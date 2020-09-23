https://ria.ru/20200923/protesty-1577648550.html

Эксперты предсказали новую волну протестов после инаугурации Лукашенко

Инаугурация Александра Лукашенко показывает, что он решил сыграть на обострение, может быть новая волна протестов в республике, заявили РИА Новости эксперты. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:58

2020-09-23T12:58

2020-09-23T12:59

протесты в белоруссии

владимир жарихин

лидия ермошина

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

европа

ватикан

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Инаугурация <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> показывает, что он решил сыграть на обострение, может быть новая волна протестов в республике, заявили РИА Новости эксперты.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов, заявили РИА Новости ранее в ЦИК республики. Ранее в среду Белта сообщила, что избранный президентом Лукашенко вступил в эту должность, глава ЦИК республики <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> вручила ему удостоверение."Связано это со сложной внутриполитической ситуацией в стране, и он форсировал свой новый срок, не дожидаясь ноября, тем более, что некоторые представители западных стран уже анонсировали то, что они не будут признавать власть в Белоруссии с ноября. Вот он и решил форсировать события. Теперь надо ждать заявлений на Западе о том, что они перестанут признавать законность власти в Белоруссии, договора, которые с ней заключают. Лукашенко решил сыграть на обострение", - считает заместитель директора Института СНГ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHarikhin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жарихин</a>.По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ <a href="http://ria.ru/person_Bogdan_Bezpalko/" target="_blank" data-auto="true">Богдана Безпалько</a>, инаугурация станет триггером для новой волны протестов в республике."Такая спешка с инаугурацией отражает неуверенность Лукашенко в себе. Он очень хочет закрепить свою легитимность с тем, чтобы и после 5 ноября его считали президентом Белоруссии как в Европе, США, так и в других странах. Пока что он получил осторожную поддержку только из России", - сказал эксперт РИА Новости.Он напомнил, что заявление ряда еврокомиссаров было о том, что они будут считать Лукашенко легитимным президентом только до 5 ноября, пока длятся его нынешние полномочия. "Поэтому Лукашенко и стремился провести инаугурацию как можно быстрее и тайно", - отметил аналитик."Инаугурация может послужить триггером для новой волны протестов, потому что для многих белорусов это чрезвычайно раздражительный фактор. Многие люди, уставшие от противостояния и сидящие дома, но поддерживающие протестующих, опять выйдут на улицу. И будут противостоять уже против инаугурации. Их отношение к этому очень эмоциональное, очень злобное ", - сказал Безпалько.По мнению политолога, в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> отреагируют на инаугурацию Лукашенко спокойно. "Я думаю, сделают несколько заявлений, может быть, введут еще какие-то дополнительные санкции - либо в отношении самого Лукашенко что-то символически запретят, например, въезд в <a href="http://ria.ru/location_Vatican/" target="_blank" data-auto="true">Ватикан</a>, либо в отношении кого-то из его чиновников. В целом в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> к этому относятся сдержанно и спокойно, хотя и стабильно негативно. Каких-то мощных экономических санкций на сегодняшний день не ввели и, скорее всего, вводить не будут, и инаугурация в этом плане ничего не изменит", - заключил Безпалько.Лукашенко руководит <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> более 26 лет, нынешний президентский срок для него – шестой подряд.Оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/latushko-1577647600.html

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644877.html

lyuda.terenteva.55 Новые поступления - новая волна. Как везде. Не будет поступлений - не будет волн. Никто на улицу задаром протестовать не пойдёт. 14

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белоруссия

европа

ватикан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир жарихин, лидия ермошина, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, европа, ватикан, в мире