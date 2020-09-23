https://ria.ru/20200923/rolik-1577632412.html

Москвичу прислали откровенное видео с женой, снятое 13 лет назад

Москвичка обратилась в правоохранительные органы после того, как ее мужу прислали откровенный видеоролик, в котором она снималась 13 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T02:27

2020-09-23T02:27

2020-09-23T07:49

москва

япония

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Москвичка обратилась в правоохранительные органы после того, как ее мужу прислали откровенный видеоролик, в котором она снималась 13 лет назад. Об этом сообщает <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">mk.ru</a>.По данным издания, 33-летняя жительница <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">столицы</a> рассказала полицейским, что много лет назад снялась в откровенном видео. Его создатели уверяли женщину, что ролик будет показан только в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, а ее данные не окажутся в Сети. Пострадавшая сообщила, что в минувшее воскресенье данный видеоролик прислали ее мужу в соцсети, при этом аккаунт отправителя был сразу же удален. В результате между супругами возник скандал. На данный момент правоохранители проводят разбирательство.

https://rsport.ria.ru/20200821/sidakov-1576073299.html

Негатив Сплошной ! Ш...она и в африке ш....Мужик, бросай ее. 29

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москва

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, япония, происшествия