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Число госпитализированных с COVID-19 депутатов выросло до 13
Число госпитализированных из-за коронавируса депутатов Госдумы возросло с 10 до 13, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:28
2020-09-23T12:43
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Число госпитализированных из-за коронавируса депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> возросло с 10 до 13, сообщил председатель ГД <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Володин на пленарном заседании во вторник сообщал, что более 50 депутатов уже переболели коронавирусной инфекцией или имеют к ней антитела, при этом 10 парламентариев находятся в больницах."Докладываю вам. Если на вчерашний день 10 депутатов было на больничной койке, сегодня 13 на больничной койке", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Число госпитализированных с COVID-19 депутатов выросло до 13

12:28 23.09.2020 (обновлено: 12:43 23.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Число госпитализированных из-за коронавируса депутатов Госдумы возросло с 10 до 13, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Володин на пленарном заседании во вторник сообщал, что более 50 депутатов уже переболели коронавирусной инфекцией или имеют к ней антитела, при этом 10 парламентариев находятся в больницах.
Не укололся – не депутат. Без прививки в Госдуме работать не получится? - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Не укололся – не депутат. Без прививки в Госдуме работать не получится?
"Докладываю вам. Если на вчерашний день 10 депутатов было на больничной койке, сегодня 13 на больничной койке", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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