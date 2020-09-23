Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/sledstvie-1577675861.html
Следствие подтвердило виновность депутата Мосгордумы Шереметьева
Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:46
2020-09-23T18:46
олег шереметьев
московская городская дума
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675736_0:308:2885:1931_1400x0_80_0_0_38483c6f89598de4be73210a784eb958.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1502038/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщили</a> в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве."Следствием установлено, что депутат Московской городской думы, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение, в период с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 850 тысяч рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а в действительности присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в результате его действий бюджету столицы был нанесен материальный ущерб в размере более 2 миллионов рублей.Однако противоправную деятельность депутата удалось пресечь благодаря взаимодействию следователей московского ГСУ Следственного комитета, прокуратуры города и других правоохранительных органов."Следствием собраны доказательства, подтверждающие виновность Шереметьева в инкриминируемом ему преступлении, в том числе записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены факты получения денежных средств, согласуются с выписками движения средств по банковским счетам, а также показаниями допрошенных по делу свидетелей", – добавили в пресс-службе ведомства.Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
https://ria.ru/20200821/moshennichestvo-1576088657.html
https://ria.ru/20200820/1576031385.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675736_211:0:2786:1931_1400x0_80_0_0_7322e175d7c991ca99bd21f754319d4c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег шереметьев, московская городская дума, москва, происшествия

Следствие подтвердило виновность депутата Мосгордумы Шереметьева

18:46 23.09.2020
116
© РИА Новости / Александр ВильфДепутат Московской городской Думы Олег Шереметьев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Депутат Московской городской Думы Олег Шереметьев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве.
"Следствием установлено, что депутат Московской городской думы, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение, в период с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 850 тысяч рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а в действительности присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению", – говорится в сообщении.
Депутат Московской городской Думы Олег Шереметьев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы. 21 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 12:45
Обвиняемый в мошенничестве депутат Мосгордумы Шереметьев не признал вину
В ведомстве уточнили, что в результате его действий бюджету столицы был нанесен материальный ущерб в размере более 2 миллионов рублей.
Однако противоправную деятельность депутата удалось пресечь благодаря взаимодействию следователей московского ГСУ Следственного комитета, прокуратуры города и других правоохранительных органов.
"Следствием собраны доказательства, подтверждающие виновность Шереметьева в инкриминируемом ему преступлении, в том числе записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены факты получения денежных средств, согласуются с выписками движения средств по банковским счетам, а также показаниями допрошенных по делу свидетелей", – добавили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 12:52
Помощник депутата Шереметьева раскрыл подробности дела против начальника
200010
Обсудить0
Олег ШереметьевМосковская городская думаМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Зал судебных заседаний
Дело матери убитой отчимом девочки из Тольятти передали в суд
Председатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина
Коллегия разрешила возбудить дело против волгоградской судьи Добрыниной
ДТП на Остоженке
Сбивший пешеходов на Остоженке рэпер был под наркотиками
Сэндвич
Мужчина лишился ноги и чуть не умер из-за бутерброда
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО до конца года
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Новый адвокат Ефремова обвинил Пашаева в давлении на актера
Музыкант Эльмин Гулиев в Таганском суде, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения
Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Кубани заколол сестру и племянника своей возлюбленной
Музыкант Эльмин Гулиев в Таганском суде
Суд арестовал рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы
Ферма в Польше
Россиянина более 20 лет держали в рабстве на ферме в Польше
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности
Путин заявил, что производителям "за бугром" оказывают скрытую поддержку
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Сафронов прошел психиатрическую экспертизу, сообщил источник
Автомобиль на подъемнике
Названы признаки "убитого" автомобиля
Президент США Барак Обама
Обама опубликовал номер телефона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния