https://ria.ru/20200923/poiski-1577643018.html

В "Лиза Алерт" рассказали, где нашли пропавшую в Москве девочку

Пропавшую в центре Москвы 12-летнюю Диану поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" обнаружил в подмосковном Софрино, школьница была в нормальном состоянии, но... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:49

2020-09-23T11:49

2020-09-23T12:39

поисковый отряд "лиза алерт"

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пропавшую в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 12-летнюю Диану поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" обнаружил в подмосковном Софрино, школьница была в нормальном состоянии, но не ожидала, что ее найдут, рассказал РИА Новости координатор отряда Виктор Дулин.В понедельник 12-летняя девочка пропала по дороге из школы, которая находится в центре Москвы. Следователи завели уголовное дело об убийстве, в ночь на среду ее мать Надежда Славина сообщила, что дочь нашли живой. Славина также заявила, что Диана находится в шоковом состоянии, рассказывает про нее "какие-то жуткие вещи", хотя они не ругались. Девочку должны осмотреть психологи."Девочку нашли вчера в Софрино. Нашла наша группа по задаче, поставленной ей штабом. Поехали заниматься опросом. Опросили, получили свидетельства, что ее видели в конкретном доме, подъезде. Нашли девочку. Девочка в нормальном состоянии. Внешне никаких повреждений у нее нет. Дальше передали родителям и наряду местной полиции, которые отвезли их в Следственный комитет на дальнейшие действия", - сказал Дулин.По его словам, школьница не ожидала, что ее найдут, ее эмоциональное состояние было смешанным."С одной стороны, ее приключения закончились, с другой стороны - какой-то свой фон внутренний эмоциональный. Обычно подростки молчат, потому что чужие, посторонние люди", - пояснил он.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поисковый отряд "лиза алерт", москва, происшествия