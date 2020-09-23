https://ria.ru/20200923/safronov-1577652503.html

Сафронов прошел психиатрическую экспертизу, сообщил источник

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во вторник прошел психолого-психиатрическую экспертизу, результаты пока... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:26

2020-09-23T13:26

2020-09-23T13:26

иван сафронов

россия

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий рогозин

дмитрий песков

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Советник главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Сафронов</a>, обвиняемый в государственной измене, во вторник прошел психолого-психиатрическую экспертизу, результаты пока неизвестны, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Да, во вторник Сафронов был в Институте имени Сербского, где ему провели психиатрическую экспертизу, результаты пока не готовы", - сказал собеседник агентства.Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> поместил его под стражу.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a>, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20200915/safronov-1577258799.html

https://ria.ru/20200907/safronov-1576863007.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, происшествия