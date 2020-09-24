В Белоруссии возбудили около 280 дел из-за участия детей в протестах
15:45 24.09.2020 (обновлено: 15:55 24.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 24 сен – РИА Новости. Около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста рассматривается в Белоруссии, сообщил в четверг вице-премьер республики Игорь Петришенко.
Ранее Петришенко заявлял, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях в Белоруссии, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка.
"На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах. Соответственно, их законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры", - заявил Петришенко на заседании национальной комиссии по правам ребенка.
Как отметил вице-премьер, есть видеофиксация того, что около 20 родителей сознательно привлекли на несанкционированные акции 25 детей. "Каждому факту будет дана правовая оценка, и ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности", - заверил Петришенко.
Он выразил удивление, что в Гродно в несанкционированном мероприятии участвовала беременная женщина. По словам замглавы правительства, государство предоставляет оплачиваемый декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали подобные мероприятия, а для того, чтобы они могли заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей.
Заместитель премьер-министра считает, что вовлечение в несанкционированные акции является грубым и бесспорным нарушением прав детей, положений Конвенции ООН о правах ребенка, Кодекса о браке и семье и других законодательных актов.
"Любая международная организация подтвердит правоту моих слов. Удивляет то, что ни один правозащитник, ни один гуманитарный фонд, так радеющий за задержанных на акциях, не высказал своего беспокойства о нарушении прав несовершеннолетних. Складывается мнение, что все эти деятели не видят очевидных нарушений. Да, наверное, им это неинтересно, гораздо интереснее делать фейковые новости", - заявил Петришенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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