https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577638378.html
В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 6431 случай COVID-19, умерли 150 человек, поправились 5750, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:32
2020-09-23T10:32
2020-09-23T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> В России за сутки зарегистрировали 6431 случай COVID-19, умерли 150 человек, поправились 5750, сообщили в оперативном штабе.Прирост держится на уровне 0,6%, почти у четверти пациентов нет симптомов. Больше всего новых инфицированных в Москве (970), Подмосковье (215) и Санкт-Петербурге (208), меньше всего — в Чечне (пять), Ненецком и Чукотском автономных округах (по два).Накануне сообщалось о 6215 заболевших. Всего с начала эпидемии в России выявили 1 122 241 заразившихся. Погибли почти 19,8 тысячи человек, более 923 тысяч вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 превысило 31 миллион, 970 тысяч из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a>, Индия и Бразилия.Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют Колумбия, Перу, Мексика, Испания, ЮАР, Аргентина, Франция, Чили, Иран и Великобритания.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/immunitet-1577583235.html
https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577635889.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 6431 случай COVID-19, умерли 150 человек, поправились 5750, сообщили в оперативном штабе.
Прирост держится на уровне 0,6%, почти у четверти пациентов нет симптомов.
Больше всего новых инфицированных в Москве (970), Подмосковье (215) и Санкт-Петербурге (208), меньше всего — в Чечне (пять), Ненецком и Чукотском автономных округах (по два).
Накануне сообщалось о 6215 заболевших. Всего с начала эпидемии в России выявили 1 122 241 заразившихся. Погибли почти 19,8 тысячи человек, более 923 тысяч вылечились.
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ
, число заболевших COVID-19 превысило 31 миллион, 970 тысяч из них скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки
, Индия и Бразилия.
Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют Колумбия, Перу, Мексика, Испания, ЮАР, Аргентина, Франция, Чили, Иран и Великобритания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.