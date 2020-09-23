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Онлайн-конференция к 125-летию маршала Советского Союза А.Василевского
29 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию к 125-летию одного из величайших советских полководцев – маршала Советского Союза Александра Василевского.
2020-09-23T17:34
2020-09-23T17:34
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200929/952912858.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- начальник научного отдела РВИО Юрий НИКИФОРОВ;<br>- директор Студии военных художников Министерства обороны Российской Федерации Татьяна САМАРСКАЯ;<br>- скульптор, победитель конкурса на памятник А.М. Василевскому, автор монумента Алексей ЧЕБАНЕНКО;<br>- доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор книги о А.М. Василевском Вячеслав ЗИМОНИН;<br>- профессор, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Виктор ИЗОНОВ.<br><br>В рамках мероприятия будут освещены результаты проведенного РВИО Открытого международного конкурса на лучший проект памятника Александру Василевскому и представлена книга "Маршал Советского Союза А.М. Василевский. Полководец, поставивший победную точку во Второй мировой войне", изданная при поддержке Российского военно-исторического общества.<br>30 сентября отмечается 125-я годовщина со дня рождения дважды Героя Советского Союза, дважды кавалера ордена Победы, маршала Советского Союза Александра Василевского. О личности великого военачальника, о Второй мировой войне и ее героях, об исторической памяти и о противодействии попыткам фальсификации истории пойдет речь на мероприятии.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к 125-летию маршала Советского Союза А.Василевского

17:34 23.09.2020
16
Читать ria.ru в
29 сентября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию к 125-летию одного из величайших советских полководцев – маршала Советского Союза Александра Василевского.
Задать вопрос

Участники:
- начальник научного отдела РВИО Юрий НИКИФОРОВ;
- директор Студии военных художников Министерства обороны Российской Федерации Татьяна САМАРСКАЯ;
- скульптор, победитель конкурса на памятник А.М. Василевскому, автор монумента Алексей ЧЕБАНЕНКО;
- доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор книги о А.М. Василевском Вячеслав ЗИМОНИН;
- профессор, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Виктор ИЗОНОВ.

В рамках мероприятия будут освещены результаты проведенного РВИО Открытого международного конкурса на лучший проект памятника Александру Василевскому и представлена книга "Маршал Советского Союза А.М. Василевский. Полководец, поставивший победную точку во Второй мировой войне", изданная при поддержке Российского военно-исторического общества.
30 сентября отмечается 125-я годовщина со дня рождения дважды Героя Советского Союза, дважды кавалера ордена Победы, маршала Советского Союза Александра Василевского. О личности великого военачальника, о Второй мировой войне и ее героях, об исторической памяти и о противодействии попыткам фальсификации истории пойдет речь на мероприятии.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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