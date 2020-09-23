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https://ria.ru/20200923/samoizolyatsiya-1577680835.html
В России изменились правила для приезжающих из-за рубежа
Россияне, которые прилетели из-за рубежа, должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T20:33
2020-09-23T21:31
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Россияне, которые прилетели из-за рубежа, должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.Соответствующее <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230029" target="_blank" rel="nofollow noopener">постановление</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> опубликовали на портале правовой информации.Документ вступает в силу 24 сентября.Согласно правилам, сдать ПЦР-тест на коронавирус необходимо в течение трех дней после возвращения.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Надо было сидеть в своей хибаре и не отсвечивать. А теперь со своими перепугами закрылся дома и сиди!
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Интересно само правительство сидит на карантине после поездок Зарубеж
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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353
60
туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, в мире

В России изменились правила для приезжающих из-за рубежа

20:33 23.09.2020 (обновлено: 21:31 23.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту "Казань"
Пассажиры в международном аэропорту Казань - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Россияне, которые прилетели из-за рубежа, должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.
Соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовали на портале правовой информации.
Документ вступает в силу 24 сентября.
Согласно правилам, сдать ПЦР-тест на коронавирус необходимо в течение трех дней после возвращения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
113841333
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВ мире
Популярные комментарии
Надо было сидеть в своей хибаре и не отсвечивать. А теперь со своими перепугами закрылся дома и сиди!
23 сентября, 21:41
ssector70
1310003
Интересно само правительство сидит на карантине после поездок Зарубеж
23 сентября, 21:55
Давид МорозовДавид Морозов
811002
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