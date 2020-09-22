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Фадеев: президентские законопроекты – итог общенародного голосования
Внесенные президентом в Государственную думу законопроекты – прямое следствие общенародного голосования по поправкам в Конституцию, отметил Валерий Фадеев,... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T22:36
2020-09-22T22:36
валерий фадеев
совет федерации рф
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Внесенные президентом в Государственную думу законопроекты – прямое следствие общенародного голосования по поправкам в Конституцию, отметил Валерий Фадеев, советник Президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека."Те идеи, которые были заложены в поправках в Конституцию, за которые проголосовало абсолютное большинство избирателей страны, теперь реализуются в виде представленных президентских законопроектов", – сказал он.Фадеев выразил уверенность, что законы будут приняты, так как являются следствием общенародного голосования.Среди законопроектов – проект федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации". "Государственная дума будет утверждать не только премьер-министра, а всех членов кабмина. Потенциальные кандидаты в министры будут докладывать свой план работы. И это повышает влиятельность Государственной думы, с одной стороны, а с другой стороны, ответственность. Потому что теперь Госдума будет разделять ответственность за ту политику, которую проводит исполнительная власть, правительство", – подчеркнул Валерий Фадеев.По его словам, одна из главных линий поправок в Конституцию – сохранение и усиление социального государства. Поэтому особое внимание уделяется к тем законам, которые будут влиять на жизнь людей. В частности, проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации". "Теперь у Конституционного суда будет возможность уже принятые Государственной думой и Советом Федерации, но еще неподписанные президентом, законы, рассматривать с точки зрения соответствия Конституции. Это усиливает гарантии, что конституционные нормы будут выполняться", – заключил Фадеев.
https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577624475.html
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валерий фадеев, совет федерации рф, госдума рф, политика

Фадеев: президентские законопроекты – итог общенародного голосования

22:36 22.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Внесенные президентом в Государственную думу законопроекты – прямое следствие общенародного голосования по поправкам в Конституцию, отметил Валерий Фадеев, советник Президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
"Те идеи, которые были заложены в поправках в Конституцию, за которые проголосовало абсолютное большинство избирателей страны, теперь реализуются в виде представленных президентских законопроектов", – сказал он.
Фадеев выразил уверенность, что законы будут приняты, так как являются следствием общенародного голосования.

"Конечно, ни Государственная дума, ни Совет Федерации не могут пойти против общенародного голосования. Другое дело, что законодатели могут оттачивать какие-то формулировки, спорить по каким-то деталям, но законы, безусловно, будут приняты", – подчеркнул советник президента.

Среди законопроектов – проект федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации".
"Государственная дума будет утверждать не только премьер-министра, а всех членов кабмина. Потенциальные кандидаты в министры будут докладывать свой план работы. И это повышает влиятельность Государственной думы, с одной стороны, а с другой стороны, ответственность. Потому что теперь Госдума будет разделять ответственность за ту политику, которую проводит исполнительная власть, правительство", – подчеркнул Валерий Фадеев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 20:05Голосование по поправкам в Конституцию
Путин внес в Госдуму проект о новой процедуре формирования правительства
По его словам, одна из главных линий поправок в Конституцию – сохранение и усиление социального государства. Поэтому особое внимание уделяется к тем законам, которые будут влиять на жизнь людей. В частности, проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации".
"Теперь у Конституционного суда будет возможность уже принятые Государственной думой и Советом Федерации, но еще неподписанные президентом, законы, рассматривать с точки зрения соответствия Конституции. Это усиливает гарантии, что конституционные нормы будут выполняться", – заключил Фадеев.
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Валерий ФадеевСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
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