или в крупном размере)."Суд вынес обвинительный приговор священнослужителю и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе Городецкой епархии, иерей Сергей Цепов указом епархиального архиерея был освобожден от занимаемой должности настоятеля прихода. При передаче дел новому настоятелю и проверке финансово-хозяйственной деятельности прихода были выявлены многочисленные нарушения, допущенные иереем Цеповым, в том числе "проведение незаконной сделки купли-продажи квартиры, принадлежащей приходу; хищение финансовых средств, пожертвованных для нужд прихода на расчетный счет от частных компаний; а также хищение денег из кружек для пожертвования и сейфа из церковной лавки".Цепову было предложено вернуть приходу имущество и деньги, но тот отказался это сделать. В итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20190626/1555912016.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, николай чудотворец, новости - религия и мировоззрение, нижегородская область, происшествия