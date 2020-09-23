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В Югре сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Нижневартовске в ХМАО из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:24
2020-09-23T09:24
аэрофлот
москва
нижневартовск
хабаровск
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, вынужденно сел в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnevartovsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижневартовске</a> в ХМАО из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости источник в местных экстренных службах.Согласно онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", самолет, летевший из Хабаровска в столичный аэропорт "Шереметьево", сел в Нижневартовске в 9.36 (7.36 мск)."Борт сел в Нижневартовске, так как одному из пассажиров, мужчине, стало плохо, требовалась госпитализация. Самолет уже вылетел в пункт назначения", - сказал собеседник агентства.По данным онлайн-табло на сайте перевозчика, рейс должен прибыть в Москву около полудня.
https://ria.ru/20200922/tryuk-1577616679.html
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москва
нижневартовск
хабаровск
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аэрофлот, москва, нижневартовск, хабаровск, шереметьево (аэропорт), происшествия

В Югре сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

09:24 23.09.2020
493
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Нижневартовске в ХМАО из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости источник в местных экстренных службах.
Согласно онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", самолет, летевший из Хабаровска в столичный аэропорт "Шереметьево", сел в Нижневартовске в 9.36 (7.36 мск).
"Борт сел в Нижневартовске, так как одному из пассажиров, мужчине, стало плохо, требовалась госпитализация. Самолет уже вылетел в пункт назначения", - сказал собеседник агентства.
По данным онлайн-табло на сайте перевозчика, рейс должен прибыть в Москву около полудня.
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АэрофлотМоскваНижневартовскХабаровскШереметьево (аэропорт)Происшествия
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