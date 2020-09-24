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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577689611.html
В Москве 1304 пациента излечились от коронавируса за сутки
Еще 1304 пациента вылечились от коронавируса в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:04
2020-09-24T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Еще 1304 пациента вылечились от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщила журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1304 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 241 656", - сообщила она.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве 1304 пациента излечились от коронавируса за сутки

09:04 24.09.2020 (обновлено: 09:10 24.09.2020)
942
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Еще 1304 пациента вылечились от коронавируса в Москве, сообщила журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1304 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 241 656", - сообщила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
311013
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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