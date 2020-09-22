https://ria.ru/20200922/zakonoproekty-1577628817.html

Фадеев: президентские законопроекты – итог общенародного голосования

Внесенные президентом в Государственную думу законопроекты – прямое следствие общенародного голосования по поправкам в Конституцию, отметил Валерий Фадеев,... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T22:36

2020-09-22T22:36

2020-09-22T22:36

валерий фадеев

совет федерации рф

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Внесенные президентом в Государственную думу законопроекты – прямое следствие общенародного голосования по поправкам в Конституцию, отметил Валерий Фадеев, советник Президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека."Те идеи, которые были заложены в поправках в Конституцию, за которые проголосовало абсолютное большинство избирателей страны, теперь реализуются в виде представленных президентских законопроектов", – сказал он.Фадеев выразил уверенность, что законы будут приняты, так как являются следствием общенародного голосования.Среди законопроектов – проект федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации". "Государственная дума будет утверждать не только премьер-министра, а всех членов кабмина. Потенциальные кандидаты в министры будут докладывать свой план работы. И это повышает влиятельность Государственной думы, с одной стороны, а с другой стороны, ответственность. Потому что теперь Госдума будет разделять ответственность за ту политику, которую проводит исполнительная власть, правительство", – подчеркнул Валерий Фадеев.По его словам, одна из главных линий поправок в Конституцию – сохранение и усиление социального государства. Поэтому особое внимание уделяется к тем законам, которые будут влиять на жизнь людей. В частности, проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации". "Теперь у Конституционного суда будет возможность уже принятые Государственной думой и Советом Федерации, но еще неподписанные президентом, законы, рассматривать с точки зрения соответствия Конституции. Это усиливает гарантии, что конституционные нормы будут выполняться", – заключил Фадеев.

https://ria.ru/20200922/pravitelstvo-1577624475.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фадеев, совет федерации рф, госдума рф, политика