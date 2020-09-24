Минчанка украла у милиционера рацию, когда тот задерживал протестующего
14:37 24.09.2020 (обновлено: 15:05 24.09.2020)
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Минчанка украла у милиционера радиостанцию, когда тот задерживал участника несанкционированного мероприятия в белорусской столице, теперь ее действиям дадут оценку следователи, сообщила в четверг пресс-служба МВД Белоруссии.
"Вечером 23 сентября в Минске сотрудники милиции пресекали массовые беспорядки и задерживали агрессивно настроенных участников несанкционированных массовых мероприятий. В какой-то момент наблюдавшая со стороны женщина приблизилась к месту события и похитила у одного из милиционеров радиостанцию", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что затем она попыталась скрыться в толпе, не среагировав на требование вернуть имущество. "В итоге, несмотря на оказанное сопротивление, ее задержали", - сообщили в пресс-службе.
Согласно данным МВД, хищение совершила неработающая 37-летняя минчанка, чтобы воспрепятствовать правоохранителям. "У горожанки есть несовершеннолетний сын, которого воспитывает бабушка. Мать навещает ребенка лишь по выходным", - добавили в пресс-службе.
По ее информации, "материалы проверки в отношении задержанной переданы следователям для дачи правовой оценки ее действиям".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.