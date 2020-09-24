https://ria.ru/20200924/shtrafy-1577732752.html

В Госдуму внесли проект о штрафе за повторный ложный вызов скорой

Законопроект, устанавливающий штраф до 5 тысяч рублей за повторный ложный вызов специализированных служб, полиции, скорой помощи и пожарной охраны, внесен в... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T20:54

2020-09-24T20:54

2020-09-24T20:58

россия

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Законопроект, устанавливающий штраф до 5 тысяч рублей за повторный ложный вызов специализированных служб, полиции, скорой помощи и пожарной охраны, внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>, <a href="https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025630-7" target="_blank" rel="nofollow noopener">документ</a> опубликован в нижней базе парламента."По аналогии с положениями КоАП, в которых предусмотрен повышенный размер штрафа за неоднократное совершение правонарушения… представляется целесообразным установить повышенный размер штрафа (от 3 до 5 тысяч рублей) за повторный заведомо ложный вызов специализированных служб, (совершенный в течение срока… один год)", - говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что на данный момент за заведомо ложный вызов взимается штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей."В условиях возрастания на 15 % количества совершенных правонарушений данной категории за последний 2019 год установленный штраф… за заведомо ложный вызов специальных служб в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, не дифференцированный в зависимости от того, впервые или неоднократно совершено правонарушение, не соответствует общественной опасности деяния", - добавляется в пояснении.

https://ria.ru/20200206/1564303485.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, общество