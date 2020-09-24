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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200924/lyuterane-1577730443.html
В РПЦ назвали безумием изображение Христа трансвеститом в церкви Исландии
В Московском патриархате назвали безумием и кощунством акцию Национальной лютеранской церкви Исландии, изобразившей на рекламе Иисуса Христа в образе... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T19:47
2020-09-24T19:47
религия и мировоззрение
иисус христос
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
исландия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> В Московском патриархате назвали безумием и кощунством акцию Национальной лютеранской церкви Исландии, изобразившей на рекламе Иисуса Христа в образе трансвестита."Не перестаешь удивляться безумию, которое творится в Европе вокруг "гендерного разнообразия". Очередной вопиющий случай произошел в Исландии, где местная национальная лютеранская церковь решила своеобразным способом привлечь молодых людей в воскресную школу, опубликовав на своей официальной странице в Facebook рекламу с изображением Иисуса Христа в образе трансвестита, танцующего под радугой", - написал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.Он отметил, что "такое кощунство породило шквал возмущенных комментариев в интернете". Авторы рекламы были вынуждены удалить ее из сети, хотя она, по словам Легойды, еще минимум две недели будет "красоваться" на автобусах, курсирующих по Рейкьявику."Петур Георг Маркан, представитель Исландской церкви по работе со СМИ, весьма неловко попытался оправдать изображение Христа именно в таком виде. По его словам, Иисус Христос может являть себя в различных формах и церковь приветствует разнообразие", - заметил представитель РПЦ.В то же время, добавил глава синодального отдела, "по всей видимости, под давлением массы негативных отзывов", представителю Исландской церкви все же пришлось признать, что не "все в порядке"."Мы знаем, что не все согласны с тем, что Христос должен выглядеть таким образом, и мы, конечно, уважаем это", - процитировал Легойда слова Маркана, добавив, что "комментарии излишни".
https://ria.ru/20200921/biarrits-1577533855.html
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иисус христос, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, исландия

В РПЦ назвали безумием изображение Христа трансвеститом в церкви Исландии

19:47 24.09.2020
3025
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Московском патриархате назвали безумием и кощунством акцию Национальной лютеранской церкви Исландии, изобразившей на рекламе Иисуса Христа в образе трансвестита.
"Не перестаешь удивляться безумию, которое творится в Европе вокруг "гендерного разнообразия". Очередной вопиющий случай произошел в Исландии, где местная национальная лютеранская церковь решила своеобразным способом привлечь молодых людей в воскресную школу, опубликовав на своей официальной странице в Facebook рекламу с изображением Иисуса Христа в образе трансвестита, танцующего под радугой", - написал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "такое кощунство породило шквал возмущенных комментариев в интернете". Авторы рекламы были вынуждены удалить ее из сети, хотя она, по словам Легойды, еще минимум две недели будет "красоваться" на автобусах, курсирующих по Рейкьявику.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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"Петур Георг Маркан, представитель Исландской церкви по работе со СМИ, весьма неловко попытался оправдать изображение Христа именно в таком виде. По его словам, Иисус Христос может являть себя в различных формах и церковь приветствует разнообразие", - заметил представитель РПЦ.
В то же время, добавил глава синодального отдела, "по всей видимости, под давлением массы негативных отзывов", представителю Исландской церкви все же пришлось признать, что не "все в порядке".
"Мы знаем, что не все согласны с тем, что Христос должен выглядеть таким образом, и мы, конечно, уважаем это", - процитировал Легойда слова Маркана, добавив, что "комментарии излишни".
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Религия и мировоззрениеИисус ХристосМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьИсландия
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