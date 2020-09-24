https://ria.ru/20200924/sberbank-1577696255.html
Греф объяснил значение нового логотипа Сбербанка
Новый логотип "Сбера" означает эволюцию из банка в целую "вселенную сервисов" для решения всех задач клиента, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:23
2020-09-24T11:23
2020-09-24T12:15
сбербанк россии
герман греф
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Новый логотип "Сбера" означает эволюцию из банка в целую "вселенную сервисов" для решения всех задач клиента, рассказал глава <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/">Сбербанка</a> <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/">Герман Греф</a>.Ранее компания официально <a href="https://ria.ru/20200924/sberbank-1577692177.html" target="_blank">представила</a> новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в том же цвете.Галка — символ целеустремленности и ориентированности на пользу для человека, а круг — символ сфокусированности на потребностях людей и создании комфорта и возможностей для них, пояснил Греф.Затраты на ребрендинг в Сбербанке раскрывать не стали, но отметили, что дальнейшие расходы на внедрение нового имиджа будут осуществляться в течение нескольких лет. В компании пояснили, что каких-либо радикальных инвестиций на эти цели направлять не планируют.Сначала поменяются все цифровые и электронные каналы, интернет-сайты. Банкоматы заменят на новые по мере их износа. На протяжении нескольких лет будут заменяться вывески на отделениях. Имеющиеся у клиентов пластиковые карты продолжат действовать до срока их окончания. Офисная полиграфия и материалы также будут заменяться по мере необходимости. Все это, как отмечается, дополнительных затрат не потребует.На имиджевую рекламу значительных расходов также не планируется. Существенными будут только затраты на замену крышных конструкций на ключевых офисах в крупных городах. В презентации уточняется, что ориентировочная сумма дополнительных, сверх обычной деятельности, расходов на внедрение нового бренда составит в общей сложности порядка 2,5 миллиарда рублей в течение пяти-шести лет.Новый фирменный стиль разработали в 2017-2018 годах. Тогда Сбербанк взял курс на формирование так называемой экосистемы. Компании помогало международное брендинговое агентство Landor & Fitch при активном участии российских дизайн-студий — "Щука", "Паратайп", Superdesigners, Media.Work и других.
https://realty.ria.ru/20200924/sberbank-1577692748.html
https://ria.ru/20200722/1574687231.html
https://ria.ru/20200923/sberzvuk-1577641332.html
Николай Ефимов
ну не плохо. я бы сказал "это шедевр" за такую то цену. наверное сам ван гог позавидовал бы цене узнав что его картины на аукционах уходят дешевле логотипа сбера
135
Mazer Rackham
Часики за 2.5 лярда, ладно хоть 3 цвета, а не радуга.
120
53
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, герман греф, новости компаний - экономика, экономика
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Новый логотип "Сбера" означает эволюцию из банка в целую "вселенную сервисов" для решения всех задач клиента, рассказал глава Сбербанка Герман Греф
.
Ранее компания официально представила
новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в том же цвете.
Галка — символ целеустремленности и ориентированности на пользу для человека, а круг — символ сфокусированности на потребностях людей и создании комфорта и возможностей для них, пояснил Греф.
"Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия в том, чем мы занимаемся и чем мы полезны для клиента. И главное — мы взяли на себя амбициозную задачу экономить людям максимум времени благодаря нашим сервисам и продуктам", — добавил он.
Затраты на ребрендинг в Сбербанке раскрывать не стали, но отметили, что дальнейшие расходы на внедрение нового имиджа будут осуществляться в течение нескольких лет. В компании пояснили, что каких-либо радикальных инвестиций на эти цели направлять не планируют.
Сначала поменяются все цифровые и электронные каналы, интернет-сайты. Банкоматы заменят на новые по мере их износа. На протяжении нескольких лет будут заменяться вывески на отделениях. Имеющиеся у клиентов пластиковые карты продолжат действовать до срока их окончания. Офисная полиграфия и материалы также будут заменяться по мере необходимости. Все это, как отмечается, дополнительных затрат не потребует.
На имиджевую рекламу значительных расходов также не планируется. Существенными будут только затраты на замену крышных конструкций на ключевых офисах в крупных городах.
В презентации уточняется, что ориентировочная сумма дополнительных, сверх обычной деятельности, расходов на внедрение нового бренда составит в общей сложности порядка 2,5 миллиарда рублей в течение пяти-шести лет.
Новый фирменный стиль разработали в 2017-2018 годах. Тогда Сбербанк взял курс на формирование так называемой экосистемы. Компании помогало международное брендинговое агентство Landor & Fitch при активном участии российских дизайн-студий — "Щука", "Паратайп", Superdesigners, Media.Work и других.