https://ria.ru/20200923/atomschiki-1577680949.html

Эксперт: встреча Путина с атомщиками показала приоритеты развития отрасли

Встреча Владимира Путина с представителями атомной промышленности показала важность отрасли для государства, позволила сверить часы и подтвердить приоритеты... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T20:34

2020-09-23T20:34

2020-09-23T20:34

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. </strong>Встреча Владимира Путина с представителями атомной промышленности показала важность отрасли для государства, позволила сверить часы и подтвердить приоритеты развития. Об этом в комментарии РИА Новости сказал заведующий сектором экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев."Затронутые на встрече вопросы касались не только прошлых и настоящих достижений, но и планов на будущее – развития атомного ледокольного флота, создания цифровых платформ и много другого", – отметил Кондратьев.Говоря о ключевых темах встречи, эксперт отметил обсуждение вопросов цифровизации отрасли и развития экспортного направления атомной промышленности."Ростатом" сейчас является лидером по строительству новых атомных энергоблоков за рубежом. Фактически сейчас атомная отрасль является одним из крупнейших российских высокотехнологичных экспортеров (наряду с ОПК), создавая десятки тысяч рабочих мест и миллиарды дополнительных налоговых поступлений и инвестиций в НИОКР за счет экспортных заказов", – заявил эксперт.Также Сергей Кондратьев назвал символичным награждение в ходе встречи с президентом званием Героя Труда Георгия Рыкованова. Это, по мнению эксперта, показывает внимание высшего руководства страны к отраслевому научному сообществу и его достижениям."Президент отдельно выделил работы Рыкованова по термоядерному синтезу – это действительно критически важная технология, ведь если миру в ближайшие десятилетия удастся создать и начать промышленное использование термоядерных реакторов, это коренным образом изменит мировую энергетику", – сказал Кондратьев.

https://ria.ru/20200923/avangard-1577671387.html

https://ria.ru/20200923/zvanie-1577667596.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, общество