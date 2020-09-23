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Эксперт: встреча Путина с атомщиками показала приоритеты развития отрасли
Встреча Владимира Путина с представителями атомной промышленности показала важность отрасли для государства, позволила сверить часы и подтвердить приоритеты... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T20:34
2020-09-23T20:34
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. </strong>Встреча Владимира Путина с представителями атомной промышленности показала важность отрасли для государства, позволила сверить часы и подтвердить приоритеты развития. Об этом в комментарии РИА Новости сказал заведующий сектором экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев."Затронутые на встрече вопросы касались не только прошлых и настоящих достижений, но и планов на будущее – развития атомного ледокольного флота, создания цифровых платформ и много другого", – отметил Кондратьев.Говоря о ключевых темах встречи, эксперт отметил обсуждение вопросов цифровизации отрасли и развития экспортного направления атомной промышленности."Ростатом" сейчас является лидером по строительству новых атомных энергоблоков за рубежом. Фактически сейчас атомная отрасль является одним из крупнейших российских высокотехнологичных экспортеров (наряду с ОПК), создавая десятки тысяч рабочих мест и миллиарды дополнительных налоговых поступлений и инвестиций в НИОКР за счет экспортных заказов", – заявил эксперт.Также Сергей Кондратьев назвал символичным награждение в ходе встречи с президентом званием Героя Труда Георгия Рыкованова. Это, по мнению эксперта, показывает внимание высшего руководства страны к отраслевому научному сообществу и его достижениям."Президент отдельно выделил работы Рыкованова по термоядерному синтезу – это действительно критически важная технология, ведь если миру в ближайшие десятилетия удастся создать и начать промышленное использование термоядерных реакторов, это коренным образом изменит мировую энергетику", – сказал Кондратьев.
https://ria.ru/20200923/avangard-1577671387.html
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, общество

Эксперт: встреча Путина с атомщиками показала приоритеты развития отрасли

20:34 23.09.2020
193
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Встреча Владимира Путина с представителями атомной промышленности показала важность отрасли для государства, позволила сверить часы и подтвердить приоритеты развития. Об этом в комментарии РИА Новости сказал заведующий сектором экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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"Затронутые на встрече вопросы касались не только прошлых и настоящих достижений, но и планов на будущее – развития атомного ледокольного флота, создания цифровых платформ и много другого", – отметил Кондратьев.
Говоря о ключевых темах встречи, эксперт отметил обсуждение вопросов цифровизации отрасли и развития экспортного направления атомной промышленности.
"Ростатом" сейчас является лидером по строительству новых атомных энергоблоков за рубежом. Фактически сейчас атомная отрасль является одним из крупнейших российских высокотехнологичных экспортеров (наряду с ОПК), создавая десятки тысяч рабочих мест и миллиарды дополнительных налоговых поступлений и инвестиций в НИОКР за счет экспортных заказов", – заявил эксперт.
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Путин присвоил атомщику Георгию Рыкованову звание Героя Труда
Также Сергей Кондратьев назвал символичным награждение в ходе встречи с президентом званием Героя Труда Георгия Рыкованова. Это, по мнению эксперта, показывает внимание высшего руководства страны к отраслевому научному сообществу и его достижениям.
"Президент отдельно выделил работы Рыкованова по термоядерному синтезу – это действительно критически важная технология, ведь если миру в ближайшие десятилетия удастся создать и начать промышленное использование термоядерных реакторов, это коренным образом изменит мировую энергетику", – сказал Кондратьев.
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РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинОбщество
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