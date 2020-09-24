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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577714644.html
В Белоруссии возбудили около 280 дел из-за участия детей в протестах
Около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста рассматривается в Белоруссии, сообщил в четверг вице-премьер... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:45
2020-09-24T15:55
гродно
протесты в белоруссии
игорь петришенко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста рассматривается в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил в четверг вице-премьер республики <a href="http://ria.ru/person_Igor_Petrishenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Петришенко</a>.Ранее Петришенко заявлял, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях в Белоруссии, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка."На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах. Соответственно, их законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры", - заявил Петришенко на заседании национальной комиссии по правам ребенка.Как отметил вице-премьер, есть видеофиксация того, что около 20 родителей сознательно привлекли на несанкционированные акции 25 детей. "Каждому факту будет дана правовая оценка, и ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности", - заверил Петришенко.Он выразил удивление, что в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> в несанкционированном мероприятии участвовала беременная женщина. По словам замглавы правительства, государство предоставляет оплачиваемый декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали подобные мероприятия, а для того, чтобы они могли заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей.Заместитель премьер-министра считает, что вовлечение в несанкционированные акции является грубым и бесспорным нарушением прав детей, положений Конвенции <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> о правах ребенка, Кодекса о браке и семье и других законодательных актов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200913/belorussiya-1577162716.html
https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576836917.html
правильно. Детям не место в политических тусовках
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гродно
белоруссия
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гродно, игорь петришенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии возбудили около 280 дел из-за участия детей в протестах

15:45 24.09.2020 (обновлено: 15:55 24.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста рассматривается в Белоруссии, сообщил в четверг вице-премьер республики Игорь Петришенко.
Ранее Петришенко заявлял, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях в Белоруссии, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка.
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13 сентября, 12:09Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии будет "реагировать" на детей на незаконных акциях
"На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах. Соответственно, их законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры", - заявил Петришенко на заседании национальной комиссии по правам ребенка.
Как отметил вице-премьер, есть видеофиксация того, что около 20 родителей сознательно привлекли на несанкционированные акции 25 детей. "Каждому факту будет дана правовая оценка, и ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности", - заверил Петришенко.
Он выразил удивление, что в Гродно в несанкционированном мероприятии участвовала беременная женщина. По словам замглавы правительства, государство предоставляет оплачиваемый декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали подобные мероприятия, а для того, чтобы они могли заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей.
Заместитель премьер-министра считает, что вовлечение в несанкционированные акции является грубым и бесспорным нарушением прав детей, положений Конвенции ООН о правах ребенка, Кодекса о браке и семье и других законодательных актов.
"Любая международная организация подтвердит правоту моих слов. Удивляет то, что ни один правозащитник, ни один гуманитарный фонд, так радеющий за задержанных на акциях, не высказал своего беспокойства о нарушении прав несовершеннолетних. Складывается мнение, что все эти деятели не видят очевидных нарушений. Да, наверное, им это неинтересно, гораздо интереснее делать фейковые новости", - заявил Петришенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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Протестная акция женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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Пресс-секретарь МВД Белоруссии призвала не втягивать в политику детей
8300128
Обсудить3
Протесты в БелоруссииГродноИгорь ПетришенкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
правильно. Детям не место в политических тусовках
24 сентября, 15:50
О Ольга Занкова
1200000
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