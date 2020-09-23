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Костромская область
Костромская область
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Костромские власти начали выдавать арендаторам лесные участки в рассрочку
Костромские власти в непростых экономических условиях, связанных с коронавирусом, ввели дополнительную меру поддержки арендаторов лесных участков, теперь они... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:33
2020-09-23T15:33
костромская область
земельные участки
костромская область
общество
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<strong>КОСТРОМА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Костромские власти в непростых экономических условиях, связанных с коронавирусом, ввели дополнительную меру поддержки арендаторов лесных участков, теперь они могут брать лес в рассрочку, сообщила администрация региона."В <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> по инициативе губернатора Сергея Ситникова была введена дополнительная мера господдержки субъектов малого и среднего бизнеса, а именно рассрочка по плате за использование лесов в рамках договоров аренды лесных участков", - говорится в сообщении.Рассрочка предусматривает поэтапное внесение сумм задолженности равными частями в определенные сроки. В департаменте лесного хозяйства Костромской области отмечают, что данная мера позволила не допустить расторжения действующих договоров аренды по причине образования задолженности и обеспечить стабильную работу лесопользователей в непростых экономических условиях, связанных с распространением коронавируса."В целом по Костромской области рассрочка по платежам была предоставлена по 119 договорам аренды лесных участков на общую сумму 46,8 миллиона рублей. В результате ни один из арендаторов не приостановил свою деятельность", - информируют власти.Отмечается, что более 90% арендаторов уже выполнили условия предоставленной рассрочки, продолжают работу и производят оплату рассроченной суммы согласно утвержденному графику.
https://ria.ru/20200921/kostroma-1577549637.html
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Новости
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земельные участки, костромская область, общество

Костромские власти начали выдавать арендаторам лесные участки в рассрочку

15:33 23.09.2020
143
© РИА Новости / Владимир ВяткинНовые правила санитарной безопасности улучшат состояния лесов
Новые правила санитарной безопасности улучшат состояния лесов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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КОСТРОМА, 23 сен - РИА Новости. Костромские власти в непростых экономических условиях, связанных с коронавирусом, ввели дополнительную меру поддержки арендаторов лесных участков, теперь они могут брать лес в рассрочку, сообщила администрация региона.
Костромской области по инициативе губернатора Сергея Ситникова была введена дополнительная мера господдержки субъектов малого и среднего бизнеса, а именно рассрочка по плате за использование лесов в рамках договоров аренды лесных участков", - говорится в сообщении.
Рассрочка предусматривает поэтапное внесение сумм задолженности равными частями в определенные сроки. В департаменте лесного хозяйства Костромской области отмечают, что данная мера позволила не допустить расторжения действующих договоров аренды по причине образования задолженности и обеспечить стабильную работу лесопользователей в непростых экономических условиях, связанных с распространением коронавируса.
"В целом по Костромской области рассрочка по платежам была предоставлена по 119 договорам аренды лесных участков на общую сумму 46,8 миллиона рублей. В результате ни один из арендаторов не приостановил свою деятельность", - информируют власти.
Отмечается, что более 90% арендаторов уже выполнили условия предоставленной рассрочки, продолжают работу и производят оплату рассроченной суммы согласно утвержденному графику.
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