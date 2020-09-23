Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи OneWeb, который будет единственным стартом с космодрома Восточный в 2020 году, планируется на 17 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Изначально в 2020 году намечались пять пусков с Восточного - четыре со спутниками OneWeb в апреле, мае, июне и июле и один с метеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" в ноябре. Однако запуски были отложены из-за банкротства компании OneWeb и необходимости дополнительных испытаний "Метеора".
"Старт ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками OneWeb с космодрома Восточный планируется на 17 декабря", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что выполнение этого плана зависит от своевременности поставки в Россию британских космических аппаратов, производство которых ведется в США, и решения всех финансовых вопросов компанией OneWeb.
В пресс-службе "Главкосмоса" - дочерней компании "Роскосмоса", занимающейся реализацией контрактов с зарубежными странами, - не стали комментировать РИА Новости конкретные даты пусков.
В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. В сентябре 2020 года OneWeb после реструктуризации из-за банкротства объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. К настоящему времени выполнено три пуска: два с Байконура и один с Куру.
OneWeb планирует к концу 2022 года развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Коммерческие услуги компания собирается начать предоставлять в конце 2021 года. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство Великобритании и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.
Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять пусков, один из которых в 2017 году завершился аварией.
12 февраля, 03:09РИА НаукаОдин из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год