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Погода в Петербурге побила рекорд 1989 года
Температурный рекорд 1989 года побит в Петербурге в среду – воздух прогрелся до 21,1 градуса, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:27
2020-09-23T18:27
санкт-петербург
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости.</strong> Температурный рекорд 1989 года побит в Петербурге в среду – воздух прогрелся до 21,1 градуса, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС)."В среду, 23 сентября… на ОГМС <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> столбик термометра зафиксировал первый сентябрьский температурный рекорд… который на 15.00 мск составил +21,1 градус. Предыдущий исторический максимум +20,6 градусов был отмечен в 1989 году", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Как отмечает гидрометцентр, температурный рекорд установлен в Петербурге в 15-й раз с начала 2020 года.
https://ria.ru/20200923/pogoda-1577644725.html
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санкт-петербург
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санкт-петербург, общество

Погода в Петербурге побила рекорд 1989 года

18:27 23.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМолодые люди кормят уток с Китайского моста в Александровском парке в Пушкине
Молодые люди кормят уток с Китайского моста в Александровском парке в Пушкине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Температурный рекорд 1989 года побит в Петербурге в среду – воздух прогрелся до 21,1 градуса, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
"В среду, 23 сентября… на ОГМС Санкт-Петербург столбик термометра зафиксировал первый сентябрьский температурный рекорд… который на 15.00 мск составил +21,1 градус. Предыдущий исторический максимум +20,6 градусов был отмечен в 1989 году", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как отмечает гидрометцентр, температурный рекорд установлен в Петербурге в 15-й раз с начала 2020 года.
Москва - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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