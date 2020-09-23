https://ria.ru/20200923/samoizolyatsiya-1577680835.html

В России изменились правила для приезжающих из-за рубежа

Россияне, которые прилетели из-за рубежа, должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:33

2020-09-23T20:33

2020-09-23T21:31

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Россияне, которые прилетели из-за рубежа, должны самоизолироваться дома до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.Соответствующее <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009230029" target="_blank" rel="nofollow noopener">постановление</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> опубликовали на портале правовой информации.Документ вступает в силу 24 сентября.Согласно правилам, сдать ПЦР-тест на коронавирус необходимо в течение трех дней после возвращения.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

sector70 Надо было сидеть в своей хибаре и не отсвечивать. А теперь со своими перепугами закрылся дома и сиди! 17

Давид Морозов Интересно само правительство сидит на карантине после поездок Зарубеж 16

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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