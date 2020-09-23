https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577667177.html

Навального выписали из берлинской клиники "Шарите"

РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:47

2020-09-23T16:47

2020-09-23T16:47

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> во вторник выписали из стационара берлинской клиники "Шарите".Как сообщает медучреждение, его состояние улучшилось, и теперь стало возможным прекращение оказания неотложной помощи. Также отмечается, что из 32 дней в клинике Навальный провел в реанимации 24 дня.Лечащие врачи россиянина допустили его полное выздоровление, но также заявили, что пока невозможно судить об "отдаленных последствиях тяжелого отравления".Дальнейшие планы блогераПо словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, блогер пока по-прежнему останется в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> для дальнейшего лечения, которое еще не окончено.Сам Навальный писал в Instagram, что его восстановление больше не требует стационарного лечения. Теперь он собирается ежедневно заниматься с физиотерапевтом, а также, возможно, посещать реабилитационный центр.Также блогер отметил, что планирует больше времени посвящать социальным сетям, так как это посоветовал его лечащий нейропсихолог.Госпитализация НавальногоСостояние Алексея Навального резко ухудшилось на борту рейса из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 20 августа. Самолет экстренно приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, и блогера доставили в реанимацию местной больницы. Врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Омские медики не выявили в крови и моче Навального отравляющих веществ или их следов.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлине</a>. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.При этом известно, что у разведки ФРГ с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank">Чехия</a>. Россия уничтожила весь имеющийся запас подобных веществ в 2017 году под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577625244.html

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577657427.html

https://ria.ru/20200923/kreml-1577664945.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, берлин (город), в мире