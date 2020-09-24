Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577703803.html
В аэропорту Хельсинки начали проверять на COVID-19 с помощью собак
Специальный отряд собак начал работу в аэропорту Хельсинки , они будут по запаху определять наличие коронавирусной инфекции у пассажиров, сообщает компания,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:20
2020-09-24T15:18
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
аэрофлот
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154794/59/1547945915_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a673dcb1a41085da50ce561d24bcf3af.jpg
<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Специальный отряд собак начал работу в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Helsinki/" target="_blank" data-auto="true">Хельсинки</a> , они будут по запаху определять наличие коронавирусной инфекции у пассажиров, сообщает компания, управляющая аэропортом."Собаки, (распознающие) COVID-19, начали свою работу в аэропорту Хельсинки в зале прибытия 2B. Собак обучили обнаруживать коронавирус с помощью тестовых салфеток, которые дают испытуемым. Участие является добровольным и в первую очередь ориентировано на пассажиров, прибывающих из-за границы", - говорится в сообщении.Пассажира просят протереть салфеткой кожу. Далее салфетку бросают в специальный сосуд, который относят собаке. Вся процедура длится не более минуты.Личных данных на тесте не собирают. Если результат позитивный, человека направляют в информационно-медицинский пункт для получения дальнейших инструкций. Эксперимент с использованием собак продлится четыре месяца.Ранее финский аэропорт проводил подобные эксперименты с собаками по обнаружению коронавируса в моче пассажиров.В августе о подобном эксперименте сообщалось в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубая</a>.Также ранее издание Baza со ссылкой на источник в <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзоре</a> сообщало, что в России собак тренирует "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>". По данным издания, кинологическая служба компании уже несколько месяцев проводит исследования с собаками породы шалайка. Эксперименты проходят под грифом "Для служебного пользования", официально компания о них не сообщала.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200923/samoizolyatsiya-1577680835.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154794/59/1547945915_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_697803e483741d40c97c9bb5bbf49741.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), финляндия, хельсинки, в мире

В аэропорту Хельсинки начали проверять на COVID-19 с помощью собак

13:20 24.09.2020 (обновлено: 15:18 24.09.2020)
562
© Depositphotos / Trofimov EvgenyАэропорт Хельсинки-Вантаа
Аэропорт Хельсинки-Вантаа - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Depositphotos / Trofimov Evgeny
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 24 сен - РИА Новости. Специальный отряд собак начал работу в аэропорту Хельсинки , они будут по запаху определять наличие коронавирусной инфекции у пассажиров, сообщает компания, управляющая аэропортом.
"Собаки, (распознающие) COVID-19, начали свою работу в аэропорту Хельсинки в зале прибытия 2B. Собак обучили обнаруживать коронавирус с помощью тестовых салфеток, которые дают испытуемым. Участие является добровольным и в первую очередь ориентировано на пассажиров, прибывающих из-за границы", - говорится в сообщении.
Пассажира просят протереть салфеткой кожу. Далее салфетку бросают в специальный сосуд, который относят собаке. Вся процедура длится не более минуты.
Личных данных на тесте не собирают. Если результат позитивный, человека направляют в информационно-медицинский пункт для получения дальнейших инструкций. Эксперимент с использованием собак продлится четыре месяца.
Пассажиры в международном аэропорту Казань - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 20:33Распространение нового коронавируса
В России изменились правила для приезжающих из-за рубежа
Ранее финский аэропорт проводил подобные эксперименты с собаками по обнаружению коронавируса в моче пассажиров.
В августе о подобном эксперименте сообщалось в аэропорту Дубая.
Также ранее издание Baza со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре сообщало, что в России собак тренирует "Аэрофлот". По данным издания, кинологическая служба компании уже несколько месяцев проводит исследования с собаками породы шалайка. Эксперименты проходят под грифом "Для служебного пользования", официально компания о них не сообщала.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
551001
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАэрофлотФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ФинляндияХельсинкиВ мире
Рекомендуем
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
В Сиэтле несколько полицейских пострадали при стычках с протестующими
Бутылка с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный
Немецкие анализы по "делу Навального" могли сфабриковать, считает эксперт
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Американские компании хотят инвестировать в российскую вакцину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Песков рассказал, поздравил ли Путин Лукашенко с инаугурацией
Населенный пункт Свастика в штате Нью-Йорк. Скрин сервиса Google maps
Власти города Свастика в США проголосовали против изменения его названия
Деревья
Названо самое опасное погодное явление в России
Болезнь Альцгеймера
Ученые рассказали об опасности фруктозы для мозга
Врач изучает томограмму легких
Названы первые признаки поражения легких
София Конкина
В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии объяснил высылку российских дипломатов
Флаги ЕС в Брюсселе
В Бельгии рассказали, когда в ЕС появится первая вакцина от COVID-19
Вид с борта вертолета на реку Волгу
Названы причины увеличения водности российских рек
Женщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ
Полиция Дубая вернула туристке потерянный бриллиант
Председатель ПАСЕ Стелла Кириакидес во время заседания
В ЕК прокомментировали ситуацию с испытаниями вакцины от COVID-19 Sanofi
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Глава ЕК обсудила с премьерами Польши, Венгрии и Чехии "план для Минска"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В США сенаторы предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
21:58Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Лента новостейМолния