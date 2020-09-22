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https://ria.ru/20200922/zhurnalistika-1577597567.html
В России создали правовой центр защиты журналистов
Правовой центр защиты журналистов создан в России по инициативе Союза журналистов, его презентация состоялась в рамках форума "Вся Россия" в Сочи, сообщается на РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:44
2020-09-22T13:44
союз журналистов россии
сочи
общество
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<strong>СОЧИ, 22 сен - РИА Новости.</strong> Правовой центр защиты журналистов создан в России по инициативе Союза журналистов, его презентация состоялась в рамках форума "Вся Россия" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_zhurnalistov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">СЖР</a>.Презентация Правового центра защиты журналистов прошла в рамках диалоговой площадки с юристами Центра по актуальным темам в работе СМИ. Директором центра является глава юридического отдела СЖР Анна Белозерова."В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время. Выполняя профессиональную обязанность, корреспондент или редактор сталкиваются с трудностями. И тут мы во всех аспектах - их настоящие помощники. Мы будем оказывать правовую помощь в виде консультаций, можем и предоставить действующих адвокатов, если дело дошло уже до суда", - цитирует слова Белозеровой сайт СЖР.Организация, как заявила ее глава, будет также проводить семинары, посвященные тем или иным нормам законов, а также организовывать просветительскую деятельность и популяризировать правовую грамотность журналистов.
https://ria.ru/20200920/pravozaschitniki-1577512825.html
https://ria.ru/20200818/1575931256.html
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союз журналистов россии, сочи, общество

В России создали правовой центр защиты журналистов

13:44 22.09.2020
360
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналисты во время пресс-конференции
Журналисты во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СОЧИ, 22 сен - РИА Новости. Правовой центр защиты журналистов создан в России по инициативе Союза журналистов, его презентация состоялась в рамках форума "Вся Россия" в Сочи, сообщается на сайте СЖР.
Презентация Правового центра защиты журналистов прошла в рамках диалоговой площадки с юристами Центра по актуальным темам в работе СМИ. Директором центра является глава юридического отдела СЖР Анна Белозерова.
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"В России мало организаций, которые могли бы оказывать правовую поддержку в процессе профессиональной деятельности журналистов. Иногда бывает, что пока редакция СМИ ищет юриста, упускается время. Выполняя профессиональную обязанность, корреспондент или редактор сталкиваются с трудностями. И тут мы во всех аспектах - их настоящие помощники. Мы будем оказывать правовую помощь в виде консультаций, можем и предоставить действующих адвокатов, если дело дошло уже до суда", - цитирует слова Белозеровой сайт СЖР.
Организация, как заявила ее глава, будет также проводить семинары, посвященные тем или иным нормам законов, а также организовывать просветительскую деятельность и популяризировать правовую грамотность журналистов.
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610004
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