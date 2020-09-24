https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577714644.html

В Белоруссии возбудили около 280 дел из-за участия детей в протестах

Около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста рассматривается в Белоруссии, сообщил в четверг вице-премьер... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:45

2020-09-24T15:45

2020-09-24T15:55

гродно

протесты в белоруссии

игорь петришенко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> Около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста рассматривается в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил в четверг вице-премьер республики <a href="http://ria.ru/person_Igor_Petrishenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Петришенко</a>.Ранее Петришенко заявлял, что действиям родителей, которые привлекали несовершеннолетних к участию в незаконных массовых акциях в Белоруссии, чем подвергали их опасности, будет дана правовая оценка."На рассмотрении порядка 280 административных дел по нарушению несовершеннолетними правил поведения и участию в несанкционированных митингах. Соответственно, их законные представители приглашаются на комиссии по делам несовершеннолетних и принимаются соответствующие меры", - заявил Петришенко на заседании национальной комиссии по правам ребенка.Как отметил вице-премьер, есть видеофиксация того, что около 20 родителей сознательно привлекли на несанкционированные акции 25 детей. "Каждому факту будет дана правовая оценка, и ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности", - заверил Петришенко.Он выразил удивление, что в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> в несанкционированном мероприятии участвовала беременная женщина. По словам замглавы правительства, государство предоставляет оплачиваемый декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали подобные мероприятия, а для того, чтобы они могли заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей.Заместитель премьер-министра считает, что вовлечение в несанкционированные акции является грубым и бесспорным нарушением прав детей, положений Конвенции <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> о правах ребенка, Кодекса о браке и семье и других законодательных актов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200913/belorussiya-1577162716.html

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Ольга Занкова правильно. Детям не место в политических тусовках 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гродно, игорь петришенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире