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Туризм
https://ria.ru/20200923/evrosoyuz-1577668960.html
Депутаты европарламента опасаются закрытия в ЕС сотен тысяч турфирм
В туристическом секторе Евросоюза сложилась критическая ситуация — сотни тысяч малых и средних предприятий, занятых в этой области, могут закрыться до конца... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:26
2020-09-23T17:26
туризм
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новости - туризм
евросоюз
европа
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 23 сен — РИА Новости.</strong> В туристическом секторе Евросоюза сложилась критическая ситуация — сотни тысяч малых и средних предприятий, занятых в этой области, могут закрыться до конца года, считают члены рабочей группы по туризму Европейского парламента."Туристический сектор Европы, в котором работают 22 миллиона человек, находится на краю пропасти. Эту угрозу не следует недооценивать: в разных странах индустрия гостеприимства представляет от 4,3 до 25 процентов ВВП. В текущей ситуации сотни тысяч малых и средних предприятий не продержатся до конца года", — говорится в коммюнике по итогам заседания депутатов с представителями турсектора.Парламентарии заявили, в частности, что разочарованы мерами по поддержке этой области со стороны ЕС. По их мнению, несмотря на то, что кризис длится более шести месяцев, до сих пор нет общеевропейских правил по оценке эпидемиологических рисков, тестированию, не соблюдается принцип свободы передвижения."Даже когда поездки разрешены, огромное количество правил значительно их осложняет. Граждане находятся в замешательстве, у них нет никакой уверенности, что забронированный тур состоится", — говорится в документе.По словам депутатов, также пока нет реальных инструментов поддержки туристического сектора, за исключением программы общеевропейского Фонда помощи занятости SURE."Для ЕС настало время предложить стратегию сохранения устойчивости туротрасли", — подчеркнули депутаты.По их мнению, необходимо выделить порядка 300 миллионов евро для обеспечения единой европейской политики в этой сфере в течение ближайших семи лет.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, евросоюз, европа

Депутаты европарламента опасаются закрытия в ЕС сотен тысяч турфирм

17:26 23.09.2020
785
© REUTERS / Vincent KesslerЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© REUTERS / Vincent Kessler
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БРЮССЕЛЬ, 23 сен — РИА Новости. В туристическом секторе Евросоюза сложилась критическая ситуация — сотни тысяч малых и средних предприятий, занятых в этой области, могут закрыться до конца года, считают члены рабочей группы по туризму Европейского парламента.
"Туристический сектор Европы, в котором работают 22 миллиона человек, находится на краю пропасти. Эту угрозу не следует недооценивать: в разных странах индустрия гостеприимства представляет от 4,3 до 25 процентов ВВП. В текущей ситуации сотни тысяч малых и средних предприятий не продержатся до конца года", — говорится в коммюнике по итогам заседания депутатов с представителями турсектора.
Парламентарии заявили, в частности, что разочарованы мерами по поддержке этой области со стороны ЕС. По их мнению, несмотря на то, что кризис длится более шести месяцев, до сих пор нет общеевропейских правил по оценке эпидемиологических рисков, тестированию, не соблюдается принцип свободы передвижения.
"Даже когда поездки разрешены, огромное количество правил значительно их осложняет. Граждане находятся в замешательстве, у них нет никакой уверенности, что забронированный тур состоится", — говорится в документе.
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По словам депутатов, также пока нет реальных инструментов поддержки туристического сектора, за исключением программы общеевропейского Фонда помощи занятости SURE.
"Для ЕС настало время предложить стратегию сохранения устойчивости туротрасли", — подчеркнули депутаты.
По их мнению, необходимо выделить порядка 300 миллионов евро для обеспечения единой европейской политики в этой сфере в течение ближайших семи лет.
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