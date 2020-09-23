https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577667177.html
Навального выписали из берлинской клиники "Шарите"
РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:47
2020-09-23T16:47
2020-09-23T16:47
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> во вторник выписали из стационара берлинской клиники "Шарите".Как сообщает медучреждение, его состояние улучшилось, и теперь стало возможным прекращение оказания неотложной помощи. Также отмечается, что из 32 дней в клинике Навальный провел в реанимации 24 дня.Лечащие врачи россиянина допустили его полное выздоровление, но также заявили, что пока невозможно судить об "отдаленных последствиях тяжелого отравления".Дальнейшие планы блогераПо словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, блогер пока по-прежнему останется в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> для дальнейшего лечения, которое еще не окончено.Сам Навальный писал в Instagram, что его восстановление больше не требует стационарного лечения. Теперь он собирается ежедневно заниматься с физиотерапевтом, а также, возможно, посещать реабилитационный центр.Также блогер отметил, что планирует больше времени посвящать социальным сетям, так как это посоветовал его лечащий нейропсихолог.Госпитализация НавальногоСостояние Алексея Навального резко ухудшилось на борту рейса из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 20 августа. Самолет экстренно приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, и блогера доставили в реанимацию местной больницы. Врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Омские медики не выявили в крови и моче Навального отравляющих веществ или их следов.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлине</a>. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.При этом известно, что у разведки ФРГ с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank">Чехия</a>. Россия уничтожила весь имеющийся запас подобных веществ в 2017 году под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577625244.html
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577657427.html
https://ria.ru/20200923/kreml-1577664945.html
9
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, берлин (город), в мире
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Российского блогера Алексея Навального
во вторник выписали из стационара берлинской клиники "Шарите".
Как сообщает медучреждение, его состояние улучшилось, и теперь стало возможным прекращение оказания неотложной помощи. Также отмечается, что из 32 дней в клинике Навальный провел в реанимации 24 дня.
Лечащие врачи россиянина допустили его полное выздоровление, но также заявили, что пока невозможно судить об "отдаленных последствиях тяжелого отравления".
Дальнейшие планы блогера
По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, блогер пока по-прежнему останется в Германии
для дальнейшего лечения, которое еще не окончено.
Сам Навальный писал в Instagram, что его восстановление больше не требует стационарного лечения. Теперь он собирается ежедневно заниматься с физиотерапевтом, а также, возможно, посещать реабилитационный центр.
Также блогер отметил, что планирует больше времени посвящать социальным сетям, так как это посоветовал его лечащий нейропсихолог.
Госпитализация Навального
Состояние Алексея Навального резко ухудшилось на борту рейса из Томска
в Москву
20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске
, и блогера доставили в реанимацию местной больницы. Врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Омские медики не выявили в крови и моче Навального отравляющих веществ или их следов.
Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине
. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя.
Власти Германии
утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
При этом известно, что у разведки ФРГ с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания
, США
, Швеция
, Чехия
. Россия уничтожила весь имеющийся запас подобных веществ в 2017 году под контролем ОЗХО.