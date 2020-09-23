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https://ria.ru/20200923/sberzvuk-1577641332.html
Сбербанк запустил музыкальный сервис "СберЗвук"
Сбербанк создает новый сервис аудиостриминга "СберЗвук" на базе компании "Звук". Банк уже купил сто процентов акций компании, сообщила пресс-служба Сбербанка. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:25
2020-09-23T15:07
сбербанк россии
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> создает новый сервис аудиостриминга "СберЗвук" на базе компании "Звук". Банк уже купил сто процентов акций компании, сообщила пресс-служба Сбербанка.Генеральным директором сервиса будет назначен Михаил Ильичев, руководивший "Звуком" с 2014 по 2017 год. Нынешний гендиректор Игорь Мухин останется в команде.Сбербанк и "Звук" уже завершили интеграцию сервиса со Сбербанк ID. Банк планирует в ближайшее время закончить интеграцию c платежным сервисом SberPay.Музыка, кроме того, будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка."Звук" — первый независимый музыкальный сервис в России. Он работает с 2010 года. Количество зарегистрированных пользователей "Звука", по данным Сбербанка, превышает шесть миллионов.
https://ria.ru/20200921/sberbank-1577548755.html
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РИА Новости
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сбербанк россии, новости компаний - экономика, экономика

Сбербанк запустил музыкальный сервис "СберЗвук"

11:25 23.09.2020 (обновлено: 15:07 23.09.2020)
9372
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДилинговый центр в центральном офисе "Сбербанка России" в Москве
Дилинговый центр в центральном офисе Сбербанка России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сбербанк создает новый сервис аудиостриминга "СберЗвук" на базе компании "Звук". Банк уже купил сто процентов акций компании, сообщила пресс-служба Сбербанка.
Генеральным директором сервиса будет назначен Михаил Ильичев, руководивший "Звуком" с 2014 по 2017 год. Нынешний гендиректор Игорь Мухин останется в команде.
Здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве со снятым логотипом - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 14:09
Сбербанк откажется от слова "банк" в логотипе
Сбербанк и "Звук" уже завершили интеграцию сервиса со Сбербанк ID. Банк планирует в ближайшее время закончить интеграцию c платежным сервисом SberPay.
Музыка, кроме того, будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка.
"Звук" — первый независимый музыкальный сервис в России. Он работает с 2010 года. Количество зарегистрированных пользователей "Звука", по данным Сбербанка, превышает шесть миллионов.
131633553
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Сбербанк РоссииНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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