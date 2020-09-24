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В Госдуму внесли проект о штрафе за повторный ложный вызов скорой
Законопроект, устанавливающий штраф до 5 тысяч рублей за повторный ложный вызов специализированных служб, полиции, скорой помощи и пожарной охраны, внесен в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:54
2020-09-24T20:58
россия
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Законопроект, устанавливающий штраф до 5 тысяч рублей за повторный ложный вызов специализированных служб, полиции, скорой помощи и пожарной охраны, внесен в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>, <a href="https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025630-7" target="_blank" rel="nofollow noopener">документ</a> опубликован в нижней базе парламента."По аналогии с положениями КоАП, в которых предусмотрен повышенный размер штрафа за неоднократное совершение правонарушения… представляется целесообразным установить повышенный размер штрафа (от 3 до 5 тысяч рублей) за повторный заведомо ложный вызов специализированных служб, (совершенный в течение срока… один год)", - говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что на данный момент за заведомо ложный вызов взимается штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей."В условиях возрастания на 15 % количества совершенных правонарушений данной категории за последний 2019 год установленный штраф… за заведомо ложный вызов специальных служб в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, не дифференцированный в зависимости от того, впервые или неоднократно совершено правонарушение, не соответствует общественной опасности деяния", - добавляется в пояснении.
https://ria.ru/20200206/1564303485.html
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россия, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о штрафе за повторный ложный вызов скорой

20:54 24.09.2020 (обновлено: 20:58 24.09.2020)
772
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Законопроект, устанавливающий штраф до 5 тысяч рублей за повторный ложный вызов специализированных служб, полиции, скорой помощи и пожарной охраны, внесен в Госдуму, документ опубликован в нижней базе парламента.
"По аналогии с положениями КоАП, в которых предусмотрен повышенный размер штрафа за неоднократное совершение правонарушения… представляется целесообразным установить повышенный размер штрафа (от 3 до 5 тысяч рублей) за повторный заведомо ложный вызов специализированных служб, (совершенный в течение срока… один год)", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что на данный момент за заведомо ложный вызов взимается штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.
"В условиях возрастания на 15 % количества совершенных правонарушений данной категории за последний 2019 год установленный штраф… за заведомо ложный вызов специальных служб в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, не дифференцированный в зависимости от того, впервые или неоднократно совершено правонарушение, не соответствует общественной опасности деяния", - добавляется в пояснении.
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.02.2020
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В МЧС рассказали, откуда чаще всего поступают ложные вызовы
2010016
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