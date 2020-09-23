https://ria.ru/20200923/munitsipalitet-1577675349.html
Мишустин рассказал о влиянии поправок в Конституцию на местную власть
Муниципальная власть в России благодаря внесенным в Конституцию РФ поправкам получает важные гарантии, в том числе в финансовом отношении, заявил председатель... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:33
2020-09-23T18:33
2020-09-23T18:33
россия
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577477875_0:0:3118:1754_1400x0_80_0_0_afff5cc1facd0acaa5cc2cfce2171c10.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Муниципальная власть в России благодаря внесенным в Конституцию РФ поправкам получает важные гарантии, в том числе в финансовом отношении, заявил председатель правительства РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>.В среду глава кабмина в режиме видеоконференции принял участие в форуме "Дни лидеров муниципального управления", который проходит в эти дни в Великом Новгороде. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства.Он признал, что не все проблемы местные власти могут решить собственными силами, и когда муниципалитету не хватает для этого средств и ресурсов, требуется поддержка.Премьер в своем выступлении также напомнил, что президент поручил в течение года подготовить проект основ государственной политики в области развития местного самоуправления на десятилетнюю перспективу. К этой работе привлечены профильные министерства и ведомства, общественные, научные, экспертные организации, уточнил глава кабмина.Важно, чтобы люди получали помощь, на которую рассчитывают, обращаясь в муниципалитеты, подчеркнул он. "Подготовленные с участием правительства поправки в законодательство должны закрепить механизмы, которые позволяют вести такую работу более эффективно. А главное – при непосредственном участии людей и, конечно, с учётом их мнения. Определяются также источники финансирования инициативных проектов – как бюджетные, так и внебюджетные средства", - добавил глава правительства.
https://ria.ru/20200916/nalogi-1577322312.html
https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577659649.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577477875_389:0:3118:2047_1400x0_80_0_0_366197ef60f9ce87e4f2401a0e4e2078.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Муниципальная власть в России благодаря внесенным в Конституцию РФ поправкам получает важные гарантии, в том числе в финансовом отношении, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин
.
В среду глава кабмина в режиме видеоконференции принял участие в форуме "Дни лидеров муниципального управления", который проходит в эти дни в Великом Новгороде. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства.
"По инициативе президента были приняты поправки в конституцию. Органы федеральной, региональной власти и местного самоуправления теперь образуют единую систему публичной власти в России, вместе защищают интересы людей, которые живут в регионе, в каждом городе и муниципалитете. Муниципальная власть получает важные гарантии, в том числе в финансовом отношении", - сказал Мишустин.
Он признал, что не все проблемы местные власти могут решить собственными силами, и когда муниципалитету не хватает для этого средств и ресурсов, требуется поддержка.
Премьер в своем выступлении также напомнил, что президент поручил в течение года подготовить проект основ государственной политики в области развития местного самоуправления на десятилетнюю перспективу. К этой работе привлечены профильные министерства и ведомства, общественные, научные, экспертные организации, уточнил глава кабмина.
"Уже с 1 января 2021 года заработает закон о так называемом народном бюджетировании, который закрепил правовые основы новой системы выдвижения инициативных проектов на местах. Предлагая их, жители муниципалитетов сами решают, какие вопросы местного значения будут приоритетными, и непосредственно участвуют в реализации проектов, направленных на создание комфортной среды для жизни в их городе или селе", - указал Мишустин.
Важно, чтобы люди получали помощь, на которую рассчитывают, обращаясь в муниципалитеты, подчеркнул он. "Подготовленные с участием правительства поправки в законодательство должны закрепить механизмы, которые позволяют вести такую работу более эффективно. А главное – при непосредственном участии людей и, конечно, с учётом их мнения. Определяются также источники финансирования инициативных проектов – как бюджетные, так и внебюджетные средства", - добавил глава правительства.