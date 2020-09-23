https://ria.ru/20200923/vostochnyy-1577630907.html

Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный

Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи OneWeb, который будет единственным стартом с космодрома Восточный в 2020 году, планируется на 17 РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T00:34

2020-09-23T00:34

2020-09-23T00:34

хочу стать космонавтом

россия

восточный (космодром)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пуск <a href="http://ria.ru/product_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ракеты-носителя "Союз-2"</a> с 36 британскими спутниками связи <a href="http://ria.ru/organization_OneWeb/" target="_blank" data-auto="true">OneWeb</a>, который будет единственным стартом с космодрома <a href="https://ria.ru/organization_kosmodrom_Vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a> в 2020 году, планируется на 17 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Изначально в 2020 году намечались пять пусков с Восточного - четыре со спутниками OneWeb в апреле, мае, июне и июле и один с метеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" в ноябре. Однако запуски были отложены из-за банкротства компании OneWeb и необходимости дополнительных испытаний "Метеора"."Старт ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками OneWeb с космодрома Восточный планируется на 17 декабря", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что выполнение этого плана зависит от своевременности поставки в Россию британских космических аппаратов, производство которых ведется в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, и решения всех финансовых вопросов компанией OneWeb.В пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Glavkosmos/" target="_blank" data-auto="true">Главкосмоса</a>" - дочерней компании "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>", занимающейся реализацией контрактов с зарубежными странами, - не стали комментировать РИА Новости конкретные даты пусков.В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями <a href="http://ria.ru/organization_Arianespace/" target="_blank" data-auto="true">Arianespace</a> и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a>, Восточный и Куру. В сентябре 2020 года OneWeb после реструктуризации из-за банкротства объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. К настоящему времени выполнено три пуска: два с Байконура и один с Куру.OneWeb планирует к концу 2022 года развернуть группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>. Коммерческие услуги компания собирается начать предоставлять в конце 2021 года. В марте 2020 года компания, запустив 74 спутника, подала заявку о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк. В июле правительство <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и телекоммуникационный холдинг Bharti Global Limited объявили о совместных инвестициях в размере более одного миллиарда долларов в OneWeb, спасая последнюю от банкротства, при этом каждая из сторон инвестирует по 500 миллионов долларов.В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a>. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.Всего с апреля 2016 года с космодрома Восточный выполнены пять пусков, один из которых в 2017 году завершился аварией.

https://realty.ria.ru/20200602/1572350177.html

https://ria.ru/20200212/1564574426.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный (космодром), космос - риа наука