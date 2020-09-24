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Культура
https://ria.ru/20200924/arkheologiya-1577668219.html
В Германии обнаружили загадочную гробницу возрастом полторы тысячи лет
В Германии в федеральной земле Саксония-Анхальт при подготовке места для птицефабрики обнаружили гробницу знатного человека, жившего 1,5 тысячи лет назад во... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T05:43
2020-09-24T06:05
культура
новости культуры
археология
саксония-анхальт
германия
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> В Германии в федеральной земле Саксония-Анхальт при подготовке места для птицефабрики обнаружили гробницу знатного человека, жившего 1,5 тысячи лет назад во время Великого переселения народов. Эксперты утверждают, что это самая важная находка в стране за последние 40 лет, <a href="https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8759147/Ancient-Germanic-lord-unearthed-1-500-year-old-tomb-circle-six-women-cauldron.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. В центре захоронения ученые нашли бронзовый котел, предполагается, что внутри может быть прах умершего. "Нам еще предстоит найти его останки", — пояснила археолог Сюзанна Фридрих из Музея первобытной истории в Галле.Вокруг котла лежали скелеты шести женщин. Исследователи говорят, что ими могли быть наложницы или жены покойного. Однако остается загадкой, убили ли их специально для захоронения или они принесли себя в жертву. Внутри гробницы археологи также нашли останки 11 животных, включая крупный рогатый скот, собак и лошадей. Все это указывает на то, что здесь был похоронен высокопоставленный человек.Рядом с гробницей обнаружили еще 60 могил. По первоначальным оценкам, древнее кладбище появилось между 480 и 530 годами нашей эры после падения Римской империи. Тогда многие германские племена, например гунны, вторглись на территории, которые больше не находились под защитой римлян. В могилах также находились: стеклянная чаша, несколько позолоченных украшений для одежды, меч и щит из железа, золотая монета с изображением императора Зенона и многое другое. Считается, что изделия из стекла, украшенные необычной гравировкой, были сделаны галло-римскими мастерами, проживающими на берегу Рейна. Только они владели этой техникой.
https://ria.ru/20200909/archeology-1576948881.html
https://ria.ru/20200923/khakasiya-1577605845.html
саксония-анхальт
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новости культуры, археология, саксония-анхальт, германия

В Германии обнаружили загадочную гробницу возрастом полторы тысячи лет

05:43 24.09.2020 (обновлено: 06:05 24.09.2020)
8812
© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Fotolia / Krugloff
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Германии в федеральной земле Саксония-Анхальт при подготовке места для птицефабрики обнаружили гробницу знатного человека, жившего 1,5 тысячи лет назад во время Великого переселения народов. Эксперты утверждают, что это самая важная находка в стране за последние 40 лет, сообщает Daily Mail.
В центре захоронения ученые нашли бронзовый котел, предполагается, что внутри может быть прах умершего. "Нам еще предстоит найти его останки", — пояснила археолог Сюзанна Фридрих из Музея первобытной истории в Галле.
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Археологи нашли руины древнего городища, в котором жило загадочное племя
Вокруг котла лежали скелеты шести женщин. Исследователи говорят, что ими могли быть наложницы или жены покойного. Однако остается загадкой, убили ли их специально для захоронения или они принесли себя в жертву.
Внутри гробницы археологи также нашли останки 11 животных, включая крупный рогатый скот, собак и лошадей. Все это указывает на то, что здесь был похоронен высокопоставленный человек.
Рядом с гробницей обнаружили еще 60 могил. По первоначальным оценкам, древнее кладбище появилось между 480 и 530 годами нашей эры после падения Римской империи. Тогда многие германские племена, например гунны, вторглись на территории, которые больше не находились под защитой римлян.
В могилах также находились: стеклянная чаша, несколько позолоченных украшений для одежды, меч и щит из железа, золотая монета с изображением императора Зенона и многое другое.
Считается, что изделия из стекла, украшенные необычной гравировкой, были сделаны галло-римскими мастерами, проживающими на берегу Рейна. Только они владели этой техникой.
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