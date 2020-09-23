https://ria.ru/20200923/avtomobili-1577682878.html

Самарский губернатор и гендиректор Renault обсудили развитие "АвтоВАЗа"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с гендиректором Renault Лукой де Мео, на которой обсуждалось развитие "АвтоВАЗа", сообщила... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T21:21

2020-09-23T21:21

2020-09-23T21:21

ив каракатзанис

денис мантуров

автоваз

renault s.a

дмитрий азаров

самарская область

экономика

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<strong>САМАРА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> провел встречу с гендиректором <a href="http://ria.ru/organization_Renault_S_A/" target="_blank" data-auto="true">Renault</a> Лукой де Мео, на которой обсуждалось развитие "<a href="http://ria.ru/organization_AvtoVAZ/" target="_blank" data-auto="true">АвтоВАЗа</a>", сообщила пресс-служба правительства региона."В среду, 23 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором, председателем правления Renault Лукой де Мео, который с рабочим визитом посещает "АвтоВАЗ". Вместе с президентом завода <a href="http://ria.ru/person_Iv_Karakatzanis/" target="_blank" data-auto="true">Ивом Каракатзанисом</a> они обсудили производственные показатели и планы по развитию автогиганта", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, из-за пандемии коронавируса продажи новых автомобилей в России за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились почти на 17%, всего было продано более 880 тысяч машин, в том числе свыше 192 тысяч – под брендом Lada.Отмечается, что в конце апреля на совещании с президентом страны <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> Азаров выступил с рядом инициатив по восстановлению автомобильной отрасли. Кроме того, глава региона неоднократно обсуждал принятие дополнительных мер поддержки с министром экономического развития РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максимом Решетниковым</a> и министром промышленности и торговли РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денисом Мантуровым</a>. По данным пресс-службы, многие предложения <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> были учтены, благодаря программам льготного кредитования и особым условиям приобретения автомобилей в июле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года было зафиксировано увеличение продаж на внутреннем рынке на 6,8%.По информации пресс-службы, на сегодняшний день "АвтоВАЗ" обеспечен заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы в рамках программ опережающих госзакупок, роста корпоративных продаж. С 22 августа до конца сентября предприятие ввело рабочие субботы для выполнения госзаказа в объеме 16 тысяч машин. С начала этого года на "АвтоВАЗе" было создано 395 рабочих мест.Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan, Datsun.

https://ria.ru/20200923/razvyazka-1577672454.html

https://ria.ru/20200911/lada-1577108385.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив каракатзанис, денис мантуров, автоваз, renault s.a, дмитрий азаров, самарская область, экономика