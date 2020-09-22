Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/vooruzheniya-1577625206.html
Эксперт: США не прислушаются к призывам о контроле над вооружениями
США не прислушаются к заявлениям президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН о контроле над вооружениями, считает доцент кафедры международной... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T20:23
2020-09-22T20:23
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
алексей фененко
договор снв-3
генеральная ассамблея оон
владимир путин
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102293/03/1022930397_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_95cd537b99e115a41d14647cc4d98f7a.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не прислушаются к заявлениям президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблее</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> о контроле над вооружениями, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Fenenko/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Фененко</a>.Путин в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о необходимости оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ. Кроме того, он подчеркнул, что Россия призывает объединять усилия в сфере контроля над вооружениями, а также рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с США."США не собираются слышать эти сигналы. В США явно сильны настроения в пользу ограниченного военного конфликта с Россией – мы это видим на протяжении последних полугода. Для того чтобы такой конфликт состоялся, нужно создать парк тех же ракет средней и меньшей дальности, в том числе, наземного базирования как хорошего средства для поражения целей в региональном конфликте ввиду сложностей развертывания американских вооруженных сил за рубежом в отдалении от самих США", - сказал РИА Новости Фененко.Во-вторых, американцы еще в 2017 году запланировали масштабную модернизацию своих стратегических ядерных сил и теперь не хотят это сворачивать, полагает эксперт. В-третьих, поскольку американцы взяли курс на полную ликвидацию соглашения по контролю над вооружениями, то они ни в коей мере не заинтересованы в продлении ДСНВ, добавил он.Фененко подчеркнул, что требование США о том, чтобы Россия привлекла к переговорам по ДСНВ Китай, который является суверенным государством, "звучит издевательски". "Да и не настолько велик китайский стратегический ядерный арсенал, чтобы представлять собой реальную опасность для США, в отличие от российского. И наконец, еще один момент: США ратифицировали СНВ-3 с одним условием – что он не будет мешать развертыванию системы противоракетной обороны. И если они будут продолжать ее развертывать, то, естественно, СНВ-3 будет им только помехой. Поэтому я пессимистически отношусь к возможности продления этого договора со стороны США", - сказал он."Скорее всего, будет так: американцы в конце скажут: "Мы предлагали, а Россия не захотела" или "Консультации шли, но вмешался <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, и поэтому мы их прекращаем", - отметил эксперт."Путин уделил внимание этим вопросам по очень простой причине: теперь отказ от них (соответствующих договоров – ред.) делает виновными в распаде режимов контроля над вооружениями США, а не Россию. Хотя, разумеется, американцы обвинят в этом Россию", - заключил он.Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> обвинения отвергает. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.
https://ria.ru/20200922/putin-1577622315.html
https://ria.ru/20200922/rechi-1577624196.html
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/102293/03/1022930397_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_286522f516518cb4d413a1bbb2a98756.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, алексей фененко, договор снв-3, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, сша, в мире

Эксперт: США не прислушаются к призывам о контроле над вооружениями

20:23 22.09.2020
472
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВедущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко
Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США не прислушаются к заявлениям президента РФ Владимира Путина на Генассамблее ООН о контроле над вооружениями, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
Путин в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о необходимости оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ. Кроме того, он подчеркнул, что Россия призывает объединять усилия в сфере контроля над вооружениями, а также рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с США.
"США не собираются слышать эти сигналы. В США явно сильны настроения в пользу ограниченного военного конфликта с Россией – мы это видим на протяжении последних полугода. Для того чтобы такой конфликт состоялся, нужно создать парк тех же ракет средней и меньшей дальности, в том числе, наземного базирования как хорошего средства для поражения целей в региональном конфликте ввиду сложностей развертывания американских вооруженных сил за рубежом в отдалении от самих США", - сказал РИА Новости Фененко.
Во-вторых, американцы еще в 2017 году запланировали масштабную модернизацию своих стратегических ядерных сил и теперь не хотят это сворачивать, полагает эксперт. В-третьих, поскольку американцы взяли курс на полную ликвидацию соглашения по контролю над вооружениями, то они ни в коей мере не заинтересованы в продлении ДСНВ, добавил он.
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 19:19
Путин призвал все страны проявить мудрость в решении мировых проблем
Фененко подчеркнул, что требование США о том, чтобы Россия привлекла к переговорам по ДСНВ Китай, который является суверенным государством, "звучит издевательски". "Да и не настолько велик китайский стратегический ядерный арсенал, чтобы представлять собой реальную опасность для США, в отличие от российского. И наконец, еще один момент: США ратифицировали СНВ-3 с одним условием – что он не будет мешать развертыванию системы противоракетной обороны. И если они будут продолжать ее развертывать, то, естественно, СНВ-3 будет им только помехой. Поэтому я пессимистически отношусь к возможности продления этого договора со стороны США", - сказал он.
"Скорее всего, будет так: американцы в конце скажут: "Мы предлагали, а Россия не захотела" или "Консультации шли, но вмешался Китай, и поэтому мы их прекращаем", - отметил эксперт.
"Путин уделил внимание этим вопросам по очень простой причине: теперь отказ от них (соответствующих договоров – ред.) делает виновными в распаде режимов контроля над вооружениями США, а не Россию. Хотя, разумеется, американцы обвинят в этом Россию", - заключил он.
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Москва обвинения отвергает. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 19:54
Слуцкий указал на разницу в речах Путина и Трампа в ООН
2011101
Обсудить2
Выступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНАлексей ФененкоДоговор СНВ-3Генеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинООНСШАВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Французская журналистка указала на абсурдные странности в деле Навального
Фонендоскоп на шее врача станции скорой медицинской помощи
Эксперт Минздрава назвала симптомы, которые нельзя игнорировать
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Депутат Госдумы прокомментировал речь Путина в ООН
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым
СМИ раскрыли содержание беседы Путина и Макрона по ситуации с Навальным
Пожилая пара
Эксперт Минздрава объяснила, почему мужчины живут меньше женщин
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Слуцкий указал на разницу в речах Путина и Трампа в ООН
Кадр из фильма Восемь сотен
Китайский фильм "Восемь сотен" стал лидером мирового проката в 2020 году
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина
Эксперт Минздрава рассказала о факторах риска, связанных со смертностью
Дамаск, Сирия
Сирийские дети получили подарки с космическим питанием из России
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге заявили о расколе в Евросоюзе из-за "Северного потока — 2"
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
В Минздрав назвали болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект об участии СФ в назначении глав силовых ведомств
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Макрон первым на Генассамблее ООН заговорил о Навальном
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 5 марта 2020
Крашенинников рассказал о новом проекте законе "О правительстве"
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Эксперт оценил вероятность влияния пандемии на продолжительность жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Сервисы каршеринга заявили о невозможности вычислить пьяного водителя
03:00Универсальный природный антибиотик из России может изменить медицину
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Лента новостейМолния