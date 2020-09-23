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https://ria.ru/20200923/konkurs-1577666341.html
Завершен первый полуфинал Конкурса "Лидеры России. Политика"
Пятьдесят участников первого полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика" получили приглашение на участие в финале состязания -одного из проектов президентской РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:01
2020-09-23T17:01
алексей комиссаров
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Пятьдесят участников первого полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика" получили приглашение на участие в финале состязания -одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Полуфинал прошел 20-22 сентября в Москве, всего в нем принимали участие 220 человек."Приглашения в финал получили 50 конкурсантов из 24 регионов России. Больше всего финалистов представляют на конкурсе Москву — 15 человек, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московскую область</a> — 6 участников, Волгоградскую и <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курскую области</a> — по 3три человека. Также в финал вышли по два участника, представляющие на конкурсе Республику Дагестан, <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, и по одному конкурсанту из <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, Кабардино-Балкарской Республики, Калужской и <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской областей</a>, <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a>, <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, Республики Мордовия, <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a>, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республики Саха</a> (Якутия), Свердловской, Тамбовской, <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской областей</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHakasija/" target="_blank" data-auto="true">Республики Хакасия</a> и Ярославской области", — приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Комиссарова</a>.В течение трех дней полуфинала конкурсанты работали в группах в рамках оценочных мероприятий, участвовали в мастер-классе, посвященном лидерству и мотивации, в командообразующем мероприятии, а также получили возможность задать вопросы известным политикам из числа наставников конкурса в ходе панельных дискуссий.Второй полуфинал начался в среду с контрольного тестирования и продлится до 26 сентября. Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, по итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок. К дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека. По результатам двух полуфиналов будут определены около ста финалистов проекта, из них также в очном формате будут отобраны победители. Они получат персонального наставника конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой государственного управления.
https://ria.ru/20200921/konkurs-1577545842.html
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алексей комиссаров, общество

Завершен первый полуфинал Конкурса "Лидеры России. Политика"

17:01 23.09.2020
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© Фото : АНО "Россия - страна возможностей"Завершен первый полуфинал Конкурса "Лидеры России. Политика"
Завершен первый полуфинал Конкурса Лидеры России. Политика - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : АНО "Россия - страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пятьдесят участников первого полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика" получили приглашение на участие в финале состязания -одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Полуфинал прошел 20-22 сентября в Москве, всего в нем принимали участие 220 человек.
"Приглашения в финал получили 50 конкурсантов из 24 регионов России. Больше всего финалистов представляют на конкурсе Москву — 15 человек, Московскую область — 6 участников, Волгоградскую и Курскую области — по 3три человека. Также в финал вышли по два участника, представляющие на конкурсе Республику Дагестан, Краснодарский край, Санкт-Петербург, и по одному конкурсанту из Воронежской области, Кабардино-Балкарской Республики, Калужской и Кемеровской областей, Республики Крым, Ленинградской области, Республики Мордовия, Омской области, Пермского края, Ростовской области, Республики Саха (Якутия), Свердловской, Тамбовской, Томской областей, Хабаровского края, Республики Хакасия и Ярославской области", — приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова.
В течение трех дней полуфинала конкурсанты работали в группах в рамках оценочных мероприятий, участвовали в мастер-классе, посвященном лидерству и мотивации, в командообразующем мероприятии, а также получили возможность задать вопросы известным политикам из числа наставников конкурса в ходе панельных дискуссий.
Выступление гендиректора АНО Россия — страна возможностей Алексея Комиссарова - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 13:15
Стартовал первый полуфинал конкурса "Лидеры России. Политика"
Второй полуфинал начался в среду с контрольного тестирования и продлится до 26 сентября.
Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, по итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок. К дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека.
По результатам двух полуфиналов будут определены около ста финалистов проекта, из них также в очном формате будут отобраны победители. Они получат персонального наставника конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой государственного управления.
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Алексей КомиссаровОбщество
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