https://ria.ru/20200924/arkheologiya-1577668219.html

В Германии обнаружили загадочную гробницу возрастом полторы тысячи лет

В Германии в федеральной земле Саксония-Анхальт при подготовке места для птицефабрики обнаружили гробницу знатного человека, жившего 1,5 тысячи лет назад во... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T05:43

2020-09-24T05:43

2020-09-24T06:05

культура

новости культуры

археология

саксония-анхальт

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1400x0_80_0_0_ff382c1000d3034e51fd480126037632.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> В Германии в федеральной земле Саксония-Анхальт при подготовке места для птицефабрики обнаружили гробницу знатного человека, жившего 1,5 тысячи лет назад во время Великого переселения народов. Эксперты утверждают, что это самая важная находка в стране за последние 40 лет, <a href="https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8759147/Ancient-Germanic-lord-unearthed-1-500-year-old-tomb-circle-six-women-cauldron.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. В центре захоронения ученые нашли бронзовый котел, предполагается, что внутри может быть прах умершего. "Нам еще предстоит найти его останки", — пояснила археолог Сюзанна Фридрих из Музея первобытной истории в Галле.Вокруг котла лежали скелеты шести женщин. Исследователи говорят, что ими могли быть наложницы или жены покойного. Однако остается загадкой, убили ли их специально для захоронения или они принесли себя в жертву. Внутри гробницы археологи также нашли останки 11 животных, включая крупный рогатый скот, собак и лошадей. Все это указывает на то, что здесь был похоронен высокопоставленный человек.Рядом с гробницей обнаружили еще 60 могил. По первоначальным оценкам, древнее кладбище появилось между 480 и 530 годами нашей эры после падения Римской империи. Тогда многие германские племена, например гунны, вторглись на территории, которые больше не находились под защитой римлян. В могилах также находились: стеклянная чаша, несколько позолоченных украшений для одежды, меч и щит из железа, золотая монета с изображением императора Зенона и многое другое. Считается, что изделия из стекла, украшенные необычной гравировкой, были сделаны галло-римскими мастерами, проживающими на берегу Рейна. Только они владели этой техникой.

https://ria.ru/20200909/archeology-1576948881.html

https://ria.ru/20200923/khakasiya-1577605845.html

саксония-анхальт

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, археология, саксония-анхальт, германия