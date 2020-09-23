https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577646039.html

Белорусские военные принесли клятву на верность народу и президенту

Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации Александра Лукашенко принесли клятву на верность народу и президенту республики, передает Sputnik... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:28

2020-09-23T12:28

2020-09-23T12:32

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации Александра Лукашенко принесли клятву на верность народу и президенту республики, передает Sputnik Беларусь.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии<a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank"> Александра Лукашенко</a> Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду <a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741689/Lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> неожиданно, без предварительного анонса, передал, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644877.html

Alex Smolov Молодцы не прогнулись перед на циками Уважение вам. 14

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире