https://ria.ru/20200923/chastnye-muzei-1577671064.html

Онлайн-конференция о развитии частных музеев в России

24 сентября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн - конференцию на тему: "Частные музеи 2020: Третьяковы XXI века".

2020-09-23T17:39

2020-09-23T17:39

2020-09-23T17:39

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200924/952913024.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла МАНИЛОВА;<br>- представители федеральных и региональных органов власти;<br>- владельцы и директора ведущих российских частных музеев.<br><br>Цель мероприятия – объединить владельцев ведущих частных музеев России для обсуждения актуальных вопросов развития музейного дела, сохранения и приумножения уникальных культурных и исторических ценностей, находящихся в фондах.<br>Какие вызовы стоят перед музейным сообществом в XXI веке? Какое место занимают частные музеи в культуре современной России? Как формируется сотрудничество между ними и государством?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы