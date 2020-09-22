https://ria.ru/20200922/vooruzheniya-1577625206.html

Эксперт: США не прислушаются к призывам о контроле над вооружениями

США не прислушаются к заявлениям президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН о контроле над вооружениями, считает доцент кафедры международной... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T20:23

2020-09-22T20:23

2020-09-22T20:23

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

алексей фененко

договор снв-3

генеральная ассамблея оон

владимир путин

оон

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не прислушаются к заявлениям президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> о контроле над вооружениями, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Fenenko/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Фененко</a>.Путин в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о необходимости оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ. Кроме того, он подчеркнул, что Россия призывает объединять усилия в сфере контроля над вооружениями, а также рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с США."США не собираются слышать эти сигналы. В США явно сильны настроения в пользу ограниченного военного конфликта с Россией – мы это видим на протяжении последних полугода. Для того чтобы такой конфликт состоялся, нужно создать парк тех же ракет средней и меньшей дальности, в том числе, наземного базирования как хорошего средства для поражения целей в региональном конфликте ввиду сложностей развертывания американских вооруженных сил за рубежом в отдалении от самих США", - сказал РИА Новости Фененко.Во-вторых, американцы еще в 2017 году запланировали масштабную модернизацию своих стратегических ядерных сил и теперь не хотят это сворачивать, полагает эксперт. В-третьих, поскольку американцы взяли курс на полную ликвидацию соглашения по контролю над вооружениями, то они ни в коей мере не заинтересованы в продлении ДСНВ, добавил он.Фененко подчеркнул, что требование США о том, чтобы Россия привлекла к переговорам по ДСНВ Китай, который является суверенным государством, "звучит издевательски". "Да и не настолько велик китайский стратегический ядерный арсенал, чтобы представлять собой реальную опасность для США, в отличие от российского. И наконец, еще один момент: США ратифицировали СНВ-3 с одним условием – что он не будет мешать развертыванию системы противоракетной обороны. И если они будут продолжать ее развертывать, то, естественно, СНВ-3 будет им только помехой. Поэтому я пессимистически отношусь к возможности продления этого договора со стороны США", - сказал он."Скорее всего, будет так: американцы в конце скажут: "Мы предлагали, а Россия не захотела" или "Консультации шли, но вмешался <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, и поэтому мы их прекращаем", - отметил эксперт."Путин уделил внимание этим вопросам по очень простой причине: теперь отказ от них (соответствующих договоров – ред.) делает виновными в распаде режимов контроля над вооружениями США, а не Россию. Хотя, разумеется, американцы обвинят в этом Россию", - заключил он.Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> обвинения отвергает. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.

https://ria.ru/20200922/putin-1577622315.html

https://ria.ru/20200922/rechi-1577624196.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, алексей фененко, договор снв-3, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, сша, в мире