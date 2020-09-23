https://ria.ru/20200923/koronavirus-1577636837.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Складывающаяся в Крыму ситуация с заболеваемостью коронавирусом на данный момент является контролируемой, но нестабильной и достаточно напряженной, тренд к... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:53
2020-09-23T09:53
2020-09-23T09:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
севастополь
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Складывающаяся в Крыму ситуация с заболеваемостью коронавирусом на данный момент является контролируемой, но нестабильной и достаточно напряженной, тренд к росту заболеваемости сохраняется, сказала руководитель управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Крыму и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a> Наталья Пеньковская."Ситуация на сегодня продолжает оставаться хоть и контролируемой, но достаточно напряженной и нестабильной. Тенденция к росту (заболеваемости - ред.) сохраняется", - сказала она в ходе заседания оперативного штаба.По структуре заболевших в Крыму значительно увеличилось количество случаев пневмоний, значительно снизилось количество бессимптомных и легких случаев, добавила она.Всего на текущий период в Крыму зарегистрированы 3 972 случая новой коронавирусной инфекции, за последние сутки заболели еще 83 человека, сообщили власти региона.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), севастополь, общество