https://ria.ru/20200924/minsk-1577709903.html

Минчанка украла у милиционера рацию, когда тот задерживал протестующего

Минчанка украла у милиционера радиостанцию, когда тот задерживал участника несанкционированного мероприятия в белорусской столице, теперь ее действиям дадут... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:37

2020-09-24T14:37

2020-09-24T15:05

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Минчанка украла у милиционера радиостанцию, когда тот задерживал участника несанкционированного мероприятия в белорусской столице, теперь ее действиям дадут оценку следователи, сообщила в четверг пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."Вечером 23 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> сотрудники милиции пресекали массовые беспорядки и задерживали агрессивно настроенных участников несанкционированных массовых мероприятий. В какой-то момент наблюдавшая со стороны женщина приблизилась к месту события и похитила у одного из милиционеров радиостанцию", - говорится в сообщении ведомства в <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.В ведомстве отметили, что затем она попыталась скрыться в толпе, не среагировав на требование вернуть имущество. "В итоге, несмотря на оказанное сопротивление, ее задержали", - сообщили в пресс-службе.Согласно данным МВД, хищение совершила неработающая 37-летняя минчанка, чтобы воспрепятствовать правоохранителям. "У горожанки есть несовершеннолетний сын, которого воспитывает бабушка. Мать навещает ребенка лишь по выходным", - добавили в пресс-службе.По ее информации, "материалы проверки в отношении задержанной переданы следователям для дачи правовой оценки ее действиям".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду Лукашенко вступил в должность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.

https://ria.ru/20200924/minsk-1577693907.html

Max Giz Это бастуют маргиналы и безработные, которых из-за коронавируса из Польши выгнали. 54

Ольга Занкова идейная протестунка)) 41

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестов в Минске после инаугурации президента Белорусское МВД опубликовало свое видео акций протестов, вызванных инаугурацией президента. 2020-09-24T14:37 true PT1M57S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире