https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577703803.html

В аэропорту Хельсинки начали проверять на COVID-19 с помощью собак

Специальный отряд собак начал работу в аэропорту Хельсинки , они будут по запаху определять наличие коронавирусной инфекции у пассажиров, сообщает компания,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:20

2020-09-24T13:20

2020-09-24T15:18

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Специальный отряд собак начал работу в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Helsinki/" target="_blank" data-auto="true">Хельсинки</a> , они будут по запаху определять наличие коронавирусной инфекции у пассажиров, сообщает компания, управляющая аэропортом."Собаки, (распознающие) COVID-19, начали свою работу в аэропорту Хельсинки в зале прибытия 2B. Собак обучили обнаруживать коронавирус с помощью тестовых салфеток, которые дают испытуемым. Участие является добровольным и в первую очередь ориентировано на пассажиров, прибывающих из-за границы", - говорится в сообщении.Пассажира просят протереть салфеткой кожу. Далее салфетку бросают в специальный сосуд, который относят собаке. Вся процедура длится не более минуты.Личных данных на тесте не собирают. Если результат позитивный, человека направляют в информационно-медицинский пункт для получения дальнейших инструкций. Эксперимент с использованием собак продлится четыре месяца.Ранее финский аэропорт проводил подобные эксперименты с собаками по обнаружению коронавируса в моче пассажиров.В августе о подобном эксперименте сообщалось в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубая</a>.Также ранее издание Baza со ссылкой на источник в <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзоре</a> сообщало, что в России собак тренирует "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>". По данным издания, кинологическая служба компании уже несколько месяцев проводит исследования с собаками породы шалайка. Эксперименты проходят под грифом "Для служебного пользования", официально компания о них не сообщала.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200923/samoizolyatsiya-1577680835.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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