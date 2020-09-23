https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577639359.html

Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда

Белорусское негосударственное издание "Наша нива" сообщило, что задержан его главный редактор Егор Мартинович. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T10:48

2020-09-23T10:48

2020-09-23T10:48

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Белорусское негосударственное издание "Наша нива" сообщило, что задержан его главный редактор Егор Мартинович."Дома у главного редактора "Нашей нивы" Егора Мартиновича обыск, его задержали, когда он утром вышел с собакой во двор", - говорится в сообщении редакции в <a href="https://t.me/nashaniva" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Жена журналиста Адарья Гуштын заявила в <a href="https://www.facebook.com/adaria.gushtyn" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>, что обыск связан со статьей в газете, в которой один из задержанных "диджеев свободы" утверждал, что в изоляторе его избивал замминистра внутренних дел Александр Барсуков.В преддверии выборов президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в Киевском сквере в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> проходил городской праздник, на который пришли сторонники оппозиции. Они собирались провести флешмоб, одновременно подняв руки с белыми ленточками. В этот момент звукорежиссеры, проводившие праздник, - Владислав Соколовский и Кирилл Галанов - включили песню В.Цоя "Перемен". Позже суд назначил им десять суток ареста за хулиганство и неповиновение.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20200914/oppozitsiya-1577221908.html

https://ria.ru/20200922/belaruskaliy-1577608539.html

Арсений Новиков Отвечать надо за слова. 10

4

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире