Онлайн-конференция о развитии частных музеев в России
24 сентября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн - конференцию на тему: "Частные музеи 2020: Третьяковы XXI века".
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Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла МАНИЛОВА;
- представители федеральных и региональных органов власти;
- владельцы и директора ведущих российских частных музеев.
Цель мероприятия – объединить владельцев ведущих частных музеев России для обсуждения актуальных вопросов развития музейного дела, сохранения и приумножения уникальных культурных и исторических ценностей, находящихся в фондах.
Какие вызовы стоят перед музейным сообществом в XXI веке? Какое место занимают частные музеи в культуре современной России? Как формируется сотрудничество между ними и государством?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла МАНИЛОВА;
- представители федеральных и региональных органов власти;
- владельцы и директора ведущих российских частных музеев.
Цель мероприятия – объединить владельцев ведущих частных музеев России для обсуждения актуальных вопросов развития музейного дела, сохранения и приумножения уникальных культурных и исторических ценностей, находящихся в фондах.
Какие вызовы стоят перед музейным сообществом в XXI веке? Какое место занимают частные музеи в культуре современной России? Как формируется сотрудничество между ними и государством?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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