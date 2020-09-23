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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577639359.html
Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
Белорусское негосударственное издание "Наша нива" сообщило, что задержан его главный редактор Егор Мартинович. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:48
2020-09-23T10:48
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Белорусское негосударственное издание "Наша нива" сообщило, что задержан его главный редактор Егор Мартинович."Дома у главного редактора "Нашей нивы" Егора Мартиновича обыск, его задержали, когда он утром вышел с собакой во двор", - говорится в сообщении редакции в <a href="https://t.me/nashaniva" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Жена журналиста Адарья Гуштын заявила в <a href="https://www.facebook.com/adaria.gushtyn" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>, что обыск связан со статьей в газете, в которой один из задержанных "диджеев свободы" утверждал, что в изоляторе его избивал замминистра внутренних дел Александр Барсуков.В преддверии выборов президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в Киевском сквере в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> проходил городской праздник, на который пришли сторонники оппозиции. Они собирались провести флешмоб, одновременно подняв руки с белыми ленточками. В этот момент звукорежиссеры, проводившие праздник, - Владислав Соколовский и Кирилл Галанов - включили песню В.Цоя "Перемен". Позже суд назначил им десять суток ареста за хулиганство и неповиновение.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20200914/oppozitsiya-1577221908.html
https://ria.ru/20200922/belaruskaliy-1577608539.html
Отвечать надо за слова.
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4
минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда

10:48 23.09.2020
1027
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНочной вид площади Победы в городе Минске
Ночной вид площади Победы в городе Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Белорусское негосударственное издание "Наша нива" сообщило, что задержан его главный редактор Егор Мартинович.
"Дома у главного редактора "Нашей нивы" Егора Мартиновича обыск, его задержали, когда он утром вышел с собакой во двор", - говорится в сообщении редакции в Telegram.
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 16:30Протесты в Белоруссии
В Белоруссии задержали еще одного члена Координационного совета оппозиции
Жена журналиста Адарья Гуштын заявила в Facebook, что обыск связан со статьей в газете, в которой один из задержанных "диджеев свободы" утверждал, что в изоляторе его избивал замминистра внутренних дел Александр Барсуков.
В преддверии выборов президента Белоруссии в Киевском сквере в Минске проходил городской праздник, на который пришли сторонники оппозиции. Они собирались провести флешмоб, одновременно подняв руки с белыми ленточками. В этот момент звукорежиссеры, проводившие праздник, - Владислав Соколовский и Кирилл Галанов - включили песню В.Цоя "Перемен". Позже суд назначил им десять суток ареста за хулиганство и неповиновение.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Анатолий Бокун - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 16:10Протесты в Белоруссии
Стачком "Беларуськалия" заявил об аресте своего лидера Бокуна на 25 суток
4610126
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Отвечать надо за слова.
23 сентября, 11:04
Арсений НовиковАрсений Новиков
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