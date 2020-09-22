https://ria.ru/20200922/zhurnalistika-1577597567.html

В России создали правовой центр защиты журналистов

Правовой центр защиты журналистов создан в России по инициативе Союза журналистов, его презентация состоялась в рамках форума "Вся Россия" в Сочи, сообщается на РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:44

2020-09-22T13:44

2020-09-22T13:44

союз журналистов россии

сочи

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572175671_0:111:1818:1133_1400x0_80_0_0_37c38c342a7857ce62fc2fdc61c8c219.jpg

<strong>СОЧИ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Правовой центр защиты журналистов создан в России по инициативе Союза журналистов, его презентация состоялась в рамках форума "Вся Россия" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_zhurnalistov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">СЖР</a>.Презентация Правового центра защиты журналистов прошла в рамках диалоговой площадки с юристами Центра по актуальным темам в работе СМИ. Директором центра является глава юридического отдела СЖР Анна Белозерова."В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время. Выполняя профессиональную обязанность, корреспондент или редактор сталкиваются с трудностями. И тут мы во всех аспектах - их настоящие помощники. Мы будем оказывать правовую помощь в виде консультаций, можем и предоставить действующих адвокатов, если дело дошло уже до суда", - цитирует слова Белозеровой сайт СЖР.Организация, как заявила ее глава, будет также проводить семинары, посвященные тем или иным нормам законов, а также организовывать просветительскую деятельность и популяризировать правовую грамотность журналистов.

https://ria.ru/20200920/pravozaschitniki-1577512825.html

https://ria.ru/20200818/1575931256.html

1

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союз журналистов россии, сочи, общество