https://ria.ru/20200923/minsk-1577670543.html

Милиция перекрывает подходы к дому правительства в Минске

Несколько сотен экипированных правоохранителей выстроились вдоль улицы Советская, примыкающей к площади Независимости в Минске, где расположен Дом... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:33

2020-09-23T17:33

2020-09-23T18:07

александр лукашенко

белоруссия

протесты в белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Несколько сотен экипированных правоохранителей выстроились вдоль улицы Советская, примыкающей к площади Независимости в Минске, где расположен Дом правительства, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду корреспондент РИА Новости передавал, что представители оппозиции начинают выходить на протестные акции в различных районах Минска.Бойцы ОМОН и внутренних войск Белоруссии экипированы шлемами и щитами, все они в защитных масках черного цвета. Силовики выстроились в несколько рядов по обе стороны улицы Советская возле автобусов, на которых их привезли. Меры безопасности в центре города усилены, площадь Независимости патрулируют многочисленные сотрудники милиции.Куда именно направят бойцов ОМОН и внутренних войск с улицы Советской, пока непонятно. Милицейской спецтехники с лицевой стороны Дома правительства нет. Подходы на площадь Независимости частично перекрыты. Дежурит "скорая помощь".В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, церемония инаугурации прошла в рабочей резиденции главы государства - Дворце независимости - в присутствии около 700 гостей. При этом иностранных послов, аккредитованных в Белоруссии, на церемонию не приглашали.

https://ria.ru/20200923/protesty-1577667617.html

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577649019.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире