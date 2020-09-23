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Белорусские военные принесли клятву на верность народу и президенту
Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации Александра Лукашенко принесли клятву на верность народу и президенту республики, передает Sputnik... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:28
2020-09-23T12:32
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации Александра Лукашенко принесли клятву на верность народу и президенту республики, передает Sputnik Беларусь.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии<a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank"> Александра Лукашенко</a> Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду <a href="https://sputnik.by/politics/20200923/1045741689/Lukashenko-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> неожиданно, без предварительного анонса, передал, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577644877.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусские военные принесли клятву на верность народу и президенту

12:28 23.09.2020 (обновлено: 12:32 23.09.2020)
652
© РИА НовостиЦеремония инаугурации Александра Лукашенко
Церемония инаугурации Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости
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МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации Александра Лукашенко принесли клятву на верность народу и президенту республики, передает Sputnik Беларусь.

"В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и Главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины", - отметили в агентстве.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду Sputnik Беларусь неожиданно, без предварительного анонса, передал, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
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23 сентября, 12:30
ASAlex Smolov
1100003
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