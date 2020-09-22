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https://ria.ru/20200922/vodokolonka-1577586034.html
На Урале проигравший выборы депутат отключил от электричества водоколонку
Бывший депутат городского собрания Троицка Челябинской области Владимир Курилов, 10 лет назад оборудовавший механическую водоколонку электронасосом для... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T10:48
2020-09-22T10:48
троицк
челябинская область
общество
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Бывший депутат городского собрания Троицка <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> Владимир Курилов, 10 лет назад оборудовавший механическую водоколонку электронасосом для пользования местными жителями, отключил ее от электричества; власти надеются, что новый избранный депутат продолжит его инициативу, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе горадминистрации.Как сообщает Znak.com, в Троицке экс-депутат местного горсобрания Владимир Курилов, потерпевший поражение на выборах 13 сентября, отключил от электричества оборудованную им колонку, откуда жители брали воду. Со слов местной жительницы, колонка была механическая: чтобы налить воды, нужно было качать воду, но несколько лет назад Курилов поставил насос, запитал колонку от электричества, установил кнопку. А когда проиграл выборы, то "отрезал" насос от электричества, отмечает издание.По данным пресс-службы горадминистрации, данная колонка находится на территории общего пользования в районе дома по улице Дерибаса, 32а. Десять лет назад бывший депутат Курилов за свой счет модернизировал колонку - поставил электрический насос, протянул ЛЭП и оплачивал ежемесячно электроэнергию, а до этого воду из колонки качали ручным способом. Запитана колонка была от ближайшей шиномонтажки."Курилов в период действия своих депутатских полномочий поддерживал работу колонки. Администрация города надеется, что действующий депутат по этому округу Лев Живайкин, либо какие-то другие активные граждане продолжат эту инициативу, будут поддерживать колонку в работоспособном состоянии", - говорится в сообщении.Пресс-служба поясняет, что как официальная точка природопользования колонка не зарегистрирована, в схеме водоснабжения не числится. Поэтому администрация надеется, что "на колонку оформят разрешение на природопользование".
https://ria.ru/20200921/podarok-1577538849.html
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троицк
челябинская область
РИА Новости
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троицк, челябинская область, общество

На Урале проигравший выборы депутат отключил от электричества водоколонку

10:48 22.09.2020
8977
© РИА Новости / Константин ЧалабовМужчина набирает воду из колонки
Мужчина набирает воду из колонки - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен – РИА Новости. Бывший депутат городского собрания Троицка Челябинской области Владимир Курилов, 10 лет назад оборудовавший механическую водоколонку электронасосом для пользования местными жителями, отключил ее от электричества; власти надеются, что новый избранный депутат продолжит его инициативу, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе горадминистрации.
Как сообщает Znak.com, в Троицке экс-депутат местного горсобрания Владимир Курилов, потерпевший поражение на выборах 13 сентября, отключил от электричества оборудованную им колонку, откуда жители брали воду. Со слов местной жительницы, колонка была механическая: чтобы налить воды, нужно было качать воду, но несколько лет назад Курилов поставил насос, запитал колонку от электричества, установил кнопку. А когда проиграл выборы, то "отрезал" насос от электричества, отмечает издание.
По данным пресс-службы горадминистрации, данная колонка находится на территории общего пользования в районе дома по улице Дерибаса, 32а. Десять лет назад бывший депутат Курилов за свой счет модернизировал колонку - поставил электрический насос, протянул ЛЭП и оплачивал ежемесячно электроэнергию, а до этого воду из колонки качали ручным способом. Запитана колонка была от ближайшей шиномонтажки.
"Курилов в период действия своих депутатских полномочий поддерживал работу колонки. Администрация города надеется, что действующий депутат по этому округу Лев Живайкин, либо какие-то другие активные граждане продолжат эту инициативу, будут поддерживать колонку в работоспособном состоянии", - говорится в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что как официальная точка природопользования колонка не зарегистрирована, в схеме водоснабжения не числится. Поэтому администрация надеется, что "на колонку оформят разрешение на природопользование".
Наталья Пинус - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 11:46
Новосибирский депутат попросила сто тысяч рублей на подарок
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ТроицкЧелябинская областьОбщество
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