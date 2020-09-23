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ФАС проверит обоснованность оптовой цены "Арепливира"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство от коронавируса... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:04
2020-09-23T19:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Федеральная антимонопольная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) России направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство от коронавируса "Арепливир", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ФАС России уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат "Арепливир", - сказали в ФАС.Там также отметили, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а, следовательно, цены на него не подлежат государственному регулированию.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара. В начале текущей недели он появился и в московских аптеках, цена препарата 12 320 рублей. Как сообщал РИА Новости гендиректор компании-разработчика препарата Андрей Младенцев, контракты с аптеками, продающими "Арепливир" дороже, будут разорваны.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/areplivir-1577617714.html
"не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" - а чего ж вы тогда носитесь с этим короновирусом как с писаной торбой??? Людей зачем загоняли штрафами в "само"изоляцию?
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество

ФАС проверит обоснованность оптовой цены "Арепливира"

19:04 23.09.2020 (обновлено: 19:25 23.09.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения коронавируса "Арепливир"
Препарат для лечения коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарство от коронавируса "Арепливир", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ФАС России уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат "Арепливир", - сказали в ФАС.
Там также отметили, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а, следовательно, цены на него не подлежат государственному регулированию.
"В случае включения препарата в данный перечень, предельная отпускная цена на него будет зарегистрирована Минздравом России в соответствии с действующими правилами, а ФАС России, в свою очередь, будет проведён соответствующий экономический анализ цен фармпроизводителей", - заключили в службе.
В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава РФ. Препарат применялся только в условиях стационара. В начале текущей недели он появился и в московских аптеках, цена препарата 12 320 рублей. Как сообщал РИА Новости гендиректор компании-разработчика препарата Андрей Младенцев, контракты с аптеками, продающими "Арепливир" дороже, будут разорваны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
Популярные комментарии
"не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" - а чего ж вы тогда носитесь с этим короновирусом как с писаной торбой??? Людей зачем загоняли штрафами в "само"изоляцию?
23 сентября, 20:08
КРКонстантин Русский
1710003
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