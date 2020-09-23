Онлайн-конференция к 125-летию маршала Советского Союза А.Василевского
29 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию к 125-летию одного из величайших советских полководцев – маршала Советского Союза Александра Василевского.
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Участники:
- начальник научного отдела РВИО Юрий НИКИФОРОВ;
- директор Студии военных художников Министерства обороны Российской Федерации Татьяна САМАРСКАЯ;
- скульптор, победитель конкурса на памятник А.М. Василевскому, автор монумента Алексей ЧЕБАНЕНКО;
- доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор книги о А.М. Василевском Вячеслав ЗИМОНИН;
- профессор, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Виктор ИЗОНОВ.
В рамках мероприятия будут освещены результаты проведенного РВИО Открытого международного конкурса на лучший проект памятника Александру Василевскому и представлена книга "Маршал Советского Союза А.М. Василевский. Полководец, поставивший победную точку во Второй мировой войне", изданная при поддержке Российского военно-исторического общества.
30 сентября отмечается 125-я годовщина со дня рождения дважды Героя Советского Союза, дважды кавалера ордена Победы, маршала Советского Союза Александра Василевского. О личности великого военачальника, о Второй мировой войне и ее героях, об исторической памяти и о противодействии попыткам фальсификации истории пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- начальник научного отдела РВИО Юрий НИКИФОРОВ;
- директор Студии военных художников Министерства обороны Российской Федерации Татьяна САМАРСКАЯ;
- скульптор, победитель конкурса на памятник А.М. Василевскому, автор монумента Алексей ЧЕБАНЕНКО;
- доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор книги о А.М. Василевском Вячеслав ЗИМОНИН;
- профессор, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Виктор ИЗОНОВ.
В рамках мероприятия будут освещены результаты проведенного РВИО Открытого международного конкурса на лучший проект памятника Александру Василевскому и представлена книга "Маршал Советского Союза А.М. Василевский. Полководец, поставивший победную точку во Второй мировой войне", изданная при поддержке Российского военно-исторического общества.
30 сентября отмечается 125-я годовщина со дня рождения дважды Героя Советского Союза, дважды кавалера ордена Победы, маршала Советского Союза Александра Василевского. О личности великого военачальника, о Второй мировой войне и ее героях, об исторической памяти и о противодействии попыткам фальсификации истории пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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