https://ria.ru/20200923/pogoda-1577675070.html

Погода в Петербурге побила рекорд 1989 года

Температурный рекорд 1989 года побит в Петербурге в среду – воздух прогрелся до 21,1 градуса, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:27

2020-09-23T18:27

2020-09-23T18:27

санкт-петербург

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости.</strong> Температурный рекорд 1989 года побит в Петербурге в среду – воздух прогрелся до 21,1 градуса, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС)."В среду, 23 сентября… на ОГМС <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> столбик термометра зафиксировал первый сентябрьский температурный рекорд… который на 15.00 мск составил +21,1 градус. Предыдущий исторический максимум +20,6 градусов был отмечен в 1989 году", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Как отмечает гидрометцентр, температурный рекорд установлен в Петербурге в 15-й раз с начала 2020 года.

https://ria.ru/20200923/pogoda-1577644725.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, общество