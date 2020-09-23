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Мишустин рассказал о влиянии поправок в Конституцию на местную власть
Муниципальная власть в России благодаря внесенным в Конституцию РФ поправкам получает важные гарантии, в том числе в финансовом отношении, заявил председатель... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:33
2020-09-23T18:33
россия
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Муниципальная власть в России благодаря внесенным в Конституцию РФ поправкам получает важные гарантии, в том числе в финансовом отношении, заявил председатель правительства РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>.В среду глава кабмина в режиме видеоконференции принял участие в форуме "Дни лидеров муниципального управления", который проходит в эти дни в Великом Новгороде. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства.Он признал, что не все проблемы местные власти могут решить собственными силами, и когда муниципалитету не хватает для этого средств и ресурсов, требуется поддержка.Премьер в своем выступлении также напомнил, что президент поручил в течение года подготовить проект основ государственной политики в области развития местного самоуправления на десятилетнюю перспективу. К этой работе привлечены профильные министерства и ведомства, общественные, научные, экспертные организации, уточнил глава кабмина.Важно, чтобы люди получали помощь, на которую рассчитывают, обращаясь в муниципалитеты, подчеркнул он. "Подготовленные с участием правительства поправки в законодательство должны закрепить механизмы, которые позволяют вести такую работу более эффективно. А главное – при непосредственном участии людей и, конечно, с учётом их мнения. Определяются также источники финансирования инициативных проектов – как бюджетные, так и внебюджетные средства", - добавил глава правительства.
https://ria.ru/20200916/nalogi-1577322312.html
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россия, михаил мишустин, общество

Мишустин рассказал о влиянии поправок в Конституцию на местную власть

18:33 23.09.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравляет Федерацию независимых профсоюзов России с 30-летием со дня образования
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравляет Федерацию независимых профсоюзов России с 30-летием со дня образования - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Муниципальная власть в России благодаря внесенным в Конституцию РФ поправкам получает важные гарантии, в том числе в финансовом отношении, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В среду глава кабмина в режиме видеоконференции принял участие в форуме "Дни лидеров муниципального управления", который проходит в эти дни в Великом Новгороде. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства.

"По инициативе президента были приняты поправки в конституцию. Органы федеральной, региональной власти и местного самоуправления теперь образуют единую систему публичной власти в России, вместе защищают интересы людей, которые живут в регионе, в каждом городе и муниципалитете. Муниципальная власть получает важные гарантии, в том числе в финансовом отношении", - сказал Мишустин.

Он признал, что не все проблемы местные власти могут решить собственными силами, и когда муниципалитету не хватает для этого средств и ресурсов, требуется поддержка.
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Премьер в своем выступлении также напомнил, что президент поручил в течение года подготовить проект основ государственной политики в области развития местного самоуправления на десятилетнюю перспективу. К этой работе привлечены профильные министерства и ведомства, общественные, научные, экспертные организации, уточнил глава кабмина.

"Уже с 1 января 2021 года заработает закон о так называемом народном бюджетировании, который закрепил правовые основы новой системы выдвижения инициативных проектов на местах. Предлагая их, жители муниципалитетов сами решают, какие вопросы местного значения будут приоритетными, и непосредственно участвуют в реализации проектов, направленных на создание комфортной среды для жизни в их городе или селе", - указал Мишустин.

Важно, чтобы люди получали помощь, на которую рассчитывают, обращаясь в муниципалитеты, подчеркнул он. "Подготовленные с участием правительства поправки в законодательство должны закрепить механизмы, которые позволяют вести такую работу более эффективно. А главное – при непосредственном участии людей и, конечно, с учётом их мнения. Определяются также источники финансирования инициативных проектов – как бюджетные, так и внебюджетные средства", - добавил глава правительства.
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