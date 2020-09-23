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Онлайн-конференция о развитии частных музеев в России
24 сентября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн - конференцию на тему: "Частные музеи 2020: Третьяковы XXI века".
2020-09-23T17:39
2020-09-23T17:39
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200924/952913024.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла МАНИЛОВА;<br>- представители федеральных и региональных органов власти;<br>- владельцы и директора ведущих российских частных музеев.<br><br>Цель мероприятия – объединить владельцев ведущих частных музеев России для обсуждения актуальных вопросов развития музейного дела, сохранения и приумножения уникальных культурных и исторических ценностей, находящихся в фондах.<br>Какие вызовы стоят перед музейным сообществом в XXI веке? Какое место занимают частные музеи в культуре современной России? Как формируется сотрудничество между ними и государством?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о развитии частных музеев в России

17:39 23.09.2020
9
Читать ria.ru в
24 сентября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн - конференцию на тему: "Частные музеи 2020: Третьяковы XXI века".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла МАНИЛОВА;
- представители федеральных и региональных органов власти;
- владельцы и директора ведущих российских частных музеев.

Цель мероприятия – объединить владельцев ведущих частных музеев России для обсуждения актуальных вопросов развития музейного дела, сохранения и приумножения уникальных культурных и исторических ценностей, находящихся в фондах.
Какие вызовы стоят перед музейным сообществом в XXI веке? Какое место занимают частные музеи в культуре современной России? Как формируется сотрудничество между ними и государством?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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