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https://ria.ru/20200923/rolik-1577632412.html
Москвичу прислали откровенное видео с женой, снятое 13 лет назад
Москвичка обратилась в правоохранительные органы после того, как ее мужу прислали откровенный видеоролик, в котором она снималась 13 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости, 23.09.2020
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москва
япония
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Москвичка обратилась в правоохранительные органы после того, как ее мужу прислали откровенный видеоролик, в котором она снималась 13 лет назад. Об этом сообщает <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">mk.ru</a>.По данным издания, 33-летняя жительница <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">столицы</a> рассказала полицейским, что много лет назад снялась в откровенном видео. Его создатели уверяли женщину, что ролик будет показан только в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, а ее данные не окажутся в Сети. Пострадавшая сообщила, что в минувшее воскресенье данный видеоролик прислали ее мужу в соцсети, при этом аккаунт отправителя был сразу же удален. В результате между супругами возник скандал. На данный момент правоохранители проводят разбирательство.
https://rsport.ria.ru/20200821/sidakov-1576073299.html
Ш...она и в африке ш....Мужик, бросай ее.
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москва
япония
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москва, япония, происшествия

Москвичу прислали откровенное видео с женой, снятое 13 лет назад

02:27 23.09.2020 (обновлено: 07:49 23.09.2020)
108745
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Москвичка обратилась в правоохранительные органы после того, как ее мужу прислали откровенный видеоролик, в котором она снималась 13 лет назад. Об этом сообщает mk.ru.
По данным издания, 33-летняя жительница столицы рассказала полицейским, что много лет назад снялась в откровенном видео. Его создатели уверяли женщину, что ролик будет показан только в Японии, а ее данные не окажутся в Сети.
Пострадавшая сообщила, что в минувшее воскресенье данный видеоролик прислали ее мужу в соцсети, при этом аккаунт отправителя был сразу же удален. В результате между супругами возник скандал.
На данный момент правоохранители проводят разбирательство.
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Обсудить8
МоскваЯпонияПроисшествия
Популярные комментарии
Ш...она и в африке ш....Мужик, бросай ее.
23 сентября, 05:44
Негатив Сплошной !Негатив Сплошной !
2700101
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