Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/poiski-1577643018.html
В "Лиза Алерт" рассказали, где нашли пропавшую в Москве девочку
Пропавшую в центре Москвы 12-летнюю Диану поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" обнаружил в подмосковном Софрино, школьница была в нормальном состоянии, но... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:49
2020-09-23T12:39
поисковый отряд "лиза алерт"
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576092766_0:6:1500:850_1400x0_80_0_0_f9989798c925dec29482de6c75559b76.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пропавшую в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 12-летнюю Диану поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" обнаружил в подмосковном Софрино, школьница была в нормальном состоянии, но не ожидала, что ее найдут, рассказал РИА Новости координатор отряда Виктор Дулин.В понедельник 12-летняя девочка пропала по дороге из школы, которая находится в центре Москвы. Следователи завели уголовное дело об убийстве, в ночь на среду ее мать Надежда Славина сообщила, что дочь нашли живой. Славина также заявила, что Диана находится в шоковом состоянии, рассказывает про нее "какие-то жуткие вещи", хотя они не ругались. Девочку должны осмотреть психологи."Девочку нашли вчера в Софрино. Нашла наша группа по задаче, поставленной ей штабом. Поехали заниматься опросом. Опросили, получили свидетельства, что ее видели в конкретном доме, подъезде. Нашли девочку. Девочка в нормальном состоянии. Внешне никаких повреждений у нее нет. Дальше передали родителям и наряду местной полиции, которые отвезли их в Следственный комитет на дальнейшие действия", - сказал Дулин.По его словам, школьница не ожидала, что ее найдут, ее эмоциональное состояние было смешанным."С одной стороны, ее приключения закончились, с другой стороны - какой-то свой фон внутренний эмоциональный. Обычно подростки молчат, потому что чужие, посторонние люди", - пояснил он.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576092766_0:0:1294:970_1400x0_80_0_0_a6c973f24367386492a26e3445932b9a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поисковый отряд "лиза алерт", москва, происшествия

В "Лиза Алерт" рассказали, где нашли пропавшую в Москве девочку

11:49 23.09.2020 (обновлено: 12:39 23.09.2020)
4811
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пропавшую в центре Москвы 12-летнюю Диану поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" обнаружил в подмосковном Софрино, школьница была в нормальном состоянии, но не ожидала, что ее найдут, рассказал РИА Новости координатор отряда Виктор Дулин.
В понедельник 12-летняя девочка пропала по дороге из школы, которая находится в центре Москвы. Следователи завели уголовное дело об убийстве, в ночь на среду ее мать Надежда Славина сообщила, что дочь нашли живой. Славина также заявила, что Диана находится в шоковом состоянии, рассказывает про нее "какие-то жуткие вещи", хотя они не ругались. Девочку должны осмотреть психологи.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2018
25 мая 2018, 08:00
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
"Девочку нашли вчера в Софрино. Нашла наша группа по задаче, поставленной ей штабом. Поехали заниматься опросом. Опросили, получили свидетельства, что ее видели в конкретном доме, подъезде. Нашли девочку. Девочка в нормальном состоянии. Внешне никаких повреждений у нее нет. Дальше передали родителям и наряду местной полиции, которые отвезли их в Следственный комитет на дальнейшие действия", - сказал Дулин.
По его словам, школьница не ожидала, что ее найдут, ее эмоциональное состояние было смешанным.
"С одной стороны, ее приключения закончились, с другой стороны - какой-то свой фон внутренний эмоциональный. Обычно подростки молчат, потому что чужие, посторонние люди", - пояснил он.
3302023
Обсудить1
Поисковый отряд "Лиза Алерт"МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Паулин Танто
Популярная модель опубликовала откровенный снимок в рубашке на голое тело
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Слуцкий назвал речь Путина на Генассамблее ООН примиряющей и объединяющей
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Эксперт прокомментировал быструю выписку Навального из клиники "Шарите"
Знак такси на автомобиле
В Петербурге таксист вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В WhatsApp появилась новая функция
Сергей Тороп (Виссарион) после заседания Центрального районного суда Новосибирска
Защита главы красноярской общины Виссариона обжалует его арест
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве
Полицейский
Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко
Фонтан Треви в Риме. 20 июня 2020 года
Названы страны, в которые российские туристы хотят возвращаться чаще
Клиника Шарите в Берлине
"Шарите" не будет делать заявлений о состоянии Навального
Грипп
Малышева развеяла популярные мифы о насморке
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
Следствие просит арестовать водителя, сбившего пешеходов в центре Москвы
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о контактах с Путиным
Алексей Навальный
Навальный рассказал о планах после выписки из больницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния