https://ria.ru/20200923/samolet-1577635829.html

В Югре сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Нижневартовске в ХМАО из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T09:24

2020-09-23T09:24

2020-09-23T09:24

аэрофлот

москва

нижневартовск

хабаровск

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, вынужденно сел в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnevartovsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижневартовске</a> в ХМАО из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости источник в местных экстренных службах.Согласно онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", самолет, летевший из Хабаровска в столичный аэропорт "Шереметьево", сел в Нижневартовске в 9.36 (7.36 мск)."Борт сел в Нижневартовске, так как одному из пассажиров, мужчине, стало плохо, требовалась госпитализация. Самолет уже вылетел в пункт назначения", - сказал собеседник агентства.По данным онлайн-табло на сайте перевозчика, рейс должен прибыть в Москву около полудня.

https://ria.ru/20200922/tryuk-1577616679.html

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москва

нижневартовск

хабаровск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, москва, нижневартовск, хабаровск, шереметьево (аэропорт), происшествия