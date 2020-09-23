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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/minsk-1577670543.html
Милиция перекрывает подходы к дому правительства в Минске
Несколько сотен экипированных правоохранителей выстроились вдоль улицы Советская, примыкающей к площади Независимости в Минске, где расположен Дом... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:33
2020-09-23T18:07
александр лукашенко
белоруссия
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Несколько сотен экипированных правоохранителей выстроились вдоль улицы Советская, примыкающей к площади Независимости в Минске, где расположен Дом правительства, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду корреспондент РИА Новости передавал, что представители оппозиции начинают выходить на протестные акции в различных районах Минска.Бойцы ОМОН и внутренних войск Белоруссии экипированы шлемами и щитами, все они в защитных масках черного цвета. Силовики выстроились в несколько рядов по обе стороны улицы Советская возле автобусов, на которых их привезли. Меры безопасности в центре города усилены, площадь Независимости патрулируют многочисленные сотрудники милиции.Куда именно направят бойцов ОМОН и внутренних войск с улицы Советской, пока непонятно. Милицейской спецтехники с лицевой стороны Дома правительства нет. Подходы на площадь Независимости частично перекрыты. Дежурит "скорая помощь".В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, церемония инаугурации прошла в рабочей резиденции главы государства - Дворце независимости - в присутствии около 700 гостей. При этом иностранных послов, аккредитованных в Белоруссии, на церемонию не приглашали.
https://ria.ru/20200923/protesty-1577667617.html
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577649019.html
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александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире

Милиция перекрывает подходы к дому правительства в Минске

17:33 23.09.2020 (обновлено: 18:07 23.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкФлаги участников акции протеста на фоне Дома правительства на площади Независимости в Минске
Флаги участников акции протеста на фоне Дома правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Несколько сотен экипированных правоохранителей выстроились вдоль улицы Советская, примыкающей к площади Независимости в Минске, где расположен Дом правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду корреспондент РИА Новости передавал, что представители оппозиции начинают выходить на протестные акции в различных районах Минска.
Акция протеста Марш справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 16:52Протесты в Белоруссии
Оппозиция вышла на акции протеста в Минске
Бойцы ОМОН и внутренних войск Белоруссии экипированы шлемами и щитами, все они в защитных масках черного цвета. Силовики выстроились в несколько рядов по обе стороны улицы Советская возле автобусов, на которых их привезли. Меры безопасности в центре города усилены, площадь Независимости патрулируют многочисленные сотрудники милиции.
Куда именно направят бойцов ОМОН и внутренних войск с улицы Советской, пока непонятно. Милицейской спецтехники с лицевой стороны Дома правительства нет. Подходы на площадь Независимости частично перекрыты. Дежурит "скорая помощь".
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла в рабочей резиденции главы государства - Дворце независимости - в присутствии около 700 гостей. При этом иностранных послов, аккредитованных в Белоруссии, на церемонию не приглашали.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:09
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
93403521
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