https://ria.ru/20200923/deputaty-1577646060.html

Число госпитализированных с COVID-19 депутатов выросло до 13

Число госпитализированных из-за коронавируса депутатов Госдумы возросло с 10 до 13, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:28

2020-09-23T12:28

2020-09-23T12:43

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Число госпитализированных из-за коронавируса депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> возросло с 10 до 13, сообщил председатель ГД <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>.Володин на пленарном заседании во вторник сообщал, что более 50 депутатов уже переболели коронавирусной инфекцией или имеют к ней антитела, при этом 10 парламентариев находятся в больницах."Докладываю вам. Если на вчерашний день 10 депутатов было на больничной койке, сегодня 13 на больничной койке", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/privivka-renovatsiya-1577623448.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество