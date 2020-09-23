https://ria.ru/20200923/regiony-1577641391.html

Белоусов назвал пять опций, которые помогут российским регионам

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал пять опций, которые помогут российским регионам в 2021 году. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:26

2020-09-23T11:26

2020-09-23T11:26

совет федерации рф

министерство финансов рф (минфин россии)

андрей белоусов

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Первый вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Belousov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Белоусов</a> назвал пять опций, которые помогут российским регионам в 2021 году."На следующий год у нас есть по крайней мере пять опций, которые даются субъектам РФ, губернаторам, для того, чтобы пройти проблему 2021 года", - заявил Белоусов, выступая в среду в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> в рамках правительственного часа.Во-первых, по его словам, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> в настоящее время переходит на трехлетнее планирование трансфертов, что губернаторы давно хотели получить. Это позволит существенно улучшить качество планирования финансов в регионах, отметил Белоусов."Во-вторых, на 2021 год продляется снятие ограничений на дефицит и госдолг в части как расходов на антикризис и антиковид, так и, самое главное, на компенсацию недополученных доходов к 2019 году. Такая опция на 2021 год будет сохранена", - сказал он.В-третьих, губернаторам в 2021 году, также как и федеральному правительству в своей части, будет разрешено самостоятельно вносить изменения в сводную бюджетную роспись в части антикризиса и антиковида. "То есть, это дает возможность резко повышать мобильность использования финансовых ресурсов без соответствующих согласований с законодательными органами регионов", - сказал первый вице-премьер.Четвертая опция - продление сроков предоставления казначейских кредитов. "Решение уже принято - с 90 до 180 дней в пределах 300 миллиардов рублей, эта практика тоже будет продлена в 2021 году", - добавил он."И самое главное пятое. Как вы знаете, сроки погашения кредитов сдвинуты с 2024 на 2029 год, то есть на пять лет. Реально это высвобождает у субъектов РФ порядка 100 миллиардов рублей ежегодно живых денег. Это очень большая величина, большое подспорье. Суммарно мы считаем, что эти меры в принципе дадут возможность 2021 год субъектам в целом пройти, а точечная поддержка всегда нужна", - заключил Белоусов.

https://ria.ru/20200921/ekonomika-1577530196.html

https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577592680.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), андрей белоусов, экономика