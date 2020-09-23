https://ria.ru/20200923/sberzvuk-1577641332.html

Сбербанк запустил музыкальный сервис "СберЗвук"

Сбербанк создает новый сервис аудиостриминга "СберЗвук" на базе компании "Звук". Банк уже купил сто процентов акций компании, сообщила пресс-служба Сбербанка. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:25

2020-09-23T11:25

2020-09-23T15:07

сбербанк россии

новости компаний - экономика

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> создает новый сервис аудиостриминга "СберЗвук" на базе компании "Звук". Банк уже купил сто процентов акций компании, сообщила пресс-служба Сбербанка.Генеральным директором сервиса будет назначен Михаил Ильичев, руководивший "Звуком" с 2014 по 2017 год. Нынешний гендиректор Игорь Мухин останется в команде.Сбербанк и "Звук" уже завершили интеграцию сервиса со Сбербанк ID. Банк планирует в ближайшее время закончить интеграцию c платежным сервисом SberPay.Музыка, кроме того, будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка."Звук" — первый независимый музыкальный сервис в России. Он работает с 2010 года. Количество зарегистрированных пользователей "Звука", по данным Сбербанка, превышает шесть миллионов.

https://ria.ru/20200921/sberbank-1577548755.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, новости компаний - экономика, экономика