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https://ria.ru/20200923/borscheva-1577660573.html
Звезда Comedy Woman озвучила причину ухода из шоу
Звезда Comedy Woman Елена Борщева в программе "Эпатия Манучи" на YouTube откровенно рассказала о своем уходе из юмористического шоу. По словам артистки, она... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:00
2020-09-23T15:01
культура
шоу-бизнес
comedy club production
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Звезда Comedy Woman Елена Борщева в программе "Эпатия Манучи" на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> откровенно рассказала о своем уходе из юмористического шоу. По словам артистки, она испытывала неприятные ощущения от участия в съемках. "У меня было какое-то физическое отторжение от всего этого. Чтоб ты понимал, я приходила в офис, и мне было прям плохо, у меня ватные ноги становились, быстрее хотелось оттуда уйти", — призналась Борщева. Она добавила, что, несмотря на то, что дружбы ни с кем из участниц передачи не возникло, уход был для артистки болезненным. "Помню, когда я собрала свои вещи, администратор крикнула: "Девчонки, шкафчик освободился. Налетай!" Мне, конечно, было обидно. Потому что я вложила много времени, сил и души в этот проект", — поделилась телезвезда.Борщева отметила, что в последние месяцы работы на Comedy Woman участвовала только в групповых номерах. Однажды она провела весь съемочный день, ожидая своего выступления, однако его отменили из-за болезни Дмитрия Хрусталева. После этого случая, комедиантка решила покинуть шоу.
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60
шоу-бизнес, comedy club production

Звезда Comedy Woman озвучила причину ухода из шоу

15:00 23.09.2020 (обновлено: 15:01 23.09.2020)
1933
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкАктриса Елена Борщева на скачках "Гран-При Радио Монте-Карло" на Центральном Московском ипподроме
Актриса Елена Борщева на скачках Гран-При Радио Монте-Карло на Центральном Московском ипподроме - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Антон Белицкий
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Звезда Comedy Woman Елена Борщева в программе "Эпатия Манучи" на YouTube откровенно рассказала о своем уходе из юмористического шоу. По словам артистки, она испытывала неприятные ощущения от участия в съемках.
"У меня было какое-то физическое отторжение от всего этого. Чтоб ты понимал, я приходила в офис, и мне было прям плохо, у меня ватные ноги становились, быстрее хотелось оттуда уйти", — призналась Борщева.
Она добавила, что, несмотря на то, что дружбы ни с кем из участниц передачи не возникло, уход был для артистки болезненным. "Помню, когда я собрала свои вещи, администратор крикнула: "Девчонки, шкафчик освободился. Налетай!" Мне, конечно, было обидно. Потому что я вложила много времени, сил и души в этот проект", — поделилась телезвезда.
Борщева отметила, что в последние месяцы работы на Comedy Woman участвовала только в групповых номерах. Однажды она провела весь съемочный день, ожидая своего выступления, однако его отменили из-за болезни Дмитрия Хрусталева. После этого случая, комедиантка решила покинуть шоу.
Вода - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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