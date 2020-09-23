https://ria.ru/20200923/rolik-1577632412.html
Москвичу прислали откровенное видео с женой, снятое 13 лет назад
Москвичка обратилась в правоохранительные органы после того, как ее мужу прислали откровенный видеоролик, в котором она снималась 13 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T02:27
2020-09-23T02:27
2020-09-23T07:49
москва
япония
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Москвичка обратилась в правоохранительные органы после того, как ее мужу прислали откровенный видеоролик, в котором она снималась 13 лет назад. Об этом сообщает <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">mk.ru</a>.По данным издания, 33-летняя жительница <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">столицы</a> рассказала полицейским, что много лет назад снялась в откровенном видео. Его создатели уверяли женщину, что ролик будет показан только в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, а ее данные не окажутся в Сети. Пострадавшая сообщила, что в минувшее воскресенье данный видеоролик прислали ее мужу в соцсети, при этом аккаунт отправителя был сразу же удален. В результате между супругами возник скандал. На данный момент правоохранители проводят разбирательство.
https://rsport.ria.ru/20200821/sidakov-1576073299.html
Негатив Сплошной !
Ш...она и в африке ш....Мужик, бросай ее.
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москва
япония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, япония, происшествия