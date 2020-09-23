https://ria.ru/20200923/poiski-1577643018.html
В "Лиза Алерт" рассказали, где нашли пропавшую в Москве девочку
Пропавшую в центре Москвы 12-летнюю Диану поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" обнаружил в подмосковном Софрино, школьница была в нормальном состоянии, но... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:49
2020-09-23T11:49
2020-09-23T12:39
поисковый отряд "лиза алерт"
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пропавшую в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 12-летнюю Диану поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" обнаружил в подмосковном Софрино, школьница была в нормальном состоянии, но не ожидала, что ее найдут, рассказал РИА Новости координатор отряда Виктор Дулин.В понедельник 12-летняя девочка пропала по дороге из школы, которая находится в центре Москвы. Следователи завели уголовное дело об убийстве, в ночь на среду ее мать Надежда Славина сообщила, что дочь нашли живой. Славина также заявила, что Диана находится в шоковом состоянии, рассказывает про нее "какие-то жуткие вещи", хотя они не ругались. Девочку должны осмотреть психологи."Девочку нашли вчера в Софрино. Нашла наша группа по задаче, поставленной ей штабом. Поехали заниматься опросом. Опросили, получили свидетельства, что ее видели в конкретном доме, подъезде. Нашли девочку. Девочка в нормальном состоянии. Внешне никаких повреждений у нее нет. Дальше передали родителям и наряду местной полиции, которые отвезли их в Следственный комитет на дальнейшие действия", - сказал Дулин.По его словам, школьница не ожидала, что ее найдут, ее эмоциональное состояние было смешанным."С одной стороны, ее приключения закончились, с другой стороны - какой-то свой фон внутренний эмоциональный. Обычно подростки молчат, потому что чужие, посторонние люди", - пояснил он.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поисковый отряд "лиза алерт", москва, происшествия
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Пропавшую в центре Москвы
12-летнюю Диану поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" обнаружил в подмосковном Софрино, школьница была в нормальном состоянии, но не ожидала, что ее найдут, рассказал РИА Новости координатор отряда Виктор Дулин.
В понедельник 12-летняя девочка пропала по дороге из школы, которая находится в центре Москвы. Следователи завели уголовное дело об убийстве, в ночь на среду ее мать Надежда Славина сообщила, что дочь нашли живой. Славина также заявила, что Диана находится в шоковом состоянии, рассказывает про нее "какие-то жуткие вещи", хотя они не ругались. Девочку должны осмотреть психологи.
"Девочку нашли вчера в Софрино. Нашла наша группа по задаче, поставленной ей штабом. Поехали заниматься опросом. Опросили, получили свидетельства, что ее видели в конкретном доме, подъезде. Нашли девочку. Девочка в нормальном состоянии. Внешне никаких повреждений у нее нет. Дальше передали родителям и наряду местной полиции, которые отвезли их в Следственный комитет на дальнейшие действия", - сказал Дулин.
По его словам, школьница не ожидала, что ее найдут, ее эмоциональное состояние было смешанным.
"С одной стороны, ее приключения закончились, с другой стороны - какой-то свой фон внутренний эмоциональный. Обычно подростки молчат, потому что чужие, посторонние люди", - пояснил он.