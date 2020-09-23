https://ria.ru/20200923/multfilm-1577667780.html
Вышел трейлер мультфильма "Путешествие на Луну"
На YouTube-канале платформы Netflix появился трейлер приключенческого мультфильма "Путешествие на луну". РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T22:41
2020-09-23T22:41
2020-09-23T22:41
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале платформы Netflix <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=P_zuK_pergw&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> трейлер приключенческого мультфильма "Путешествие на луну".Среди актеров озвучки Сандра О, Филлипа Су, Кен Джонг, Кимико Гленн и другие. Композитор —Стивен Прайс.Режиссер ленты — ветеран студии Disney Глен Кин, ранее работавший как аниматор над мультфильмами "Красавица и чудовище", "Аладдин" и "Русалочка". Его короткометражный анимационный фильм "Дорогой баскетбол" (2017) о Коби Брайанте получил премию "Оскар". В основе "Путешествия на Луну" — китайская легенда о 13-летней девочке, которая строит ракету, чтобы отправиться в космос и доказать своей семье: богиня Луны из сказок ее покойной матери действительно существует. Летательный аппарат терпит крушение, а девочка и ее кролик вместо того, чтобы оказаться снова на Земле, все-таки попадают на Луну. Премьера проекта запланирована на Netflix 23 октября.
https://ria.ru/20200912/olaf--1577031480.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости
. На YouTube-канале платформы Netflix появился
трейлер приключенческого мультфильма "Путешествие на луну".
Среди актеров озвучки Сандра О, Филлипа Су, Кен Джонг, Кимико Гленн и другие. Композитор —Стивен Прайс.
Режиссер ленты — ветеран студии Disney Глен Кин, ранее работавший как аниматор над мультфильмами "Красавица и чудовище", "Аладдин" и "Русалочка". Его короткометражный анимационный фильм "Дорогой баскетбол" (2017) о Коби Брайанте получил премию "Оскар".
В основе "Путешествия на Луну" — китайская легенда о 13-летней девочке, которая строит ракету, чтобы отправиться в космос и доказать своей семье: богиня Луны из сказок ее покойной матери действительно существует. Летательный аппарат терпит крушение, а девочка и ее кролик вместо того, чтобы оказаться снова на Земле, все-таки попадают на Луну.
Премьера проекта запланирована на Netflix 23 октября.