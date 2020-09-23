https://ria.ru/20200923/sledstvie-1577675861.html
Следствие подтвердило виновность депутата Мосгордумы Шереметьева
Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:46
2020-09-23T18:46
2020-09-23T18:46
олег шереметьев
московская городская дума
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1502038/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщили</a> в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве."Следствием установлено, что депутат Московской городской думы, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение, в период с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 850 тысяч рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а в действительности присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в результате его действий бюджету столицы был нанесен материальный ущерб в размере более 2 миллионов рублей.Однако противоправную деятельность депутата удалось пресечь благодаря взаимодействию следователей московского ГСУ Следственного комитета, прокуратуры города и других правоохранительных органов."Следствием собраны доказательства, подтверждающие виновность Шереметьева в инкриминируемом ему преступлении, в том числе записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены факты получения денежных средств, согласуются с выписками движения средств по банковским счетам, а также показаниями допрошенных по делу свидетелей", – добавили в пресс-службе ведомства.Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
https://ria.ru/20200821/moshennichestvo-1576088657.html
https://ria.ru/20200820/1576031385.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег шереметьев, московская городская дума, москва, происшествия
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили
в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве.
"Следствием установлено, что депутат Московской городской думы, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение, в период с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 850 тысяч рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности, а в действительности присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате его действий бюджету столицы был нанесен материальный ущерб в размере более 2 миллионов рублей.
Однако противоправную деятельность депутата удалось пресечь благодаря взаимодействию следователей московского ГСУ Следственного комитета, прокуратуры города и других правоохранительных органов.
"Следствием собраны доказательства, подтверждающие виновность Шереметьева в инкриминируемом ему преступлении, в том числе записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены факты получения денежных средств, согласуются с выписками движения средств по банковским счетам, а также показаниями допрошенных по делу свидетелей", – добавили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.