https://ria.ru/20200923/munitsipalitet-1577675349.html

Мишустин рассказал о влиянии поправок в Конституцию на местную власть

Муниципальная власть в России благодаря внесенным в Конституцию РФ поправкам получает важные гарантии, в том числе в финансовом отношении, заявил председатель... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:33

2020-09-23T18:33

2020-09-23T18:33

россия

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Муниципальная власть в России благодаря внесенным в Конституцию РФ поправкам получает важные гарантии, в том числе в финансовом отношении, заявил председатель правительства РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>.В среду глава кабмина в режиме видеоконференции принял участие в форуме "Дни лидеров муниципального управления", который проходит в эти дни в Великом Новгороде. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства.Он признал, что не все проблемы местные власти могут решить собственными силами, и когда муниципалитету не хватает для этого средств и ресурсов, требуется поддержка.Премьер в своем выступлении также напомнил, что президент поручил в течение года подготовить проект основ государственной политики в области развития местного самоуправления на десятилетнюю перспективу. К этой работе привлечены профильные министерства и ведомства, общественные, научные, экспертные организации, уточнил глава кабмина.Важно, чтобы люди получали помощь, на которую рассчитывают, обращаясь в муниципалитеты, подчеркнул он. "Подготовленные с участием правительства поправки в законодательство должны закрепить механизмы, которые позволяют вести такую работу более эффективно. А главное – при непосредственном участии людей и, конечно, с учётом их мнения. Определяются также источники финансирования инициативных проектов – как бюджетные, так и внебюджетные средства", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20200916/nalogi-1577322312.html

https://ria.ru/20200923/byudzhet-1577659649.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, общество