В Москве представили опыт Якутии по защите прав коренных народов Севера
16:26 23.09.2020 (обновлено: 16:34 23.09.2020)
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ЯКУТСК, 23 сен – РИА Новости. В Москве представлен опыт Якутии по защите прав коренных малочисленных народов Севера, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
"В среду в рамках празднования 30-летия Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) при президенте РФ состоялась презентация опыта Якутии по защите прав коренных малочисленных народов Севера", - рассказали в кабмине.
В обращении к участникам глава региона Айсен Николаев рассказал о том, что Якутия является единственным в России регионом, где законодательно закреплена обязанность проведения этнологической экспертизы при планировании хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания малочисленных народов. Прошло 10 лет со времен разработки и принятия республиканского закона об этнологической экспертизе. "Мы будем делиться наработанным опытом и стремиться к сотрудничеству со всеми заинтересованными сообществами", - приводятся в сообщении его слова.
По информации первого зампреда правительства республики Алексея Колодезникова, сегодня в Якутии 39 936 представителей КМНС. Образованы 62 территории традиционного природопользования местного значения, 199 кочевых родовых общин заняты в традиционных отраслях хозяйствования. Среди крупных федеральных проектов, прошедших этнологическую экспертизу, магистральный газопровод "Сила Сибири" в нескольких этапах строительства и эксплуатации космодрома "Восточный".
"Общая стоимость оцененных убытков - 537,5 миллиона рублей, из них на сегодняшний день выплачено 103,3 миллиона рублей. Эти средства направляются на развитие коренных малочисленных народов Севера", - сказал первый зампред.
В свою очередь заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сказал, что опыт Якутии в проведении этнологической экспертизы ценен для страны в целом.
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