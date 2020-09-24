https://ria.ru/20200924/rubalskaya-1577600107.html

Биография Ларисы Рубальской

Писатель, переводчик, поэт-песенник Лариса Алексеевна Рубальская родилась 24 сентября 1945 года в Москве. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T02:20

2020-09-24T02:20

2020-09-24T02:20

лариса рубальская

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577599308_0:163:2942:1819_1400x0_80_0_0_cd1d070c304002d028d8acc4d7514d7a.jpg

Писатель, переводчик, поэт-песенник <a href="https://ria.ru/person_larisa-rubalskaya" target="_blank">Лариса Алексеевна Рубальская</a> родилась 24 сентября 1945 года в Москве.В 1970 году <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/star/247236/bio/" target="_blank">окончила</a> факультет русского языка и литературы Московского педагогического института имени Н.К. Крупской (ныне Московский государственный областной университет).Параллельно с учебой работала библиотекарем, корректором, секретарем-машинисткой в Литературном институте, позже перешла в редакцию журнала "Смена", где проработала несколько лет.В 1973 году окончила курсы японского языка, после чего работала гидом-переводчиком, секретарем-переводчиком в московском бюро японской телекомпании NTV. В 1983 году стала референтом московского представительства японской газеты "Асахи", где проработал в течение многих лет. В 1984 году в сотрудничестве с композитором Владимиром Мигулей Рубальская написала свою <a href="http://russkiymir.ru/news/24459/" target="_blank">первую песню</a> "Воспоминание", которую исполнила певица Валентина Толкунова.Лариса Рубальская является автором более 600 стихов и текстов ко многим, ставшим известными и популярными песням. <a href="http://www.larisarubalskaya.ru/about-us/larissa-rubalskaya.php?sphrase_id=145" target="_blank">Среди них</a> – "Доченька" и "Живи спокойно страна" в исполнении Aллы Пугачевой, "Виноват я, виноват" в исполнении Филиппа Киркорова, "Свет в твоем окне" в исполнении Алсу, "Странная женщина" в исполнении Михаила Муромова, "Транзитный пассажир" и "Угонщица" в исполнении Ирины Аллегровой, "Напрасные слова" в исполнении Александра Малинина.Она сотрудничала с такими <a href="https://ria.ru/20090525/172222045.html" target="_blank">композиторами</a> как Владимир Мигуля, Сергей Березин, Давид Тухманов, Лора Квинт, Виктор Чайка, Вячеслав Добрынин, Аркадий Укупник и многими другими. Песни на стихи Рубальской в разные годы также исполняли Сергей Мазаев, Анне Вески, ВИА "Веселые ребята", группа "На-На", Татьяна Овсиенко, Маша Распутина, Тамара Гвердцители, Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский, Надежда Бабкина, Таисия Повалий. Александр Буйнов, Лев Лещенко. Лайма Вайкуле. Кристина Орбакайте, Николай Басков. София Ротару, Валерий Леонтьев и др.В 1989 году Рубальская создала <a href="http://www.larisarubalskaya.ru/about-us/our-history.php" target="_blank">агентство</a> "Бюро находок Ларисы Рубальской", позже преобразованное в компанию по организации и проведению праздничных мероприятий для частных лиц и организаций "Агентство Ларисы Рубальской".В 2011 году компания обрела название <a href="http://www.larisarubalskaya.ru/" target="_blank">"Агентство праздников Ларисы Рубальской"</a>. Лариса Рубальская продолжает вести гастрольную деятельность. Она являлась членом жюри различных телевизионных конкурсов.Автор сборников стихов и прозы "Прекрасная дама. Стихи к песням о любви и про любовь" (1997), "Переведи часы назад" (2000), "Напрасные слова. Стихотворения. Проза". (2001), "Кольцо горячих рук" (2004) и др. Ее перу также принадлежат <a href="https://www.livelib.ru/author/686/top-larisa-rubalskaya/~4" target="_blank">книги</a> "Танго утраченных грез" (2002), "Признание в любви" (2004), "Очередь за счастьем" (2012), "Случайный роман" (2014), "Моя душа настроена на осень" (2019), "Рецепты счастья" (2020) и др. Лариса Рубальская также написала несколько книг кулинарных рецептов.Лариса Рубальская – <a href="http://soyuzpisateley.ru/persons.html?code=%D0" target="_blank">член союза писателей</a> города Москвы.Входит в общественный совет премии <a href="http://www.teatral-online.ru/star/" target="_blank">"Звезда театрала"</a>.В 2005 году Лариса Рубальская была удостоена Национальной <a href="http://ria.ru/culture/20050923/41491455.html" target="_blank">премии</a> общественного признания достижений женщин России "Олимпия" в номинации "Искусство и культура". Многократный лауреат передачи "Песня года".Рубальская была замужем. Ее муж, врач-стоматолог Давид Розенблат, с которым она прожила более 30 лет, скончался в мае 2009 года после долгой продолжительной болезни. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса рубальская, справки