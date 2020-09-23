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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200923/yakutiya-1577665982.html
В Москве представили опыт Якутии по защите прав коренных народов Севера
В Москве представлен опыт Якутии по защите прав коренных малочисленных народов Севера, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:26
2020-09-23T16:34
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
сила сибири (газопровод)
айсен николаев
москва
общество
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<strong>ЯКУТСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> В Москве представлен опыт <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--" target="_blank">Якутии</a> по защите прав коренных малочисленных народов Севера, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.В обращении к участникам глава региона <a href="https://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev" target="_blank">Айсен Николаев</a> рассказал о том, что Якутия является единственным в России регионом, где законодательно закреплена обязанность проведения этнологической экспертизы при планировании хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания малочисленных народов. Прошло 10 лет со времен разработки и принятия республиканского закона об этнологической экспертизе. "Мы будем делиться наработанным опытом и стремиться к сотрудничеству со всеми заинтересованными сообществами", - приводятся в сообщении его слова.По информации первого зампреда правительства республики Алексея Колодезникова, сегодня в Якутии 39 936 представителей КМНС. Образованы 62 территории традиционного природопользования местного значения, 199 кочевых родовых общин заняты в традиционных отраслях хозяйствования. Среди крупных федеральных проектов, прошедших этнологическую экспертизу, магистральный газопровод "<a href="https://ria.ru/product_Sila_Sibiri" target="_blank">Сила Сибири</a>" в нескольких этапах строительства и эксплуатации космодрома "Восточный"."Общая стоимость оцененных убытков - 537,5 миллиона рублей, из них на сегодняшний день выплачено 103,3 миллиона рублей. Эти средства направляются на развитие коренных малочисленных народов Севера", - сказал первый зампред.В свою очередь заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сказал, что опыт Якутии в проведении этнологической экспертизы ценен для страны в целом.
https://ria.ru/20200212/1564559893.html
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республика саха (якутия), сила сибири (газопровод), айсен николаев, москва, общество

В Москве представили опыт Якутии по защите прав коренных народов Севера

16:26 23.09.2020 (обновлено: 16:34 23.09.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевПредставители малых коренных народов Севера
Представители малых коренных народов Севера - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 23 сен – РИА Новости. В Москве представлен опыт Якутии по защите прав коренных малочисленных народов Севера, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

"В среду в рамках празднования 30-летия Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при президенте РФ состоялась презентация опыта Якутии по защите прав коренных малочисленных народов Севера", - рассказали в кабмине.

В обращении к участникам глава региона Айсен Николаев рассказал о том, что Якутия является единственным в России регионом, где законодательно закреплена обязанность проведения этнологической экспертизы при планировании хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания малочисленных народов. Прошло 10 лет со времен разработки и принятия республиканского закона об этнологической экспертизе. "Мы будем делиться наработанным опытом и стремиться к сотрудничеству со всеми заинтересованными сообществами", - приводятся в сообщении его слова.
По информации первого зампреда правительства республики Алексея Колодезникова, сегодня в Якутии 39 936 представителей КМНС. Образованы 62 территории традиционного природопользования местного значения, 199 кочевых родовых общин заняты в традиционных отраслях хозяйствования. Среди крупных федеральных проектов, прошедших этнологическую экспертизу, магистральный газопровод "Сила Сибири" в нескольких этапах строительства и эксплуатации космодрома "Восточный".
"Общая стоимость оцененных убытков - 537,5 миллиона рублей, из них на сегодняшний день выплачено 103,3 миллиона рублей. Эти средства направляются на развитие коренных малочисленных народов Севера", - сказал первый зампред.
В свою очередь заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сказал, что опыт Якутии в проведении этнологической экспертизы ценен для страны в целом.
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12 февраля, 08:00
"Бежим в лес!" Коренному народу Севера грозит катастрофа
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Сила Сибири (газопровод)Айсен НиколаевМоскваОбщество
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