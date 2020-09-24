Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/minsk-1577709903.html
Минчанка украла у милиционера рацию, когда тот задерживал протестующего
Минчанка украла у милиционера радиостанцию, когда тот задерживал участника несанкционированного мероприятия в белорусской столице, теперь ее действиям дадут... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:37
2020-09-24T15:05
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577694763_0:385:2796:1958_1400x0_80_0_0_11dbc76a9c5b667ee6e8e101a26edf1d.jpg
<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Минчанка украла у милиционера радиостанцию, когда тот задерживал участника несанкционированного мероприятия в белорусской столице, теперь ее действиям дадут оценку следователи, сообщила в четверг пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."Вечером 23 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> сотрудники милиции пресекали массовые беспорядки и задерживали агрессивно настроенных участников несанкционированных массовых мероприятий. В какой-то момент наблюдавшая со стороны женщина приблизилась к месту события и похитила у одного из милиционеров радиостанцию", - говорится в сообщении ведомства в <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>.В ведомстве отметили, что затем она попыталась скрыться в толпе, не среагировав на требование вернуть имущество. "В итоге, несмотря на оказанное сопротивление, ее задержали", - сообщили в пресс-службе.Согласно данным МВД, хищение совершила неработающая 37-летняя минчанка, чтобы воспрепятствовать правоохранителям. "У горожанки есть несовершеннолетний сын, которого воспитывает бабушка. Мать навещает ребенка лишь по выходным", - добавили в пресс-службе.По ее информации, "материалы проверки в отношении задержанной переданы следователям для дачи правовой оценки ее действиям".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду Лукашенко вступил в должность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.
https://ria.ru/20200924/minsk-1577693907.html
Это бастуют маргиналы и безработные, которых из-за коронавируса из Польши выгнали.
54
идейная протестунка))
41
9
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры протестов в Минске после инаугурации президента
Белорусское МВД опубликовало свое видео акций протестов, вызванных инаугурацией президента.
2020-09-24T14:37
true
PT1M57S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577694763_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_cd922b2c6b435476e8e5c84195b83e6c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Минчанка украла у милиционера рацию, когда тот задерживал протестующего

14:37 24.09.2020 (обновлено: 15:05 24.09.2020)
5835
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазгон участников акций протеста в Минске
Разгон участников акций протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Минчанка украла у милиционера радиостанцию, когда тот задерживал участника несанкционированного мероприятия в белорусской столице, теперь ее действиям дадут оценку следователи, сообщила в четверг пресс-служба МВД Белоруссии.
"Вечером 23 сентября в Минске сотрудники милиции пресекали массовые беспорядки и задерживали агрессивно настроенных участников несанкционированных массовых мероприятий. В какой-то момент наблюдавшая со стороны женщина приблизилась к месту события и похитила у одного из милиционеров радиостанцию", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что затем она попыталась скрыться в толпе, не среагировав на требование вернуть имущество. "В итоге, несмотря на оказанное сопротивление, ее задержали", - сообщили в пресс-службе.
Согласно данным МВД, хищение совершила неработающая 37-летняя минчанка, чтобы воспрепятствовать правоохранителям. "У горожанки есть несовершеннолетний сын, которого воспитывает бабушка. Мать навещает ребенка лишь по выходным", - добавили в пресс-службе.
По ее информации, "материалы проверки в отношении задержанной переданы следователям для дачи правовой оценки ее действиям".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
В среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, в том числе попытки блокировки автодорог. Во время протестов в среду милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 10:44Протесты в Белоруссии
Минская милиция найдет кидавших в ОМОН бутылки и овощи
3830141720
Обсудить9
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это бастуют маргиналы и безработные, которых из-за коронавируса из Польши выгнали.
24 сентября, 14:40
Max GizMax Giz
2810007
идейная протестунка))
24 сентября, 14:38
О Ольга Занкова
1580004
Рекомендуем
Здание МИД Белоруссии в Минске
Минск удивлен тем, что Киев не пытается скрыть свою несамостоятельность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Протестующие на Немиге заблокировали автобус, где находятся задержанные
Протестующие в Минске заблокировали микроавтобус с задержанными
Дворец спорта в Минске
Минск ожидает от партнеров невмешательства во внутренние дела
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
Минская милиция найдет кидавших в ОМОН бутылки и овощи
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
МВД Белоруссии рассказало о жалобах минчан на участников акций протеста
Подводный флот ведет огонь Калибрами. Кадры с учений Кавказ-2020
Запуск "Калибров" с подлодки "Колпино" попал на видео
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Минск отреагировал на резолюцию Литвы об угрозе безопасности из-за БелАЭС
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
В Минске задержали адвоката Марии Колесниковой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Песков рассказал, поздравил ли Путин Лукашенко с инаугурацией
Алексей Навальный в Берлине
Организатор перелета Навального в Германию заявил, что тот очень слаб
Акция протеста Марш Справедливости в Минске
В Госдуме назвали страны, дестабилизирующие ситуацию в Белоруссии
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Белоруссии возбудили около 280 дел из-за участия детей в протестах
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Постпредство России при ОЗХО направило ноту постпредству Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния