https://ria.ru/20200924/sberbank-1577696255.html

Греф объяснил значение нового логотипа Сбербанка

Новый логотип "Сбера" означает эволюцию из банка в целую "вселенную сервисов" для решения всех задач клиента, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:23

2020-09-24T11:23

2020-09-24T12:15

сбербанк россии

герман греф

новости компаний - экономика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577698759_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_57cd49ce5b4db5664b607c9e02c62c2a.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Новый логотип "Сбера" означает эволюцию из банка в целую "вселенную сервисов" для решения всех задач клиента, рассказал глава <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/">Сбербанка</a> <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/">Герман Греф</a>.Ранее компания официально <a href="https://ria.ru/20200924/sberbank-1577692177.html" target="_blank">представила</a> новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в том же цвете.Галка — символ целеустремленности и ориентированности на пользу для человека, а круг — символ сфокусированности на потребностях людей и создании комфорта и возможностей для них, пояснил Греф.Затраты на ребрендинг в Сбербанке раскрывать не стали, но отметили, что дальнейшие расходы на внедрение нового имиджа будут осуществляться в течение нескольких лет. В компании пояснили, что каких-либо радикальных инвестиций на эти цели направлять не планируют.Сначала поменяются все цифровые и электронные каналы, интернет-сайты. Банкоматы заменят на новые по мере их износа. На протяжении нескольких лет будут заменяться вывески на отделениях. Имеющиеся у клиентов пластиковые карты продолжат действовать до срока их окончания. Офисная полиграфия и материалы также будут заменяться по мере необходимости. Все это, как отмечается, дополнительных затрат не потребует.На имиджевую рекламу значительных расходов также не планируется. Существенными будут только затраты на замену крышных конструкций на ключевых офисах в крупных городах. В презентации уточняется, что ориентировочная сумма дополнительных, сверх обычной деятельности, расходов на внедрение нового бренда составит в общей сложности порядка 2,5 миллиарда рублей в течение пяти-шести лет.Новый фирменный стиль разработали в 2017-2018 годах. Тогда Сбербанк взял курс на формирование так называемой экосистемы. Компании помогало международное брендинговое агентство Landor & Fitch при активном участии российских дизайн-студий — "Щука", "Паратайп", Superdesigners, Media.Work и других.

https://realty.ria.ru/20200924/sberbank-1577692748.html

https://ria.ru/20200722/1574687231.html

https://ria.ru/20200923/sberzvuk-1577641332.html

Николай Ефимов ну не плохо. я бы сказал "это шедевр" за такую то цену. наверное сам ван гог позавидовал бы цене узнав что его картины на аукционах уходят дешевле логотипа сбера 135

Mazer Rackham Часики за 2.5 лярда, ладно хоть 3 цвета, а не радуга. 120

53

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, герман греф, новости компаний - экономика, экономика